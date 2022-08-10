https://uz.sputniknews.ru/20220810/ukreplyat-uzbekistanskie-semi-budut-mudrye-jenschiny-27005221.html

Укреплять узбекистанские семьи будут “мудрые женщины”

Укреплять узбекистанские семьи будут “мудрые женщины”

Правительством Узбекистана создано движение “Окила аёллар” (“Мудрые женщины”). Одной из основных его функций станет укрепление семей.

2022-08-10T15:14+0500

2022-08-10T15:14+0500

2022-08-10T15:14+0500

общество

женщины

семья

узбекистан

правительство

движение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/09/15966586_0:793:2048:1945_1920x0_80_0_0_5cf272411e4ea6baaf3deee803ed68bf.jpg

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление по организации движения “Окила аёллар” (“Мудрые женщины”). Документ опубликован в национальной базе данных законодательства Республики Узбекистан.По предложению Госкомитета по делам семьи и женщин в региональных и районных подразделениях Комитета создаются действующие на постоянной основе без статуса юридического лица общественные структуры “Окила аёллар”.Активистки займутся широкой пропагандой среди молодежи таких тем, как семейно-правовые отношения, психология семейной жизни, семейная экономика и бюджет, а также понятие “Семья — священна”.Для этого в каждой махалле сформируют группы в составе 15 активных и инициативных женщин, по 30 – в каждом районе, в городских и областных управлениях комитета — 35-40 человек и 50 человек в самом комитете.Активные и инициативные женщины, включенные в движение и его стартап-группы, поощряются за счет спонсорских пожертвований в соответствии с результатами их работы.При этом, они могут быть рекомендованы к награждению государственными наградами, нагрудными знаками “Мўътабар аёл”, “Маҳалла ифтихори”, “Меҳнат фахрийси” и другими памятными, нагрудными знаками, ведомственными наградами.Также им будут предоставляться путевки на лечение в санатории.Читайте также:В махаллях Узбекистана создадут микроцентрыГоскомстат описал типичную узбекистанскую семью

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

женщины, семья, узбекистан, правительство, движение