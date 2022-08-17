https://uz.sputniknews.ru/20220817/tramp-zayavil-ob-unijenii-ssha-v-afganistane-27197558.html

Трамп заявил об унижении США в Афганистане

Трамп заявил об унижении США в Афганистане

Дональд Трамп назвал катастрофой вывод войск из Афганистана. По его словам, случившееся год назад событие стало самым унизительным в истории страны.

2022-08-17T08:29+0500

2022-08-17T08:29+0500

2022-08-17T08:29+0500

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп в годовщину смены власти в Афганистане назвал произошедшее постыдным и унизительным событием в истории страны, пишет РИА Новости. При этом он напомнил, что вывод войск из Афганистана летом 2021 года сопровождался гибелью 13 американских военнослужащих, а военные оставили движению "Талибан"* оружие на сумму более 85 миллиардов долларов. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* — Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Год с талибами: как менялся Афганистан

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