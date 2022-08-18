https://uz.sputniknews.ru/20220818/uzbekistanskix-shkolnikov-ogradyat-ot-gazirovki-i-fast-fuda-27269503.html

Узбекистанских школьников оградят от газировки и фаст-фуда

Узбекистанских школьников оградят от газировки и фаст-фуда

Правительство республики предлагает меры для предупреждения проблем со здоровьем у подростков. Как отмечается, порядка 17 процентов молодежи имеет избыточный вес.

2022-08-18T17:24+0500

2022-08-18T17:24+0500

2022-08-18T17:24+0500

общество

школьники

фаст-фуд

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молодежь

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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Кабинет министров Узбекистана предлагает запретить продажу сладких газированных и энергетических напитков, а также фаст-фуда в школах страны.Соответствующее предложение внесено в проект постановления “Об утверждении Национальной стратегии действий по укреплению здоровья подростков в Узбекистане на 2022-2026 годы и программы мероприятий по ее реализации”.С ним можно ознакомиться на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.Документом также предлагается запретить продажу данных продуктов в радиусе 500 метров вокруг учебного заведения.Как отмечается, это позволит предупредить проблемы со здоровьем у подростков, связанные с неправильным питанием.В частности, правительство ссылается на исследование 2017 года, которое показало, что распространенность избыточного веса среди детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет увеличилась с 8,4 до 16,3 процентов среди мальчиков. Среди девочек — с 11 до 17 процентов.При этом, порядка 5 процентов мальчиков и 3 процента девочек страдают от ожирения. Этот показатель вырос на 3 и 2 процента соответственно.Читайте также:Не только ожирение: выявлена новая опасность фастфудаУзбекистан будет снабжать ресторан KFC в Таджикистане куриными полуфабрикатами

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