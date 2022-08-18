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Узбекистанский каратист завоевал золотую медаль в Конье
Узбекистанский каратист завоевал золотую медаль в Конье
В предпоследний день международных спортивных соревнований в Конье еще один узбекистанец стал золотым медалистом - подробности.
2022-08-18T08:59+0500
2022-08-18T09:23+0500
спорт
узбекистан
турция
спортивные соревнования
золотая медаль
каратэ
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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Каратист Садриддин Сайматов, выступавший в весовой категории до 67 кг завоевал чемпионский титул. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.В финальном поединке он одолел представителя Марокко и стал победителем Игр.Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности. V Игры проходят в турецком городе Конья с 9 по 18 августа.Читайте также: В Ташкенте жить — счастливым быть!
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узбекистан турция конья каратэ золотая медаль национальный олимпийский комитет марокко игры исламской солидарности международные спортивные соревнования чемпион чемпионский титул
узбекистан турция конья каратэ золотая медаль национальный олимпийский комитет марокко игры исламской солидарности международные спортивные соревнования чемпион чемпионский титул

Узбекистанский каратист завоевал золотую медаль в Конье

08:59 18.08.2022 (обновлено: 09:23 18.08.2022)
© Пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Золотой медалист Игр исламской солидарности в Конье - Садриддин Сайматов
Золотой медалист Игр исламской солидарности в Конье - Садриддин Сайматов - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2022
© Пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
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В предпоследний день международных спортивных соревнований в Конье еще один узбекистанец стал золотым медалистом - подробности.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Каратист Садриддин Сайматов, выступавший в весовой категории до 67 кг завоевал чемпионский титул. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
В финальном поединке он одолел представителя Марокко и стал победителем Игр.
Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности. V Игры проходят в турецком городе Конья с 9 по 18 августа.
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В Ташкенте жить — счастливым быть!
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