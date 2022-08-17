https://uz.sputniknews.ru/20220817/video-pochemu-rossii-interesna-transafganskaya-jeleznaya-doroga--ekspert-27235792.html
Видео: почему России интересна трансафганская железная дорога – эксперт
Видео: почему России интересна трансафганская железная дорога – эксперт
Железнодорожный маршрут из Узбекистан-Афганистан-Пакистан принесет выгоду не только этим трем странам, но и России. Такое мнение в интервью Sputnik высказал эксперт по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров.
2022-08-17T20:29+0500
2022-08-17T20:29+0500
2022-08-17T20:29+0500
видео
афганистан
узбекистан
россия
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/11/27235610_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1034f0b2a886cb3383d4073d218054ed.jpg
Год назад к власти в Афганистане пришли талибы*. Чего добились новые афганские власти за этот срок рассказывает в интервью Sputnik историк, востоковед, эксперт по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров.Один из проектов, активно обсуждаемых как правительством Афганистана, так и лидерами соседних стран – строительство трансафганской железной дороги. При этом, по мнению эксперта, ветка Узбекистан-Афганистан-Пакистан была бы выгодна не только этим трем странам, но и России.Что изменилось в эмирате за это время? Насколько новое афганское правительство готово сотрудничать? Докажет ли Кабул свою дееспособность? Как Ташкент и Москва выстраивают связи с Кабулом? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью.* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
афганистан
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/11/27235610_245:0:1685:1080_1920x0_80_0_0_23fb7e5816dc0e477c7b02d4ceae7b12.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео историк эксперт по центральной азии дмитрий верхотуров афганистан талибы годовщина прихода к власти трансафганская железная дорога узбекистан афганистан пакистан кузбасс уголь индия китай почему россии выгодна
видео историк эксперт по центральной азии дмитрий верхотуров афганистан талибы годовщина прихода к власти трансафганская железная дорога узбекистан афганистан пакистан кузбасс уголь индия китай почему россии выгодна
Видео: почему России интересна трансафганская железная дорога – эксперт
Железнодорожный маршрут из Узбекистан-Афганистан-Пакистан принесет выгоду не только этим трем странам, но и России. Такое мнение в интервью Sputnik высказал эксперт по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров.
Год назад к власти в Афганистане пришли талибы*. Чего добились новые афганские власти за этот срок рассказывает в интервью Sputnik историк, востоковед, эксперт по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров.
Один из проектов, активно обсуждаемых как правительством Афганистана, так и лидерами соседних стран – строительство трансафганской железной дороги. При этом, по мнению эксперта, ветка Узбекистан-Афганистан-Пакистан была бы выгодна не только этим трем странам, но и России.
"Кузбасс добывает много угля, а вывезти его по перегруженному Транссибу не можем. Мы вынуждены через дальневосточные порты отгружать его Китаю и Индии и другим государствам. Индия от нас хочет побольше, но вывезти его тяжело. И вот как раз если была бы построена эта железная дорога в Пакистан, то Кузбасс мог бы по этому пути, гораздо более короткому, чем через Владивосток, отгружать уголь и в Пакистан, и в Индию. Поэтому если бы "Узбекские железные дороги" ее построили, мы бы ее заполнили", - считает Дмитрий Верхотуров.
Что изменилось в эмирате за это время? Насколько новое афганское правительство готово сотрудничать? Докажет ли Кабул свою дееспособность? Как Ташкент и Москва выстраивают связи с Кабулом? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью
.
* — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность