https://uz.sputniknews.ru/20220815/v-tadjikistane-proizoshlo-zemletryasenie-27127560.html

В Таджикистане произошло землетрясение

В Таджикистане произошло землетрясение

По данным сейсмологов, магнитуда колебаний составила четыре балла – подробности.

2022-08-15T08:53+0500

2022-08-15T08:53+0500

2022-08-15T09:11+0500

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.На территории соседнего Таджикистана произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана.Подземные толчки зарегистрированы 15 августа в 06.38 по ташкентскому времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 507 км от Ташкента в юго-восточном направлении и на глубине 80 км.Магнитуда колебаний составила 4 балла.Ранее, ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди. По данным Академии наук, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.Читайте также: Квартирный вопрос: в столице открылся первый ипотечный центр

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таджикистан, землетрясение