https://uz.sputniknews.ru/20220811/uzbekistan-lidiruet-v-velosporte-na-igrax-islamskoy-solidarnosti-27057805.html
Узбекистан лидирует в велоспорте на Играх исламской солидарности
Узбекистан лидирует в велоспорте на Играх исламской солидарности
Велосипедисты лидирует по количеству добытых медалей.
2022-08-11T19:24+0500
2022-08-11T19:24+0500
2022-08-11T19:24+0500
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ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik. Узбекистанские спортсмены собрали награды всех достоинств по велоспорту в рамках V Игр Исламской солидарности, передает пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана.Сегодня велосипедист Алексей Фомовский занял третье место в индивидуальной гонке среди мужчин. Его результат составил 31:04.213. На первом месте расположился соперник из Бахрейна с результатом 30:18,997, на третьем – соперник из Кувейта с результатом 30:55,292.Теперь у сборной республики по велоспорту есть все виды наград – "золото", "серебро" и "бронза".Ранее на играх Ольга Забелинская и Янина Кускова выиграли золотую и серебряные медали.Читайте также:Медики Узбекистана прибыли в Петербург для участия в АрМИУзбекистанские гандболистки выиграли первый матч на Исламских играх
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узбекистан, велоспорт, спортивные соревнования, лидер
Узбекистан лидирует в велоспорте на Играх исламской солидарности
На данный момент сборная республики по велоспорту лидирует по количеству медалей, добытых для копилки страны.
ТАШКЕНТ, 11 авг – Sputnik.
Узбекистанские спортсмены собрали награды всех достоинств по велоспорту в рамках V Игр Исламской солидарности, передает пресс-служба
Министерства развития спорта Узбекистана.
Сегодня велосипедист Алексей Фомовский занял третье место в индивидуальной гонке среди мужчин. Его результат составил 31:04.213. На первом месте расположился соперник из Бахрейна с результатом 30:18,997, на третьем – соперник из Кувейта с результатом 30:55,292.
Теперь у сборной республики по велоспорту есть все виды наград – "золото", "серебро" и "бронза".
Ранее на играх Ольга Забелинская и Янина Кускова выиграли
золотую и серебряные медали.