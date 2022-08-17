Трамп заявил об унижении США в Афганистане
© AP Photo / Ross D. FranklinБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп назвал катастрофой вывод войск из Афганистана. По его словам, случившееся год назад событие стало самым унизительным в истории страны.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп в годовщину смены власти в Афганистане назвал произошедшее постыдным и унизительным событием в истории страны, пишет РИА Новости.
"Катастрофа, случившаяся ровно год назад в Афганистане, стала самым постыдным, некомпетентным и унизительным событием в истории США. Не сам факт того, что мы ушли – ведь я был именно тем, кто сократил число наших солдат в стране до двух тысяч, готовясь их вывести, – но то, как мы ушли", — говорится в письменном заявлении экс-президента, обнародованном его пресс-службой.
При этом он напомнил, что вывод войск из Афганистана летом 2021 года сопровождался гибелью 13 американских военнослужащих, а военные оставили движению "Талибан"* оружие на сумму более 85 миллиардов долларов.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.
Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* — Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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