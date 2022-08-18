https://uz.sputniknews.ru/20220818/uzbekistanskiy-karatist-zavoeval-zolotuyu-medal-v-kone-27242946.html

Узбекистанский каратист завоевал золотую медаль в Конье

Узбекистанский каратист завоевал золотую медаль в Конье

В предпоследний день международных спортивных соревнований в Конье еще один узбекистанец стал золотым медалистом - подробности.

2022-08-18T08:59+0500

2022-08-18T08:59+0500

2022-08-18T09:23+0500

спорт

узбекистан

турция

спортивные соревнования

золотая медаль

каратэ

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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Каратист Садриддин Сайматов, выступавший в весовой категории до 67 кг завоевал чемпионский титул. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.В финальном поединке он одолел представителя Марокко и стал победителем Игр.Напомним: Игры исламской солидарности – международное спортивное соревнование, проходящее под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности. V Игры проходят в турецком городе Конья с 9 по 18 августа.Читайте также: В Ташкенте жить — счастливым быть!

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