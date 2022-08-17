https://uz.sputniknews.ru/20220817/kinokaravan-dobralsya-do-karakalpakstana-27220091.html
“Кинокараван” добрался до Каракалпакстана
“Кинокараван” добрался до Каракалпакстана
В рамках акции от "Узбеккино", в регионе пройдет показ художественных и документальных фильмов, а также творческие встречи с известными артистами.
2022-08-17T14:39+0500
2022-08-17T14:39+0500
2022-08-17T14:39+0500
культура
каракалпакстан
кино
узбеккино
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. В Каракалпакстане начались духовно-просветительские мероприятия, в рамках которых проходит акция “Кинокараван”.Как сообщает “Узбеккино”, во всех городах и районах автономии пройдет показ национальных фильмов, концертные программы и творческие встречи с известными артистами.В частности, зрители увидят 15 художественных и документальных фильмов и встретятся с более чем двадцатью популярными артистами страны.Среди них и народные артисты Узбекистана Мухаммадсоли Юсупов, Дилором Каримова, Абдухалил Мигноров, Матъякуб Матчонов.Читайте также:Uzbekistan Airways покажет лучшие узбекские фильмы в самолетах
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каракалпакстан, кино, узбеккино
каракалпакстан, кино, узбеккино
“Кинокараван” добрался до Каракалпакстана
В рамках акции от "Узбеккино", в регионе пройдет показ художественных и документальных фильмов, а также творческие встречи с известными артистами.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. В Каракалпакстане начались духовно-просветительские мероприятия, в рамках которых проходит акция “Кинокараван”.
Как сообщает
“Узбеккино”, во всех городах и районах автономии пройдет показ национальных фильмов, концертные программы и творческие встречи с известными артистами.
В частности, зрители увидят 15 художественных и документальных фильмов и встретятся с более чем двадцатью популярными артистами страны.
Среди них и народные артисты Узбекистана Мухаммадсоли Юсупов, Дилором Каримова, Абдухалил Мигноров, Матъякуб Матчонов.