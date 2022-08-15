https://uz.sputniknews.ru/20220815/uzbekistanskiey-tyajeloatlet-zavoeval-tri-zolotyx-medali-v-kone-27129952.html
Узбекистанскией тяжелоатлет завоевал три золотых медали в Конье
Узбекистанскией тяжелоатлет завоевал три золотых медали в Конье
В эти дни в Турции проходят V Игры исламской солидарности.
2022-08-15T09:51+0500
2022-08-15T09:51+0500
2022-08-15T09:51+0500
спорт
узбекистан
тяжелая атлетика
золотая медаль
медаль
турция
игры
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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Тяжелоатлет из Узбекистана завоевал три награды высшего достоинства на V Играх исламской солидарности. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Победителем стал Сарварбек Зафаржонов. Узбекистанский атлет выступил в весовой категории до 89 кг. В рывке ему покорились 167 кг. Именно это принесло ему первую золотую медаль. Также он поднялся на высшую ступень пьедестала почета и в остальных программах. В толчке Зафаржонов смог поднять 199 кг, а по сумме двух упражнений - 366 кг. Таким образом, он стал абсолютным чемпионом в своей весовой категории.Напомним: V Игры Исламской солидарности проходят в турецком городе Конья с 9 по 18 августа.Читайте также:
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+74956456601
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узбекистан, тяжелая атлетика, золотая медаль, медаль, турция, игры
Узбекистанскией тяжелоатлет завоевал три золотых медали в Конье
В эти дни в Турции проходят V Игры исламской солидарности.
ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik.
Тяжелоатлет из Узбекистана завоевал три награды высшего достоинства на V Играх исламской солидарности. Об этом сообщает пресс-служба
Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Победителем стал Сарварбек Зафаржонов. Узбекистанский атлет выступил в весовой категории до 89 кг. В рывке ему покорились 167 кг. Именно это принесло ему первую золотую медаль.
Также он поднялся на высшую ступень пьедестала почета и в остальных программах. В толчке Зафаржонов смог поднять 199 кг, а по сумме двух упражнений - 366 кг. Таким образом, он стал абсолютным чемпионом в своей весовой категории.
Напомним: V Игры Исламской солидарности проходят в турецком городе Конья с 9 по 18 августа.