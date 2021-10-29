https://uz.sputniknews.ru/20211029/uzbekistan-budet-snabjat-restoran-kfc-v-tadjikistane-kurinymi-polufabrikatami-21155079.html

Узбекистан будет снабжать ресторан KFC в Таджикистане куриными полуфабрикатами

Узбекистан будет снабжать ресторан KFC в Таджикистане куриными полуфабрикатами

Мясо должно соответствовать международному сертификату SGS, который подтверждает отсутствие биологических и химических загрязнений в продуктах, а также... 29.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-29T16:47+0500

2021-10-29T16:47+0500

2021-10-29T17:01+0500

экономика

узбекистан

таджикистан

фаст-фуд

kfc

курица

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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Птицеводческое хозяйство Saxovat и ресторан KFC в Таджикистане договорились о поставках полуфабрикатов из куриного мяса.Был подписан договор, согласно которому до конца года в Таджикистан будет экспортировано порядка 30 тонн продукции, которая должна соответствовать ряду требований. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в птицеводческой компании.Речь в частности, о наличии контроля за качеством продукции и международного сертификата SGS, подтверждающего отсутствие биологических и химических загрязнений в продуктах, а также сертификата "Халяль".Важным фактором выбора узбекистанской компании явилась и конкурентоспособная цена, обусловленная географической близостью стран и государственной поддержкой птицеводства в Узбекистане.В начале нынешнего лета Шавкат Мирзиёев поручил увеличить производство мясной продукции на внутреннем рынке, чтобы стабилизировать растущие цены в стране.Сразу после этого птицеводческим хозяйствам – плательщикам НДС выделили субсидии из госбюджета в размере 50 сумов за каждое реализованное яйцо и 1000 сумов за каждый реализованный килограмм мяса птицы.А до 1 июля 2022 года экспортерам яиц, мяса птицы и птицеводческой продукции, а также импортерам соевых бобов, предоставляются субсидии на компенсацию до 50% расходов по перевозке автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.

https://uz.sputniknews.ru/20210713/jivotnovodam-ptitsevodam-i-rybovodam-vydelyat-subsidii---usloviya-19662979.html

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узбекистан, таджикистан, фаст-фуд, kfc, курица