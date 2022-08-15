https://uz.sputniknews.ru/20220815/uchastniki-armi-2022-proveli-master-klassy-po-kulinarii---video--27157171.html

Участники "АрМИ-2022" провели мастер-классы по кулинарии - видео

Участники "АрМИ-2022" провели мастер-классы по кулинарии - видео

Участники"АрМИ-2022" решили представить национальные блюда.

2022-08-15T20:54+0500

2022-08-15T20:54+0500

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спорт

армейские международные игры

мастер-класс

кулинария

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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Страны – участницы Армейских международных игр провели мастер-классы по приготовлению национальных блюд.Так, каждая страна оформила свой стенд и представила традиционные сладости, хлебные изделия, мясо, рыбу, напитки и многое другое.Кроме того, участников оценят в номинации лучшее банкетное оформление стола. Первыми дегустаторами стали заместители министров обороны стран участниц "АрМИ-2022".Ранее узбекистанские команды завоевали самое большое количество баллов на первых этапах соревнований "Эльбрусское кольцо", "Танковый биатлон" и "Полевая кухня" в рамках игр "АрМИ-2022".Читайте также:Военные врачи Узбекистана участвуют в военно-медицинской эстафете АрМИ-2022АрМИ-2022: команда Узбекистана отправилась в Венесуэлу — фото

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

армейские международные игры, мастер-класс, кулинария