https://uz.sputniknews.ru/20220818/kak-ukraina-prevraschaetsya-v-gosudarstvo-kamikadze-27255310.html

Как Украина превращается в государство-камикадзе

Как Украина превращается в государство-камикадзе

Запад угрожает признать Россию спонсором терроризма.

2022-08-18T12:32+0500

2022-08-18T12:32+0500

2022-08-18T12:32+0500

колумнисты

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В мае на такой шаг отважилось литовское руководство, а на прошлой неделе — их соседи в Риге.При этом американский истеблишмент, похоже, всерьез рассматривает подобный сценарий: соответствующую резолюцию уже принял сенат США, но в администрации Байдена пока не спешат ее поддерживать. В частности, как пишут СМИ, сопротивляется госсекретарь Энтони Блинкен.Причины понятны: такой шаг не только вынудит Вашингтон вводить санкции против своих же союзников, которые с разной степенью активности продолжают торговать с Кремлем, но и поставит крест на каких-либо отношениях с Москвой, которые и без того переживают, возможно, худший период в истории — как минимум со времен Карибского кризиса.В Кремле уже заявили, что подобный шаг кардинально изменит положение дел, а официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что если конгресс примет соответствующую резолюцию, то об отношениях между двумя странами можно забыть.Досужие рассуждения американских политиков не должны вводить в заблуждение. Вашингтон грозит статусом спонсора терроризма словно анафемой, хотя США сами поставили поддержку разного рода радикалов во всех конфликтах на поток: Афганистан, Чечня, Ирак, Ливия, Сирия — во всех этих столкновениях те, кого в демократическом обществе принято клеймить и декларативно преследовать, получали помощь Запада — будь то деньги или поставки оружия.Но сегодня американские власти вывели пособничество терроризму на новый уровень, взрастив из Украины полноценное государство-камикадзе.Судите сами: так называемый президент Зеленский открыто заявляет, что украинские войска продолжат наносить удары по Запорожской АЭС, поскольку там находятся российские подразделения — и плевать, что подобные действия могут привести к экологической катастрофе. Как тут не отметить столь завидное радение о территориях, которые Киев считает своими, не говоря уже о людях.Киевский режим еще не решил, куда наступатьПри этом никакая точность не может быть оправданием для подобных обстрелов: после воскресного удара осколки и ракетный двигатель упали в 400 метрах от действующего энергоблока. А меткость украинских артиллеристов, откровенно говоря, вызывает вопросы: Краматорск и Еленовка оставляют здравомыслящим людям два варианта и, как говорил Иосиф Сталин, "оба хуже" — либо это чудовищные просчеты, либо это намеренные военные преступления.На этом фоне еще более безрассудно выглядят действия ВСУ в Никополе — туда Киев перебросил отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве до тысячи военнослужащих. В российском Минобороны считают, что это говорит о готовящейся провокации. Как подчеркнул начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, любые подобные действия в районе ЗАЭС представляют угрозу ядерной безопасности всего континента. Украина буквально ведет себя как государство-камикадзе.Помимо этого, в начале недели также стало известно о действиях украинских диверсантов в Курской области — там они взорвали шесть опор ЛЭП, идущих от атомной электростанции.Параллельно ВСУ продолжают обстрелы Горловки: несколько дней назад под артиллерийский огонь попал завод "Стирол". Само предприятие с 2014 года фактически не работает, но на территории города расположены могильники местного химического завода.В общем, украинские войска всеми своими действиями приближают экологическую катастрофу. Но и на этом список их преступлений не заканчивается. Чего стоят только мины "Лепесток", которые ВСУ разбрасывают в городах Донбасса: никаких военных задач они не выполняют, главная цель в этом случае — истребление мирного населения.В 1993 году британская газета The Independent опубликовала интересную хвалебную статью: "Антисоветский воин направил свою армию на путь к миру". С фотографии на четверть полосы на читателя с улыбкой смотрит Усама бен Ладен: материал посвящен именно его "подвигам" в Афганистане.Спустя неполные 30 лет у западной прессы другие герои: теперь на обложке Vogue красуется Владимир Зеленский с супругой, фотографии делала сама Энни Лейбовиц. Отличаются издания разве что персонажами, суть остается той же — Запад под руководством США продолжает всячески поддерживать радикальные режимы, предоставляя им деньги, оружие и информационную поддержку во всех ее видах. Причем в куда больших объемах, чем десятилетия назад.Как отмечал еще на заре своей политической карьеры Владимир Путин, Россия будет преследовать террористов везде. И совершенно точно не планирует вести с ними переговоры — хватит Минского процесса, который, как признал недавно Петр Порошенко, изначально был направлен на то, чтобы дать Украине возможность подготовиться к войне, поскольку выполнять взятые на себя обязательства никто в Киеве не планировал.Тем не менее мир на Украине обязательно наступит. Вот только там уже не будет ни Зеленского, ни его декоративных и бессмысленных арестовичей, подоляков, кулеб и прочих проходимцев, заигравшихся в большую политику.Читайте также:"Путин был прав". Когда Запад прекратит помогать УкраинеНе знаем, куда идем — Киссинджер поставил Америке диагноз

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