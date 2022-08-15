https://uz.sputniknews.ru/20220815/uchastniki-armi-2022-proveli-master-klassy-po-kulinarii---video--27157171.html
Участники "АрМИ-2022" провели мастер-классы по кулинарии - видео
Участники "АрМИ-2022" провели мастер-классы по кулинарии - видео
Участники"АрМИ-2022" решили представить национальные блюда.
2022-08-15T20:54+0500
2022-08-15T20:54+0500
2022-08-15T21:44+0500
спорт
армейские международные игры
мастер-класс
кулинария
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ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Страны – участницы Армейских международных игр провели мастер-классы по приготовлению национальных блюд.Так, каждая страна оформила свой стенд и представила традиционные сладости, хлебные изделия, мясо, рыбу, напитки и многое другое.Кроме того, участников оценят в номинации лучшее банкетное оформление стола. Первыми дегустаторами стали заместители министров обороны стран участниц "АрМИ-2022".Ранее узбекистанские команды завоевали самое большое количество баллов на первых этапах соревнований "Эльбрусское кольцо", "Танковый биатлон" и "Полевая кухня" в рамках игр "АрМИ-2022".Читайте также:Военные врачи Узбекистана участвуют в военно-медицинской эстафете АрМИ-2022АрМИ-2022: команда Узбекистана отправилась в Венесуэлу — фото
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армейские международные игры, мастер-класс, кулинария
Участники "АрМИ-2022" провели мастер-классы по кулинарии - видео
20:54 15.08.2022 (обновлено: 21:44 15.08.2022)
Совсем скоро на полигоне "Фориш" стартуют "АрМИ-2022". Перед официальным открытием игр участники решили представить друг другу свои национальные блюда.
ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Страны – участницы Армейских международных игр провели мастер-классы по приготовлению национальных блюд.
Так, каждая страна оформила свой стенд и представила традиционные сладости, хлебные изделия, мясо, рыбу, напитки и многое другое.
Кроме того, участников оценят в номинации лучшее банкетное оформление стола. Первыми дегустаторами стали заместители министров обороны стран участниц "АрМИ-2022".
Ранее узбекистанские команды завоевали
самое большое количество баллов на первых этапах соревнований "Эльбрусское кольцо", "Танковый биатлон" и "Полевая кухня" в рамках игр "АрМИ-2022".