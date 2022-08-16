https://uz.sputniknews.ru/20220816/na-poligone-forish-startovali-igry-v-ramkax-armi--video-27178297.html

На полигоне "Фориш" стартовали игры в рамках "АрМИ" -видео

На полигоне "Фориш" стартовали игры в рамках "АрМИ" -видео

Торжественный старт трех конкурсов: "Безопасная среда", "Мастер-оружейник" и "Полевая кухня" прошла в Джизакской области. Лучшие кадры с церемонии открытия – в нашем видео.

2022-08-16T14:57+0500

2022-08-16T14:57+0500

2022-08-16T15:25+0500

армейские международные игры арми

джизакская область

полигон фориш

конкурс

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. На полигоне "Фориш" в Джизакской области Узбекистана в понедельник стартовали три состязания в рамках Международных армейских игр "АрМИ-2022".В церемонии открытия Игр приняли участие замминистра обороны Узбекистана по воспитательной и идеологической работе, полковник Хамдам Каршиев и руководитель российской делегации, генерал-майор Валерий Васильев, сообщает корреспондент Sputnik.Он также подчеркнул, что в век растущих угроз, конфликтов и вооружённых столкновений важно обеспечивать формирование и развитие у военнослужащих высокого чувства патриотизма и укрепления их боевого духа.В свою очередь Валерий Васильев отметил, что АрМИ вносят свой немалый вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление партнерских связей в интересах обеспечения безопасности наших стран, коллективного ответа на реальные, а не вымышленные угрозы стабильности на планете.Читайте также: Участники АрМИ-2022 провели мастер-классы по кулинарии — видео

джизакская область

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джизакская область, полигон фориш, конкурс