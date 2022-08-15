https://uz.sputniknews.ru/20220815/v-uzbekistane-zapretyat-sdachu-v-ekspluatatsiyu-novostroek-bez-mesta-sbora-otxodov-27147088.html

Сдавать в эксплуатацию новостройки без места сбора отходов запретят

Сдавать в эксплуатацию новостройки без места сбора отходов запретят

Какие нововведения ждут проектировщиков, органы приема в эксплуатацию новых жилых домов, а также предприятия по санитарной очистки и переработки мусора читайте в нашем материале.

2022-08-15T16:25+0500

2022-08-15T16:25+0500

2022-08-15T16:32+0500

общество

узбекистан

указ

новостройка

сбор мусора

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/525/10/5251076_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_3e70da6c40aba536920048e111bcefef.jpg

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О первоочередных мерах по реформированию системы организации обращения с отходами", сообщает пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.На основании документа с 1 января 2023 года запрещается проектирование и приемка в эксплуатацию строящихся новых многоквартирных домов без определения мест сбора отходов.Также согласно указу, до 1 января 2023 года в стране введут систему информирования населения о задолженности по платежам за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов посредством биллинговой системы расчетов за использованную электроэнергию.До 1 октября 2022 года населению будет предоставлена возможность осуществления оплаты за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов посредством всех действующих платежных систем.Кроме того, до 1 ноября 2022 года поручено обеспечить интеграцию Единой электронной системы учета и оплаты обязательных платежей за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с Межведомственной интеграционной платформой системы "Электронное правительство" и Информационной системой "Хорижга чикиш паспорти" ("Паспорт для выезда за границу").Документом также государство упрощает работу предприятий санитарной очистки и переработки мусора.Так, для предприятий, которые занимаются санитарной очисткой (за исключением государственных унитарных предприятий) отменяют следующие обязательные платежи:До 1 января 2026 года к предпринимателям, основной деятельностью которых является сбор, вывоз, сортировка и переработка отходов, будет применяться ставка налога на прибыль и ставка социального налога по основной деятельности в размере 1% (за исключением процентов, полученных от средств, размещенных в коммерческих банках).Кроме того, предприятиям санитарной очистки, являющимся субъектами малого предпринимательства, предоставят:Срок передачи частному партнеру на основе государственно-частного партнерства специальных автотранспортных средств и техники, находящихся на балансе государственных предприятий, специализированных на оказании услуг в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, увеличивается с 7 лет до 10 лет, включая одногодичный льготный период.Читайте также: Квартирный вопрос: в столице открылся первый ипотечный центр

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, указ, новостройка, сбор мусора