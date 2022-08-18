https://uz.sputniknews.ru/20220818/mirziyoev-provel-peregovory-s-naslednym-printsem-saudovskoy-aravii-27246675.html

Мирзиёев провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Мирзиёев провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Что обсудили стороны в ходе переговоров в Джидде - читайте в нашем материале.

2022-08-18T09:32+0500

2022-08-18T09:32+0500

2022-08-18T09:39+0500

политика

шавкат мирзиёев

саудовская аравия

принц

переговоры

джидда

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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Во второй половине дня в среду президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Джидду в рамках государственного визита в Саудовскую Аравию, где он провел переговоры с наследным принцем Королевства Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Так, в международном аэропорту имени Короля Абдулазиза Мирзиёева встретили руководители провинции Мекка, министр инвестиций Халид аль-Фалих и другие официальные лица. Позже во дворце “Каср ас-Салам” в городе Джидде состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана. Там главу республики встретил наследный принц Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман Аль Сауд.Узбекистанский лидер передал приветствие и наилучшие пожелания королю Салману бен Абдулазизу Аль Сауду. В ходе переговоров стороны отметили активизацию контактов на разных уровнях, а также регулярное проведение заседаний Межправительственнлой комиссии и Делового совета. Известно, что товарооборот между двумя государствами растет, также создаются совместные предприятия.Президент Узбекистана выразил уверенность, что его первый государственный визит в Саудовскую Аравию откроет для широкие возможности для того, чтобы отношения двух стран вышли на новый уровень, в частности, в торгово-экономической сфере.Также Мирзиёев и Мухаммед бен Салман Аль Сауд обсудили вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодных связей в политической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах.Кроме этого, стороны подчеркнули необходимость для создания еще более благоприятных условий для наращивания деловых контактов, увеличения объёмов, диверсификации структуры взаимной торговли. Было принято решение ввести для граждан Саудовской Аравии безвизовый въезд в Узбекистан.Особое внимание на встрече было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. Также глава Узбекистана и наследный принц обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.Помимо прочего, Мирзиёев приветствовал получение Саудовской Аравией статуса партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества.По итогам переговоров состоялся обмен подписанными документами. Принято совместное заявление о дальнейшем расширении отношений полномасштабного партнерства между Республикой Узбекистан и Королевством Саудовская Аравия.На уровне правительств и министерств двух стран подписано 15 документов о сотрудничестве в таких сферах, как энергетика, таможенное дело, гражданская авиация, туризм, сельское хозяйство, здравоохранение, трудовые отношения и другие.В честь визита главы Узбекистана был дан государственный прием от имени Короля Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда.Читайте также:

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мирзиёев провел переговоры с наследным принцем саудовской аравии что обсудили стороны в ходе переговоров в джидде фото