https://uz.sputniknews.ru/20220818/glavy-mvd-stran-shos-dogovorilis-ob-uglublenii-vzaimodeystviya-mejdu-vedomstvami-27267379.html

Главы МВД стран ШОС договорились об углублении взаимодействия между ведомствами

Главы МВД стран ШОС договорились об углублении взаимодействия между ведомствами

В четверг в Ташкенте прошло четвертое совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС.

2022-08-18T16:09+0500

2022-08-18T16:09+0500

2022-08-18T16:11+0500

политика

мвд

шос

ташкент

государство

совещание

министр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/899/17/8991753_36:0:1462:802_1920x0_80_0_0_a9bda726c918b5a7bcf401f7f8ebc5e7.jpg

ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Главы МВД государств-членов ШОС договорились об углублении взаимодействия между ведомствами по итогам совещания министров внутренних дел и общественной безопасности, которое прошло сегодня в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Данное заявление после встречи сделал министр МВД Казахстана, генерал-лейтенант Марат Ахметжанов.Глава МВД Казахстана также отметил, что сегодня, когда мир не знает границ, эти вызовы - существенная угроза для общества. Поэтому, по словам министра, в ходе совещания были выработаны конкретные предложения по объединению усилий в противодействии этим преступлениям и минимизации их последствий.Кроме того, Казахстан внес предложение по борьбе с интернет-мошенничеством. По словам министра, в республике каждое четвертое преступление совершается с использованием интернет-ресурсов.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

главы мвд стран шос договорились об углублении взаимодействия между ведомствами в четверг в ташкенте прошло четвертое совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств членов шос