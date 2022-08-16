https://uz.sputniknews.ru/20220816/za-osujdennymi-budut-nablyudat-bodikamery-pravooxraniteley-27191495.html
За осужденными будут наблюдать бодикамеры правоохранителей
За осужденными будут наблюдать бодикамеры правоохранителей
Регламентирован порядок использования персональных бодикамер в системе исполнения наказания в Узбекистане.
2022-08-16T18:52+0500
2022-08-16T18:52+0500
2022-08-16T18:52+0500
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Правительство разработало порядок использования сотрудниками уголовно-исполнительной системы персональных видеорегистраторов.Документом запрещается блокировать объектив камеры во время исполнения служебных обязанностей. Они должны быть использованы в следующих случаях:Запрещается использовать бодикамеру в личных целях, передавать ее другим сотрудникам, осужденным и иным лицам, а также отключать по своему усмотрению.Наряду с этим положением запрещено размещать в интернете разговоры с осужденными, записанные на бодикамеры, передавать их членам семьи осужденного и другим лицам.Читайте также:"Е-патруль" поможет установить личность граждан
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан
За осужденными будут наблюдать бодикамеры правоохранителей
Регламентирован порядок использования персональных бодикамер в системе исполнения наказания в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Правительство разработало порядок использования сотрудниками уголовно-исполнительной системы персональных видеорегистраторов.
Документом запрещается
блокировать объектив камеры во время исполнения служебных обязанностей. Они должны быть использованы в следующих случаях:
в процессе проведения общих и ежедневных обысков и досмотров;
при приеме осужденных в учреждения по исполнению наказания;
при совершении преступлений и проступков;
при применении физической силы, специальных средств и смирительных рубашек к осужденным;
при приеме осужденных на работу и возвращении с нее;
при рассмотрении заявлений и жалоб осужденных;
в процессе проведения встреч осужденных.
Запрещается использовать бодикамеру в личных целях, передавать ее другим сотрудникам, осужденным и иным лицам, а также отключать по своему усмотрению.
Наряду с этим положением запрещено размещать в интернете разговоры с осужденными, записанные на бодикамеры, передавать их членам семьи осужденного и другим лицам.