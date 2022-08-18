https://uz.sputniknews.ru/20220818/v-kajdoy-maxalle-poyavitsya-fond-dlya-resheniya-problem--27253559.html
В каждой махалле появится фонд для решения проблем
В каждой махалле появится фонд для решения проблем
За счет каких средств сформируют фонды и куда будут направляться средства – в нашем материале.
2022-08-18T12:04+0500
2022-08-18T12:04+0500
2022-08-18T12:04+0500
общество
махалля
фонд
постановление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1417/75/14177500_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2a6e2e680f25ef7375ecdc1f019670d6.jpg
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановлениео мерах по укреплению института махалли.В каждой махалле появится Фонд по решению социально-экономических проблем. Действовать он будет как внебюджетный фонд, не являющийся юридическим лицом.Формироваться фонд будет из следующих источников:Куда направят средства фондов:До 1 января 2023 года власти определят точные границы каждой махалли, а также разработают единый классификатор махаллей.Читайте также: Укреплять узбекистанские семьи будут "Мудрые женщины"
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1417/75/14177500_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_45699303930fb552403bcf3ec0853fd0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
махалля фонд внебюджетный на что потратят из чего формируется средства из каких источников ремонт дорог зданий сооружений развитие инфраструктуры материальная помощь
махалля фонд внебюджетный на что потратят из чего формируется средства из каких источников ремонт дорог зданий сооружений развитие инфраструктуры материальная помощь
В каждой махалле появится фонд для решения проблем
За счет каких средств сформируют фонды и куда будут направляться средства – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik
. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление
о мерах по укреплению института махалли.
В каждой махалле появится Фонд по решению социально-экономических проблем. Действовать он будет как внебюджетный фонд, не являющийся юридическим лицом.
Формироваться фонд будет из следующих источников:
средства, поступающие от реализации государственных объектов недвижимого имущества в махалле площадью до 2 000 квадратных метров (за вычетом расходов на оценку и реализацию);
средства от передачи в аренду имущества махалли;
средства, выделяемые за счет дополнительных источников местных бюджетов на основании решений Кенгашей народных депутатов районов (городов);
средства, выделяемые из местных бюджетов для улучшения инфраструктуры махалли;
благотворительные пожертвования и средства технического содействия МФИ.
Куда направят средства фондов:
ремонт и восстановление внутренних дорог, сетей электроэнергии и природного газа, систем питьевого водоснабжения и канализации;
строительство, капитальный и текущий ремонт зданий, спортивных площадок, чайхан и других сооружений, их оснащение оборудованием;
развитие инфраструктуры, благоустройство и озеленение;
матпомощь нуждающимся в социальной защите и малообеспеченным семьям, а также ремонт и оснащение мест их проживания.
До 1 января 2023 года власти определят точные границы каждой махалли, а также разработают единый классификатор махаллей.