https://uz.sputniknews.ru/20220816/na-poligone-forish-startovali-igry-v-ramkax-armi--video-27178297.html
На полигоне "Фориш" стартовали игры в рамках "АрМИ" -видео
На полигоне "Фориш" стартовали игры в рамках "АрМИ" -видео
Торжественный старт трех конкурсов: "Безопасная среда", "Мастер-оружейник" и "Полевая кухня" прошла в Джизакской области. Лучшие кадры с церемонии открытия – в нашем видео.
2022-08-16T14:57+0500
2022-08-16T14:57+0500
2022-08-16T15:25+0500
армейские международные игры арми
джизакская область
полигон фориш
конкурс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0e/27120448_0:33:1536:897_1920x0_80_0_0_2de9aeaa9aed3aed18cd11e5dc3756ad.jpg
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. На полигоне "Фориш" в Джизакской области Узбекистана в понедельник стартовали три состязания в рамках Международных армейских игр "АрМИ-2022".В церемонии открытия Игр приняли участие замминистра обороны Узбекистана по воспитательной и идеологической работе, полковник Хамдам Каршиев и руководитель российской делегации, генерал-майор Валерий Васильев, сообщает корреспондент Sputnik.Он также подчеркнул, что в век растущих угроз, конфликтов и вооружённых столкновений важно обеспечивать формирование и развитие у военнослужащих высокого чувства патриотизма и укрепления их боевого духа.В свою очередь Валерий Васильев отметил, что АрМИ вносят свой немалый вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление партнерских связей в интересах обеспечения безопасности наших стран, коллективного ответа на реальные, а не вымышленные угрозы стабильности на планете.Читайте также: Участники АрМИ-2022 провели мастер-классы по кулинарии — видео
джизакская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0e/27120448_149:0:1388:929_1920x0_80_0_0_90b2a9ff1ff845fb1b2216bdddc357cb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
джизакская область, полигон фориш, конкурс
джизакская область, полигон фориш, конкурс
На полигоне "Фориш" стартовали игры в рамках "АрМИ" -видео
14:57 16.08.2022 (обновлено: 15:25 16.08.2022)
Торжественный старт трех конкурсов: "Безопасная среда", "Мастер-оружейник" и "Полевая кухня" прошел в Джизакской области. Лучшие кадры с церемонии открытия – в нашем видео.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. На полигоне "Фориш" в Джизакской области Узбекистана в понедельник стартовали три состязания в рамках Международных армейских игр "АрМИ-2022".
В церемонии открытия Игр приняли участие замминистра обороны Узбекистана по воспитательной и идеологической работе, полковник Хамдам Каршиев и руководитель российской делегации, генерал-майор Валерий Васильев, сообщает корреспондент Sputnik.
"Мы гордимся возможностью принимать эти международные соревнования на нашей земле. Мы уверены, что каждое из них послужит целям обмена опытом и укрепления сотрудничества в военной сфере",- отметил Каршиев.
Он также подчеркнул, что в век растущих угроз, конфликтов и вооружённых столкновений важно обеспечивать формирование и развитие у военнослужащих высокого чувства патриотизма и укрепления их боевого духа.
В свою очередь Валерий Васильев отметил, что АрМИ вносят свой немалый вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление партнерских связей в интересах обеспечения безопасности наших стран, коллективного ответа на реальные, а не вымышленные угрозы стабильности на планете.