https://uz.sputniknews.ru/20220818/glavy-mvd-stran-shos-dogovorilis-ob-uglublenii-vzaimodeystviya-mejdu-vedomstvami-27267379.html
Главы МВД стран ШОС договорились об углублении взаимодействия между ведомствами
Главы МВД стран ШОС договорились об углублении взаимодействия между ведомствами
В четверг в Ташкенте прошло четвертое совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС.
2022-08-18T16:09+0500
2022-08-18T16:09+0500
2022-08-18T16:11+0500
политика
мвд
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ташкент
государство
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министр
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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Главы МВД государств-членов ШОС договорились об углублении взаимодействия между ведомствами по итогам совещания министров внутренних дел и общественной безопасности, которое прошло сегодня в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Данное заявление после встречи сделал министр МВД Казахстана, генерал-лейтенант Марат Ахметжанов.Глава МВД Казахстана также отметил, что сегодня, когда мир не знает границ, эти вызовы - существенная угроза для общества. Поэтому, по словам министра, в ходе совещания были выработаны конкретные предложения по объединению усилий в противодействии этим преступлениям и минимизации их последствий.Кроме того, Казахстан внес предложение по борьбе с интернет-мошенничеством. По словам министра, в республике каждое четвертое преступление совершается с использованием интернет-ресурсов.Читайте также:
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главы мвд стран шос договорились об углублении взаимодействия между ведомствами в четверг в ташкенте прошло четвертое совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств членов шос
главы мвд стран шос договорились об углублении взаимодействия между ведомствами в четверг в ташкенте прошло четвертое совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств членов шос
Главы МВД стран ШОС договорились об углублении взаимодействия между ведомствами
16:09 18.08.2022 (обновлено: 16:11 18.08.2022)
В четверг в Ташкенте прошло четвертое совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов ШОС.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Главы МВД государств-членов ШОС договорились об углублении взаимодействия между ведомствами по итогам совещания министров внутренних дел и общественной безопасности, которое прошло сегодня в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Данное заявление после встречи сделал министр МВД Казахстана, генерал-лейтенант Марат Ахметжанов.
"В повестке дня были злободневные вопросы: современные вызовы и угрозы, которые имеются при обеспечении безопасности и стабильности в мире. Основные вопросы коснулись транснациональной преступности, организованной кибер и наркопреступности, торговли людьми, экстремизма и терроризма", – рассказал он.
Глава МВД Казахстана также отметил, что сегодня, когда мир не знает границ, эти вызовы - существенная угроза для общества. Поэтому, по словам министра, в ходе совещания были выработаны конкретные предложения по объединению усилий в противодействии этим преступлениям и минимизации их последствий.
"Казахстанской стороной также были внесены свои предложения. У нас есть вопросы по наркотрафику, принятию совместных оперативно-розыскных мероприятий в рамках реализации операции "Паутина". Потому что сегодня трафик героина из Афганистана в Европу проходит через наши страны. Особую озабоченность вызывают вопросы по синтетическим наркотикам. Сегодня с коллегами мы обсудили вопросы оперативного обмена информацией, принятия решительных мер по обузданию этого вида преступлений", – добавил министр.
Кроме того, Казахстан внес предложение по борьбе с интернет-мошенничеством. По словам министра, в республике каждое четвертое преступление совершается с использованием интернет-ресурсов.
"Само преступление совершается в одной стране, а жертвами становятся граждане других стран, в итоге финансовые потоки утекают. Поэтому сегодня мы внесли предложение, и думаем, что совместное принятие решений даст определенный положительный импульс для минимизации преступных деяний. В целом, сегодня достигнута договоренность о получении и обмене оперативной информацией и тесном взаимодействии наших подразделений", – отметил Ахметжанов.