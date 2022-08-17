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Трамп заявил об унижении США в Афганистане
Трамп заявил об унижении США в Афганистане
Дональд Трамп назвал катастрофой вывод войск из Афганистана. По его словам, случившееся год назад событие стало самым унизительным в истории страны.
2022-08-17T08:29+0500
2022-08-17T08:29+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп в годовщину смены власти в Афганистане назвал произошедшее постыдным и унизительным событием в истории страны, пишет РИА Новости. При этом он напомнил, что вывод войск из Афганистана летом 2021 года сопровождался гибелью 13 американских военнослужащих, а военные оставили движению "Талибан"* оружие на сумму более 85 миллиардов долларов. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* — Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Год с талибами: как менялся Афганистан
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трамп, сша, афганистан
трамп, сша, афганистан

Трамп заявил об унижении США в Афганистане

08:29 17.08.2022
© AP Photo / Ross D. FranklinБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
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Дональд Трамп назвал катастрофой вывод войск из Афганистана. По его словам, случившееся год назад событие стало самым унизительным в истории страны.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп в годовщину смены власти в Афганистане назвал произошедшее постыдным и унизительным событием в истории страны, пишет РИА Новости.

"Катастрофа, случившаяся ровно год назад в Афганистане, стала самым постыдным, некомпетентным и унизительным событием в истории США. Не сам факт того, что мы ушли – ведь я был именно тем, кто сократил число наших солдат в стране до двух тысяч, готовясь их вывести, – но то, как мы ушли", — говорится в письменном заявлении экс-президента, обнародованном его пресс-службой.

При этом он напомнил, что вывод войск из Афганистана летом 2021 года сопровождался гибелью 13 американских военнослужащих, а военные оставили движению "Талибан"* оружие на сумму более 85 миллиардов долларов.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.
Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* — Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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Год с талибами: как менялся Афганистан
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