https://uz.sputniknews.ru/20220816/video-raznitsa-s-tem-chto-bylo-kolossalnaya---kak-vosstanavlivayut-konezavod-v-lnr-27201322.html
Видео: "Разница с тем, что было, колоссальная" - как восстанавливают конезавод в ЛНР
Видео: "Разница с тем, что было, колоссальная" - как восстанавливают конезавод в ЛНР
При украинской власти конезавод с богатой историей практически уничтожили. Сейчас предприятие вновь возрождается и готовит племенных скакунов. Корреспондент Sputnik побывала на уникальном заводе.
2022-08-16T21:54+0500
2022-08-16T21:54+0500
2022-08-16T21:54+0500
видео
лнр
завод
восстановление
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Мирная жизнь на освобожденных территориях Луганской Народной Республики постепенно налаживается. Корреспондент Sputnik Алина Ниязбакиева побывала на Деркульском конном заводе №63 - уникальном предприятии, расположенном в селе Даниловка в ЛНР.Завод был создан по указу Екатерины ІІ от 22 апреля 1765 г. В 1767 г. конюшенный двор был открыт и принял первых лошадей — немецких, датских, испанских персидских, английских, неаполитанских, венгерских, русских — всего 73 головы.Всего через 10 лет после открытия на заводе находилось 469 лошадей, а в 1787 году — уже 881, это было наибольшее поголовье племенных лошадей среди самых старейших конных заводов. Предприятие поставляло своих скакунов даже великому русскому полководцу Михаилу Кутузову.После гражданской войны на заводе стали выращивать рысаков - русских и орловских, а в 1933 г. началась работа по восстановлению русской верховой орлово-ростопчинской породы.Архитектура конезавода также уникальна, здесь прослеживаются немецкие мотивы. На территории находится единственный в своем роде Японский манеж. Он был построен в начале 19 века без единого гвоздя и стоит на одном столбе.Во времена СССР на Деркульском конном заводе разводили лошадей международного скакового класса. Однако при украинской власти предприятие пришло в упадок, поголовье резко сократилось.Он рассказывает, что большая часть поголовья скота, который содержался на территории завода, вырезали, чтобы освободить землю для предпринимателей, которые ее "просто-напросто грабили".После освобождения ЛНР завод начал восстанавливаться стремительными темпами.В данное время поголовье на заводе насчитывает более 170 лошадей, а также множество коров, свиней и другого скота.Сейчас на заводе выращивают и объезжают спортивных лошадей, которые могут участвовать в таких спортивных дисциплинах, как скачки, выездка и многоборье. Их активно закупают спортсмены из России. Также там уже готовят юных спортсменов.
лнр
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лнр, завод, восстановление, видео
лнр, завод, восстановление, видео
Видео: "Разница с тем, что было, колоссальная" - как восстанавливают конезавод в ЛНР
При украинской власти конезавод с богатой историей практически уничтожили. Сейчас предприятие вновь возрождается и готовит племенных скакунов. Корреспондент Sputnik побывала на уникальном заводе.
Мирная жизнь на освобожденных территориях Луганской Народной Республики постепенно налаживается. Корреспондент Sputnik Алина Ниязбакиева побывала на Деркульском конном заводе №63 - уникальном предприятии, расположенном в селе Даниловка в ЛНР.
Завод был создан по указу Екатерины ІІ от 22 апреля 1765 г. В 1767 г. конюшенный двор был открыт и принял первых лошадей — немецких, датских, испанских персидских, английских, неаполитанских, венгерских, русских — всего 73 головы.
Всего через 10 лет после открытия на заводе находилось 469 лошадей, а в 1787 году — уже 881, это было наибольшее поголовье племенных лошадей среди самых старейших конных заводов. Предприятие поставляло своих скакунов даже великому русскому полководцу Михаилу Кутузову.
После гражданской войны на заводе стали выращивать рысаков - русских и орловских, а в 1933 г. началась работа по восстановлению русской верховой орлово-ростопчинской породы.
Архитектура конезавода также уникальна, здесь прослеживаются немецкие мотивы. На территории находится единственный в своем роде Японский манеж. Он был построен в начале 19 века без единого гвоздя и стоит на одном столбе.
Во времена СССР на Деркульском конном заводе разводили лошадей международного скакового класса. Однако при украинской власти предприятие пришло в упадок, поголовье резко сократилось.
"Нам не на что даже было купить топливо, чтобы привести корм на конюшню лошадям", - вспоминает директор предприятия Михаил Гладков.
Он рассказывает, что большая часть поголовья скота, который содержался на территории завода, вырезали, чтобы освободить землю для предпринимателей, которые ее "просто-напросто грабили".
После освобождения ЛНР завод начал восстанавливаться стремительными темпами.
"Разница с тем, что было, - колоссальная. Начали с благоустройства. Подход к лошадям изменился", - рассказывает директор.
В данное время поголовье на заводе насчитывает более 170 лошадей, а также множество коров, свиней и другого скота.
Сейчас на заводе выращивают и объезжают спортивных лошадей, которые могут участвовать в таких спортивных дисциплинах, как скачки, выездка и многоборье. Их активно закупают спортсмены из России. Также там уже готовят юных спортсменов.