https://uz.sputniknews.ru/20220818/soveschanie-mvd-shos-dokazalo-svoyu-effektivnost--mirziyoev-27257427.html
Совещание МВД ШОС доказало свою эффективность – Мирзиёев
Совещание МВД ШОС доказало свою эффективность – Мирзиёев
Президент Узбекистана в послании подчеркнул важность обмена опытом в решении современных угроз.
2022-08-18T13:33+0500
2022-08-18T13:33+0500
2022-08-18T13:33+0500
политика
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мвд
шос
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность обмена опытом в решении современных проблем и вызовов в области обеспечения безопасности в рамках Шанхайской организации сотрудничества.Об этом говорится в послании главы государства, озвученном на четвертом совещании министров внутренних дел организации, проходящем в настоящее время в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Как отметил президент, в настоящее время в фокусе внимания актуальные проблемы: организованная преступность, терроризм и экстремизм, незаконный оборот оружия и наркотиков, кибербезопасность. Все эти угрозы требуют слаженных коллективных действий.Напомним, в Ташкенте в настоящее время проходит четвертое совещание министров внутренних дел ШОС. Открыл мероприятие глава МВД Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов. В своей речи он подчеркнул большую роль такого рода совещаний в налаживании контактов с международными организациями и региональными структурами.Читайте также: В Ташкенте стартовало совещание глав МВД стран-членов ШОС
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президент шавкат мирзиёев послание совещание министров внутренних дел шанхайская организация сотрудничества шос
президент шавкат мирзиёев послание совещание министров внутренних дел шанхайская организация сотрудничества шос
Совещание МВД ШОС доказало свою эффективность – Мирзиёев
Президент Узбекистана в послании подчеркнул важность обмена опытом в решении современных угроз.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность обмена опытом в решении современных проблем и вызовов в области обеспечения безопасности в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Об этом говорится в послании главы государства, озвученном на четвертом совещании министров внутренних дел организации, проходящем в настоящее время в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.
"Формат регулярных совещаний министров внутренних дел в рамках ШОС доказал свою востребованность и эффективность, обеспечивая продуктивный диалог по вопросам противодействия внутренним и внешним вызовам, а также нейтрализации потенциальных угроз нашим странам", - говорится в послании.
Как отметил президент, в настоящее время в фокусе внимания актуальные проблемы: организованная преступность, терроризм и экстремизм, незаконный оборот оружия и наркотиков, кибербезопасность. Все эти угрозы требуют слаженных коллективных действий.
"В этих условиях важно расширять обмен передовым опытом , аналитическими и прогнозными материалами, проводить больше совместных оперативно-розыскных мероприятий, расширять сотрудничество в сфере подготовки кадров для органов внутренних дел", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Напомним, в Ташкенте в настоящее время проходит четвертое совещание министров внутренних дел ШОС. Открыл мероприятие глава МВД Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов. В своей речи он подчеркнул большую роль такого рода совещаний в налаживании контактов с международными организациями и региональными структурами.