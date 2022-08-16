https://uz.sputniknews.ru/20220816/video-raznitsa-s-tem-chto-bylo-kolossalnaya---kak-vosstanavlivayut-konezavod-v-lnr-27201322.html

Видео: "Разница с тем, что было, колоссальная" - как восстанавливают конезавод в ЛНР

Видео: "Разница с тем, что было, колоссальная" - как восстанавливают конезавод в ЛНР

При украинской власти конезавод с богатой историей практически уничтожили. Сейчас предприятие вновь возрождается и готовит племенных скакунов. Корреспондент Sputnik побывала на уникальном заводе.

2022-08-16T21:54+0500

2022-08-16T21:54+0500

2022-08-16T21:54+0500

видео

лнр

завод

восстановление

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Мирная жизнь на освобожденных территориях Луганской Народной Республики постепенно налаживается. Корреспондент Sputnik Алина Ниязбакиева побывала на Деркульском конном заводе №63 - уникальном предприятии, расположенном в селе Даниловка в ЛНР.Завод был создан по указу Екатерины ІІ от 22 апреля 1765 г. В 1767 г. конюшенный двор был открыт и принял первых лошадей — немецких, датских, испанских персидских, английских, неаполитанских, венгерских, русских — всего 73 головы.Всего через 10 лет после открытия на заводе находилось 469 лошадей, а в 1787 году — уже 881, это было наибольшее поголовье племенных лошадей среди самых старейших конных заводов. Предприятие поставляло своих скакунов даже великому русскому полководцу Михаилу Кутузову.После гражданской войны на заводе стали выращивать рысаков - русских и орловских, а в 1933 г. началась работа по восстановлению русской верховой орлово-ростопчинской породы.Архитектура конезавода также уникальна, здесь прослеживаются немецкие мотивы. На территории находится единственный в своем роде Японский манеж. Он был построен в начале 19 века без единого гвоздя и стоит на одном столбе.Во времена СССР на Деркульском конном заводе разводили лошадей международного скакового класса. Однако при украинской власти предприятие пришло в упадок, поголовье резко сократилось.Он рассказывает, что большая часть поголовья скота, который содержался на территории завода, вырезали, чтобы освободить землю для предпринимателей, которые ее "просто-напросто грабили".После освобождения ЛНР завод начал восстанавливаться стремительными темпами.В данное время поголовье на заводе насчитывает более 170 лошадей, а также множество коров, свиней и другого скота.Сейчас на заводе выращивают и объезжают спортивных лошадей, которые могут участвовать в таких спортивных дисциплинах, как скачки, выездка и многоборье. Их активно закупают спортсмены из России. Также там уже готовят юных спортсменов.

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