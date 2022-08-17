https://uz.sputniknews.ru/20220817/kak-proshel-vizit-shavkata-mirziyoeva-v-medinu--foto-27239975.html

Как прошел визит Шавката Мирзиёева в Медину – фото

Как прошел визит Шавката Мирзиёева в Медину – фото

Президент Узбекистана посетил могилу Пророка Мухаммеда в Медине в рамках своего визита в Саудовскую Аравию. Подробности – в нашем материале.

2022-08-17T23:43+0500

2022-08-17T23:43+0500

2022-08-17T23:45+0500

общество

шавкат мирзиёев

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президент узбекистана

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саудовская аравия

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. В среду президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Масжид ун-Набави, Мечеть Пророка Мухаммеда, расположенную в Медине. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Известно, что Масжид ун-Набави – огромная мечеть, которая была возведена вокруг дома Пророка. Там погребены сам Пророк Мухаммед и его сподвижники Абу Бакр Сиддик и Умар ибн Хаттоб. Это помещение носит название “Худжра ас-Саада”, что в переводе с арабского означает “комната счастья”.По сообщению пресс-службы узбекистанского лидера, Мирзиёев, прибыв в мечеть, вошел в Худжру ас-Саада и прочитал молитву с просьбой о мире и благополучии народа Узбекистана.Также в рамках визита президент посетил музей жизни Пророка и исламской цивилизации. Музей посвящен жизни и деятельности Пророка Мухаммеда, становлению исламской культуры и науки, а также их влиянию на общественно-духовную жизнь. Кроме этого, в ходе осмотра экспозиции музея Мирзиёев обменялся мнениями с учеными Саудовской Аравии об исламе и отношениях, которые связывают узбекский и арабский народы.Доктор шейх Носир Захроний отметил, что данные, представленные в музее, взяты, в частности, из книг великих узбекских ученых Имама Бухари и Имама Термизи. Президент Узбекистана, в свою очередь, рассказал, что в республике открыты научные центры, которые названы в честь этих выдающихся ученых прошлого. Также он подчеркнул, что в стране оберегают памятники исламской культуры, и пригласил саудовских ученых посетить Узбекистан.Помимо прочего, глава республики побеседовал с узбекистанцами, которые в данное время совершают паломничество в Медине.После этого, Шавкат Мирзиёев отбыл в Джидду.Напомним: данный визит стал первой поездкой президента Узбекистана в Саудовскую Аравию за последние 30 лет.Читайте также:

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