https://uz.sputniknews.ru/20220815/v-uzbekistane-zapretyat-sdachu-v-ekspluatatsiyu-novostroek-bez-mesta-sbora-otxodov-27147088.html
Сдавать в эксплуатацию новостройки без места сбора отходов запретят
Сдавать в эксплуатацию новостройки без места сбора отходов запретят
Какие нововведения ждут проектировщиков, органы приема в эксплуатацию новых жилых домов, а также предприятия по санитарной очистки и переработки мусора читайте в нашем материале.
2022-08-15T16:25+0500
2022-08-15T16:25+0500
2022-08-15T16:32+0500
общество
узбекистан
указ
новостройка
сбор мусора
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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О первоочередных мерах по реформированию системы организации обращения с отходами", сообщает пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.На основании документа с 1 января 2023 года запрещается проектирование и приемка в эксплуатацию строящихся новых многоквартирных домов без определения мест сбора отходов.Также согласно указу, до 1 января 2023 года в стране введут систему информирования населения о задолженности по платежам за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов посредством биллинговой системы расчетов за использованную электроэнергию.До 1 октября 2022 года населению будет предоставлена возможность осуществления оплаты за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов посредством всех действующих платежных систем.Кроме того, до 1 ноября 2022 года поручено обеспечить интеграцию Единой электронной системы учета и оплаты обязательных платежей за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с Межведомственной интеграционной платформой системы "Электронное правительство" и Информационной системой "Хорижга чикиш паспорти" ("Паспорт для выезда за границу").Документом также государство упрощает работу предприятий санитарной очистки и переработки мусора.Так, для предприятий, которые занимаются санитарной очисткой (за исключением государственных унитарных предприятий) отменяют следующие обязательные платежи:До 1 января 2026 года к предпринимателям, основной деятельностью которых является сбор, вывоз, сортировка и переработка отходов, будет применяться ставка налога на прибыль и ставка социального налога по основной деятельности в размере 1% (за исключением процентов, полученных от средств, размещенных в коммерческих банках).Кроме того, предприятиям санитарной очистки, являющимся субъектами малого предпринимательства, предоставят:Срок передачи частному партнеру на основе государственно-частного партнерства специальных автотранспортных средств и техники, находящихся на балансе государственных предприятий, специализированных на оказании услуг в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, увеличивается с 7 лет до 10 лет, включая одногодичный льготный период.Читайте также: Квартирный вопрос: в столице открылся первый ипотечный центр
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узбекистан, указ, новостройка, сбор мусора
Сдавать в эксплуатацию новостройки без места сбора отходов запретят
16:25 15.08.2022 (обновлено: 16:32 15.08.2022)
Какие нововведения ждут проектировщиков, органы приема в эксплуатацию новых жилых домов, а также предприятия по санитарной очистки и переработки мусора читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О первоочередных мерах по реформированию системы организации обращения с отходами", сообщает пресс-служба
Министерства юстиции Узбекистана.
На основании документа с 1 января 2023 года запрещается проектирование и приемка в эксплуатацию строящихся новых многоквартирных домов без определения мест сбора отходов.
Также согласно указу, до 1 января 2023 года в стране введут систему информирования населения о задолженности по платежам за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов посредством биллинговой системы расчетов за использованную электроэнергию.
До 1 октября 2022 года населению будет предоставлена возможность осуществления оплаты за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов посредством всех действующих платежных систем.
Кроме того, до 1 ноября 2022 года поручено обеспечить интеграцию Единой электронной системы учета и оплаты обязательных платежей за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с Межведомственной интеграционной платформой системы "Электронное правительство" и Информационной системой "Хорижга чикиш паспорти" ("Паспорт для выезда за границу").
Документом также государство упрощает работу предприятий санитарной очистки и переработки мусора.
Так, для предприятий, которые занимаются санитарной очисткой (за исключением государственных унитарных предприятий) отменяют следующие обязательные платежи:
отчисления в размере 5% платы, взимаемой за оказание услуг санитарной очистки, в Республиканское объединение специализированных предприятий по санитарной очистке;
отчисления в размере 5% платы, взимаемой за оказание услуг санитарной очистки, в центры по организации услуг санитарной очистки.
До 1 января 2026 года к предпринимателям, основной деятельностью которых является сбор, вывоз, сортировка и переработка отходов, будет применяться ставка налога на прибыль и ставка социального налога по основной деятельности в размере 1% (за исключением процентов, полученных от средств, размещенных в коммерческих банках).
Кроме того, предприятиям санитарной очистки, являющимся субъектами малого предпринимательства, предоставят:
поручительство до 50% (включительно) суммы кредитов, выделяемых коммерческими банками в национальной валюте в рамках реализации инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 2,5 млрд. сумов;
компенсация до 1 января 2024 года на срок до трех лет по принципу "2+1" для покрытия части процентной ставки, превышающей основную ставку, но не превышающей 30% основной ставки по кредитам, выделяемым коммерческими банками в национальной валюте в рамках реализации инвестиционных проектов, общая стоимость которых не превышает 5 млрд. сумов, процентная ставка – не превышает 1,5-кратного размера основной ставки Центрального банка.
Срок передачи частному партнеру на основе государственно-частного партнерства специальных автотранспортных средств и техники, находящихся на балансе государственных предприятий, специализированных на оказании услуг в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, увеличивается с 7 лет до 10 лет, включая одногодичный льготный период.