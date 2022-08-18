https://uz.sputniknews.ru/20220818/progress-nalitso-kak-na-razvitiya-uzbekistanskogo-agroproma-vliyaet-shos--video-27276499.html
Прогресс налицо: как на развития узбекистанского агропрома влияет ШОС — видео
Прогресс налицо: как на развития узбекистанского агропрома влияет ШОС — видео
Как дехканам удается выращивать тысячи вкуснейших арбузов и дынь? Что такое "умное хозяйство"? Какое технологическое сотрудничество возможно между Ташкентом и Москвой? Об этом — в нашем видео.
2022-08-18T22:21+0500
2022-08-18T22:21+0500
2022-08-18T22:21+0500
видео
шос
арбуз
дыня
ташкент
москва
сотрудничество
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Инновации и ноу-хау все больше наполняют жизнь узбекистанцев. Это проявляется в том числе в сельском хозяйстве.О плодах прогресса узбекистанского агропрома поговорили с доктором экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонидом Холодом."Сотрудничество стран ШОС в агросекторе необходимо и может принести свои плоды. Например, в сфере селекции сельскохозяйственных растений, в генетических исследованиях и племенном деле", — говорит он. Каждая страна-член этого интеграционного объединения в идеале сможет иметь возможность комфортного входа со своей часто уникальной местной продукцией на рынки сбыта в странах-партнерах. Это, по его словам, особенно важно.Узбекистан, например, сможет предложить новые местные сорта фруктов, овощей, дынь и арбузов, начать выращивать оливки и развивать виноделие, говорит Холод.Как Россия и Узбекистан могут объединить усилия по развитию кооперации в агропромышленной сфере, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik.
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какое влияние на развитие агропрома в узбекистане оказывает шос как выращивают дыни арбузы что такое умное хозяйство какое сотрудничество между москвой ташкентом видео
какое влияние на развитие агропрома в узбекистане оказывает шос как выращивают дыни арбузы что такое умное хозяйство какое сотрудничество между москвой ташкентом видео
Прогресс налицо: как на развития узбекистанского агропрома влияет ШОС — видео
Как дехканам удается выращивать тысячи вкуснейших арбузов и дынь? Что такое "умное хозяйство"? Какое технологическое сотрудничество возможно между Ташкентом и Москвой? Об этом — в нашем видео.
Инновации и ноу-хау все больше наполняют жизнь узбекистанцев. Это проявляется в том числе в сельском хозяйстве.
О плодах прогресса узбекистанского агропрома поговорили с доктором экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонидом Холодом.
"Сотрудничество стран ШОС в агросекторе необходимо и может принести свои плоды. Например, в сфере селекции сельскохозяйственных растений, в генетических исследованиях и племенном деле", — говорит он.
Каждая страна-член этого интеграционного объединения в идеале сможет иметь возможность комфортного входа со своей часто уникальной местной продукцией на рынки сбыта в странах-партнерах. Это, по его словам, особенно важно.
Узбекистан, например, сможет предложить новые местные сорта фруктов, овощей, дынь и арбузов, начать выращивать оливки и развивать виноделие, говорит Холод.
Как Россия и Узбекистан могут объединить усилия по развитию кооперации в агропромышленной сфере, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik
.