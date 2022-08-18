https://uz.sputniknews.ru/20220818/v-kajdoy-maxalle-poyavitsya-fond-dlya-resheniya-problem--27253559.html

В каждой махалле появится фонд для решения проблем

В каждой махалле появится фонд для решения проблем

За счет каких средств сформируют фонды и куда будут направляться средства – в нашем материале.

2022-08-18T12:04+0500

2022-08-18T12:04+0500

2022-08-18T12:04+0500

общество

махалля

фонд

постановление

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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановлениео мерах по укреплению института махалли.В каждой махалле появится Фонд по решению социально-экономических проблем. Действовать он будет как внебюджетный фонд, не являющийся юридическим лицом.Формироваться фонд будет из следующих источников:Куда направят средства фондов:До 1 января 2023 года власти определят точные границы каждой махалли, а также разработают единый классификатор махаллей.Читайте также: Укреплять узбекистанские семьи будут "Мудрые женщины"

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