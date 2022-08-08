https://uz.sputniknews.ru/20220808/kievskiy-rejim-esche-ne-reshil-kuda-nastupat-26947573.html

Киевский режим еще не решил, куда наступать

Киевский режим еще не решил, куда наступать

Огромные потери ВСУ в Донбассе и Причерноморье трансформируют планы киевского режима.

2022-08-08T21:28+0500

2022-08-08T21:28+0500

2022-08-08T21:28+0500

колумнисты

спецоперация

украина

киев

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Огромные потери ВСУ в Донбассе и Причерноморье трансформируют планы киевского режима. Идея-фикс "битва за Херсон" постепенно уступает медийным резонам "контрнаступления" украинских войск на харьковском направлении. Эти "игры разума" в реальности обрекают на бессмысленную гибель (за интересы США) сотни тысяч граждан Украины, не говоря уже о деградации экономики Евросоюза, спонсирующего боевые действия ВСУ.Украинский Генштаб не первый месяц готовится к наступлению на Херсон со стороны Николаева и Кривого Рога. Поток дезинформации создает в украинском обществе "параллельную реальность", в которой ВСУ за сутки-двое могут "уничтожить все российские цели от Харькова до Херсона", ежедневно "освобождается" десяток населенных пунктов, и только в Чернобаевке за пять месяцев Россия потеряла не менее двух армий.Пропаганда киевского режима на тему контрнаступления позволяет выиграть время для мобилизации, то есть удержать военнослужащих и население от паники. Хотя еще в марте ООН насчитала более 10 млн украинских беженцев, и если бы не запрет на выезд для мужчин от 18 до 60 лет, страна давно бы уже опустела. Киевский режим цинично и преступно использует в качестве "живого щита" все население Украины. Мужчин уже не хватает, и женщинам 14 профессий предписано встать на воинский учет до 1 октября. Дальше – только "гитлерюгенд" несовершеннолетних с "Джавелинами".И все же, натовские спутники разведки фиксируют доминирование российских войск на 1000-километровой дуге боевого соприкосновения от Харькова до Николаева, отступление частей ВСУ, методичное (24/7) уничтожение арсеналов и военных объектов на всей территории Украины. Западные спонсоры "украинского проекта" убеждаются, что они напрасно "сжигают" вооружение и деньги. Европейские союзники США все заметнее теряют интерес к продолжению конфликта, итогом которого ясно видится победа России и прочие неприятности – на ближайшие годы.Хотя бы видимость контрнаступления необходима Киеву как воздух и, возможно, объявленная "битва за Херсон" маскирует попытку крупной провокации на Харьковском направлении. Неслучайно украинский президент Владимир Зеленский 7 августа объявил об укреплении харьковской ПВО, а мэр города Игорь Терехов в этот же день наградил военных летчиков, которые "отстаивают Харьков", то есть дислоцируются в регионе неподалеку.Появляется информация о концентрации резервов ВСУ в Сумской, Черниговской, Харьковской областях – до 1 млн мобилизованных, значительное количество боевой техники, горючего, боеприпасов. В особенности это касается Харькова и близлежащих населенных пунктов Шестаково, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное, Русская Лозовая, Питомник, Верхний Салтов.Во всех возможных для ВСУ случаях (неудача, разгром, катастрофа), миллионный город площадью 350 квадратных километров позволяет украинским вооруженным формированиям долго "прятаться" среди жилых кварталов – до уничтожения или сдачи в плен. Харьковское направление также позволяет на какое-то время отвлечь российские войска от продвижения на Запорожье, Кривой Рог и Николаев.Возвращение в реальностьУдарами высокоточных ракет в районе Харькова 8 августа уничтожены пункты временной дислокации двух батальонов – 92-й механизированной бригады и 113-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник потерял до 150 военнослужащих и 14 единиц автобронетанковой техники.Днем ранее в Харькове (на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада) ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады нацгвардии уничтожено более 100 националистов.В удачные сутки цифры бывают в разы больше. После серии точных российских ударов полностью утратило боеспособность харьковское нацформирование "Кракен" – "элитные штурмовики" начали дезертировать. Морские пехотинцы 36 бригады ВСУ из Авдеевки и Николаева бегут в западном направлении. Из Николаева эвакуируют областной военкомат с личными делами военнообязанных. Недавно украинский Генштаб сообщил, что в районе Херсона уже сосредоточена российская группировка в количестве до 25 тысяч военнослужащих – для возможного окружения Николаева. Безусловно, в Киеве понимают: кризис развивается по наихудшему сценарию.В освобожденном 21 апреля Мариуполе готовят площадку и просторные клетки для трибунала над украинскими и иностранными военными преступниками. Процесс начнется во второй половине августа, а пока республиканская генпрокуратура во взаимодействии с российскими коллегами разрабатывает устав трибунала. Высшая мера наказания в ДНР – расстрел. Полагаю, для коллективного Запада запротоколированная позорная правда о военных преступлениях и соучастии в них США и НАТО страшнее расстрела "азовских питомцев" и иностранных наемников.Искусственно созданный киевский режим объективно обречен на уничтожение. Общая военно-политическая турбулентность в мире лишь ускоряет этот процесс. И даже в запредельно русофобской Польше прогнозируют сокращение западной военной помощи Украине и вывод войск США из Европы – на фоне негативного развития тайваньского кризиса. Экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак отмечает: "Не секрет, что потенциал сухопутных войск США не позволяет им одновременно вести действия на двух удаленных театрах военных действий".Что такое война в Европе для США, становится понятно на простом примере. За первый месяц президентства Дональда Трампа в США появилось 227 тысяч новых рабочих мест – безусловный успех, а за месяц боевых действий на Украине (июнь) – 850 тысяч, почувствуйте разницу! По стечению обстоятельств, такой рост отмечается (продолжается) шестой месяц подряд, с начала российской СВО на Украине.Для США "война – мать родна", если она традиционно организована за океаном. Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Югославия, Украина или Тайвань – не суть важно. Если 200 тысяч убитых и раненых украинских военнослужащих позволили американцам за полугодие создать около 5 млн новых рабочих мест, получить многомиллиардные оружейные заказы в Европе и Азии, - это для них просто выгодное вложение капитала.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также:На полях СВО: российский "Опустошитель" подавляет американские "Барреты"

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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спецоперация, украина, киев