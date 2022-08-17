https://uz.sputniknews.ru/20220817/kinokaravan-dobralsya-do-karakalpakstana-27220091.html

“Кинокараван” добрался до Каракалпакстана

“Кинокараван” добрался до Каракалпакстана

В рамках акции от "Узбеккино", в регионе пройдет показ художественных и документальных фильмов, а также творческие встречи с известными артистами.

2022-08-17T14:39+0500

2022-08-17T14:39+0500

2022-08-17T14:39+0500

культура

каракалпакстан

кино

узбеккино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1d/23629122_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1608546fa3ba864ba5712f459b2085eb.jpg

ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. В Каракалпакстане начались духовно-просветительские мероприятия, в рамках которых проходит акция “Кинокараван”.Как сообщает “Узбеккино”, во всех городах и районах автономии пройдет показ национальных фильмов, концертные программы и творческие встречи с известными артистами.В частности, зрители увидят 15 художественных и документальных фильмов и встретятся с более чем двадцатью популярными артистами страны.Среди них и народные артисты Узбекистана Мухаммадсоли Юсупов, Дилором Каримова, Абдухалил Мигноров, Матъякуб Матчонов.Читайте также:Uzbekistan Airways покажет лучшие узбекские фильмы в самолетах

каракалпакстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

каракалпакстан, кино, узбеккино