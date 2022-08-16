https://uz.sputniknews.ru/20220816/prezident-poruchil-uvelichit-obemy-pererabotki-musora-27175458.html
Президент поручил увеличить объемы переработки мусора
Президент поручил увеличить объемы переработки мусора
В республике также будут рекультивировать полигоны бытовых отходов
2022-08-16T13:32+0500
2022-08-16T13:32+0500
2022-08-16T13:32+0500
общество
постановление
твердые бытовые отходы
мусор
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В Узбекистане будут рекультивировать мусорные полигоны, а также откроют полигоны строительных отходов. Это следует из Постановления, подписанного президентом республики.Постановление предусматривает меры по организации работ санитарной очистки и обеспечению чистоты в населенных пунктах.Так, в республике будет действовать Республиканский центр организации работ по санитарной очистке с региональными филиалами в Каракалпакстане, областях и городе Ташкенте. Задачами Центра являются компьютеризация отрасли, совершенствование единой биллинговой системы учета абонентов и оплаты.Наряду с этим, власти организуют полный охват населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов. Согласно документу, в республике должны увеличиться объемы сортировки и переработки мусора.Постановление также утверждает адресные программы рекультивации полигонов твердых бытовых отходов и строительству пунктов их сбора в 2023-2024 годах. В ближайшие также появятся полигоны строительных отходов.Кроме того правительство разработало программы по оснащению контейнерами для отходов объектов социальной сферы и по созданию объектов обеззараживания медицинских отходов.Читайте также: В Узбекистане создадут электронный реестр управкомпаний
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info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
постановление, твердые бытовые отходы, мусор
постановление, твердые бытовые отходы, мусор
Президент поручил увеличить объемы переработки мусора
В республике также будут рекультивировать полигоны бытовых отходов.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik.
В Узбекистане будут рекультивировать мусорные полигоны, а также откроют полигоны строительных отходов. Это следует из Постановления
, подписанного президентом республики.
Постановление предусматривает меры по организации работ санитарной очистки и обеспечению чистоты в населенных пунктах.
Так, в республике будет действовать Республиканский центр организации работ по санитарной очистке с региональными филиалами в Каракалпакстане, областях и городе Ташкенте. Задачами Центра являются компьютеризация отрасли, совершенствование единой биллинговой системы учета абонентов и оплаты.
Наряду с этим, власти организуют полный охват населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов. Согласно документу, в республике должны увеличиться объемы сортировки и переработки мусора.
Постановление также утверждает адресные программы рекультивации полигонов твердых бытовых отходов и строительству пунктов их сбора в 2023-2024 годах. В ближайшие также появятся полигоны строительных отходов.
Кроме того правительство разработало программы по оснащению контейнерами для отходов объектов социальной сферы и по созданию объектов обеззараживания медицинских отходов.