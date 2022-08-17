https://uz.sputniknews.ru/20220817/na-turakurganskoy-tes--avariynaya-ostanovka-27219733.html

На Туракурганской ТЭС – аварийная остановка

На Туракурганской ТЭС – аварийная остановка

Министерство энергетики ведет расследование причин аварии

2022-08-17T12:43+0500

2022-08-17T12:43+0500

2022-08-17T12:44+0500

происшествия

тэс

газопровод

авария

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. В Наманганской области неизвестные люди, проводя земельные работы без согласования, повредили магистральную линию газопровода, принадлежащего АО "Узтрансгаз".Эта ветка обеспечивает топливом Туракурганскую ТЭС. Из-за повреждения на теплоэлектростанции произошла аварийная остановка, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.В настоящее время специалисты пытаются устранить неполадки и подключить резервные мощности для электроснабжения."Принимая во внимание необходимость определенного времени для проведения работ по подключению резервных блоков на других электростанциях, в регионах могут наблюдаться отдельные случаи перебоев в электроснабжении", - говорится в сообщении пресс-службы.Ведется расследование происшествия, сообщает министерство.Читайте также: Поставку газа переведут на автоматизированную систему

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тэс, газопровод, авария