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Узбекистан будет снабжать ресторан KFC в Таджикистане куриными полуфабрикатами
Узбекистан будет снабжать ресторан KFC в Таджикистане куриными полуфабрикатами
Мясо должно соответствовать международному сертификату SGS, который подтверждает отсутствие биологических и химических загрязнений в продуктах, а также... 29.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-29T16:47+0500
2021-10-29T17:01+0500
экономика
узбекистан
таджикистан
фаст-фуд
kfc
курица
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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Птицеводческое хозяйство Saxovat и ресторан KFC в Таджикистане договорились о поставках полуфабрикатов из куриного мяса.Был подписан договор, согласно которому до конца года в Таджикистан будет экспортировано порядка 30 тонн продукции, которая должна соответствовать ряду требований. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в птицеводческой компании.Речь в частности, о наличии контроля за качеством продукции и международного сертификата SGS, подтверждающего отсутствие биологических и химических загрязнений в продуктах, а также сертификата "Халяль".Важным фактором выбора узбекистанской компании явилась и конкурентоспособная цена, обусловленная географической близостью стран и государственной поддержкой птицеводства в Узбекистане.В начале нынешнего лета Шавкат Мирзиёев поручил увеличить производство мясной продукции на внутреннем рынке, чтобы стабилизировать растущие цены в стране.Сразу после этого птицеводческим хозяйствам – плательщикам НДС выделили субсидии из госбюджета в размере 50 сумов за каждое реализованное яйцо и 1000 сумов за каждый реализованный килограмм мяса птицы.А до 1 июля 2022 года экспортерам яиц, мяса птицы и птицеводческой продукции, а также импортерам соевых бобов, предоставляются субсидии на компенсацию до 50% расходов по перевозке автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.
https://uz.sputniknews.ru/20210713/jivotnovodam-ptitsevodam-i-rybovodam-vydelyat-subsidii---usloviya-19662979.html
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узбекистан, таджикистан, фаст-фуд, kfc, курица

Узбекистан будет снабжать ресторан KFC в Таджикистане куриными полуфабрикатами

16:47 29.10.2021 (обновлено: 17:01 29.10.2021)
© СС0 / Unsplash / William MorelandКурица, иллюстративное фото
Курица, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2021
© СС0 / Unsplash / William Moreland
Мясо должно соответствовать международному сертификату SGS, который подтверждает отсутствие биологических и химических загрязнений в продуктах, а также сертификату "Халяль".
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Птицеводческое хозяйство Saxovat и ресторан KFC в Таджикистане договорились о поставках полуфабрикатов из куриного мяса.
Был подписан договор, согласно которому до конца года в Таджикистан будет экспортировано порядка 30 тонн продукции, которая должна соответствовать ряду требований. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в птицеводческой компании.
Речь в частности, о наличии контроля за качеством продукции и международного сертификата SGS, подтверждающего отсутствие биологических и химических загрязнений в продуктах, а также сертификата "Халяль".
Важным фактором выбора узбекистанской компании явилась и конкурентоспособная цена, обусловленная географической близостью стран и государственной поддержкой птицеводства в Узбекистане.
Цыплята - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
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В начале нынешнего лета Шавкат Мирзиёев поручил увеличить производство мясной продукции на внутреннем рынке, чтобы стабилизировать растущие цены в стране.
Сразу после этого птицеводческим хозяйствам – плательщикам НДС выделили субсидии из госбюджета в размере 50 сумов за каждое реализованное яйцо и 1000 сумов за каждый реализованный килограмм мяса птицы.
А до 1 июля 2022 года экспортерам яиц, мяса птицы и птицеводческой продукции, а также импортерам соевых бобов, предоставляются субсидии на компенсацию до 50% расходов по перевозке автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.
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