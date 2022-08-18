https://uz.sputniknews.ru/20220818/soveschanie-mvd-shos-dokazalo-svoyu-effektivnost--mirziyoev-27257427.html

Совещание МВД ШОС доказало свою эффективность – Мирзиёев

Совещание МВД ШОС доказало свою эффективность – Мирзиёев

Президент Узбекистана в послании подчеркнул важность обмена опытом в решении современных угроз.

2022-08-18T13:33+0500

2022-08-18T13:33+0500

2022-08-18T13:33+0500

политика

совещание

мвд

шос

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность обмена опытом в решении современных проблем и вызовов в области обеспечения безопасности в рамках Шанхайской организации сотрудничества.Об этом говорится в послании главы государства, озвученном на четвертом совещании министров внутренних дел организации, проходящем в настоящее время в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Как отметил президент, в настоящее время в фокусе внимания актуальные проблемы: организованная преступность, терроризм и экстремизм, незаконный оборот оружия и наркотиков, кибербезопасность. Все эти угрозы требуют слаженных коллективных действий.Напомним, в Ташкенте в настоящее время проходит четвертое совещание министров внутренних дел ШОС. Открыл мероприятие глава МВД Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов. В своей речи он подчеркнул большую роль такого рода совещаний в налаживании контактов с международными организациями и региональными структурами.Читайте также: В Ташкенте стартовало совещание глав МВД стран-членов ШОС

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