https://uz.sputniknews.ru/20220817/video-pochemu-rossii-interesna-transafganskaya-jeleznaya-doroga--ekspert-27235792.html

Видео: почему России интересна трансафганская железная дорога – эксперт

Видео: почему России интересна трансафганская железная дорога – эксперт

Железнодорожный маршрут из Узбекистан-Афганистан-Пакистан принесет выгоду не только этим трем странам, но и России. Такое мнение в интервью Sputnik высказал эксперт по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров.

2022-08-17T20:29+0500

2022-08-17T20:29+0500

2022-08-17T20:29+0500

видео

афганистан

узбекистан

россия

железная дорога

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Год назад к власти в Афганистане пришли талибы*. Чего добились новые афганские власти за этот срок рассказывает в интервью Sputnik историк, востоковед, эксперт по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров.Один из проектов, активно обсуждаемых как правительством Афганистана, так и лидерами соседних стран – строительство трансафганской железной дороги. При этом, по мнению эксперта, ветка Узбекистан-Афганистан-Пакистан была бы выгодна не только этим трем странам, но и России.Что изменилось в эмирате за это время? Насколько новое афганское правительство готово сотрудничать? Докажет ли Кабул свою дееспособность? Как Ташкент и Москва выстраивают связи с Кабулом? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью.* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

видео историк эксперт по центральной азии дмитрий верхотуров афганистан талибы годовщина прихода к власти трансафганская железная дорога узбекистан афганистан пакистан кузбасс уголь индия китай почему россии выгодна