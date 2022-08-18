https://uz.sputniknews.ru/20220818/progress-nalitso-kak-na-razvitiya-uzbekistanskogo-agroproma-vliyaet-shos--video-27276499.html

Прогресс налицо: как на развития узбекистанского агропрома влияет ШОС — видео

Прогресс налицо: как на развития узбекистанского агропрома влияет ШОС — видео

Как дехканам удается выращивать тысячи вкуснейших арбузов и дынь? Что такое "умное хозяйство"? Какое технологическое сотрудничество возможно между Ташкентом и Москвой? Об этом — в нашем видео.

2022-08-18T22:21+0500

2022-08-18T22:21+0500

2022-08-18T22:21+0500

видео

шос

арбуз

дыня

ташкент

москва

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/12/27276327_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e35e844e7c776a613f0029b40fe84d48.jpg

Инновации и ноу-хау все больше наполняют жизнь узбекистанцев. Это проявляется в том числе в сельском хозяйстве.О плодах прогресса узбекистанского агропрома поговорили с доктором экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонидом Холодом."Сотрудничество стран ШОС в агросекторе необходимо и может принести свои плоды. Например, в сфере селекции сельскохозяйственных растений, в генетических исследованиях и племенном деле", — говорит он. Каждая страна-член этого интеграционного объединения в идеале сможет иметь возможность комфортного входа со своей часто уникальной местной продукцией на рынки сбыта в странах-партнерах. Это, по его словам, особенно важно.Узбекистан, например, сможет предложить новые местные сорта фруктов, овощей, дынь и арбузов, начать выращивать оливки и развивать виноделие, говорит Холод.Как Россия и Узбекистан могут объединить усилия по развитию кооперации в агропромышленной сфере, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik.

ташкент

москва

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

какое влияние на развитие агропрома в узбекистане оказывает шос как выращивают дыни арбузы что такое умное хозяйство какое сотрудничество между москвой ташкентом видео