https://uz.sputniknews.ru/20220816/zapad-xochet-prodoljat-parazitirovat-na-mire--putin-27195843.html

Запад хочет продолжать паразитировать на мире – Путин

Запад хочет продолжать паразитировать на мире – Путин

США намеренно затягивает конфликт на Украине, заявил российский президент на Московской конференции по международной безопасности. Ключевые тезисы из речи Владимира Путина – в нашем материале.

2022-08-16T17:51+0500

2022-08-16T17:51+0500

2022-08-16T17:51+0500

россия

владимир путин

конференция

выступление

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин, выступая на 10-й Московской конференции по международной безопасности, затронул широкий спектр тем, в том числе действия западных стран, специальная военная операция России на Украине, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и другие.По словам российского президента, ситуация в мире динамично меняется и все больше стран стремятся к суверенному развитию. Запад, в попытке сохранить гегемонию, активно противодействует этим процессам, провоцируя конфликты и подрывая любые суверенные пути развития.По словам российского лидера, именно этой цели служил конфликт на Украине.По этой причине Россия приняла решение о проведении на Украине специальной военной операции в соответствии с уставом ООН. Цели спецоперации – обеспечить безопасность РФ и ее граждан, защитить жителей Донбасса от геноцида, отметил Путин."США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке", - заявил он.По такому же сценарию США пытаются раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает Владимир Путин. Подтверждение тому – американская авантюра в отношении Тайваня, которая по сути является частью сознательной стратегии по дестабилизации ситуации в регионе.По его словам, Россия продолжит активно участвовать в совместной работе по построению многополярного мира, совершенствовать существующие и создавать новые механизмы международной безопасности, укреплять вооруженные силы, чтобы обеспечивать свои национальные интересы и защищать союзников, заверил российский лидер.Читайте также: Путин призвал жестко реагировать на любые проявления неонацизма

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