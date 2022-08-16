https://uz.sputniknews.ru/20220816/za-osujdennymi-budut-nablyudat-bodikamery-pravooxraniteley-27191495.html

За осужденными будут наблюдать бодикамеры правоохранителей

За осужденными будут наблюдать бодикамеры правоохранителей

Регламентирован порядок использования персональных бодикамер в системе исполнения наказания в Узбекистане.

2022-08-16T18:52+0500

2022-08-16T18:52+0500

2022-08-16T18:52+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Правительство разработало порядок использования сотрудниками уголовно-исполнительной системы персональных видеорегистраторов.Документом запрещается блокировать объектив камеры во время исполнения служебных обязанностей. Они должны быть использованы в следующих случаях:Запрещается использовать бодикамеру в личных целях, передавать ее другим сотрудникам, осужденным и иным лицам, а также отключать по своему усмотрению.Наряду с этим положением запрещено размещать в интернете разговоры с осужденными, записанные на бодикамеры, передавать их членам семьи осужденного и другим лицам.Читайте также:"Е-патруль" поможет установить личность граждан

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