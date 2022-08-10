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Укреплять узбекистанские семьи будут “мудрые женщины”
Укреплять узбекистанские семьи будут “мудрые женщины”
Правительством Узбекистана создано движение “Окила аёллар” (“Мудрые женщины”). Одной из основных его функций станет укрепление семей.
2022-08-10T15:14+0500
2022-08-10T15:14+0500
2022-08-10T15:14+0500
общество
женщины
семья
узбекистан
правительство
движение
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление по организации движения “Окила аёллар” (“Мудрые женщины”). Документ опубликован в национальной базе данных законодательства Республики Узбекистан.По предложению Госкомитета по делам семьи и женщин в региональных и районных подразделениях Комитета создаются действующие на постоянной основе без статуса юридического лица общественные структуры “Окила аёллар”.Активистки займутся широкой пропагандой среди молодежи таких тем, как семейно-правовые отношения, психология семейной жизни, семейная экономика и бюджет, а также понятие “Семья — священна”.Для этого в каждой махалле сформируют группы в составе 15 активных и инициативных женщин, по 30 – в каждом районе, в городских и областных управлениях комитета — 35-40 человек и 50 человек в самом комитете.Активные и инициативные женщины, включенные в движение и его стартап-группы, поощряются за счет спонсорских пожертвований в соответствии с результатами их работы.При этом, они могут быть рекомендованы к награждению государственными наградами, нагрудными знаками “Мўътабар аёл”, “Маҳалла ифтихори”, “Меҳнат фахрийси” и другими памятными, нагрудными знаками, ведомственными наградами.Также им будут предоставляться путевки на лечение в санатории.Читайте также:В махаллях Узбекистана создадут микроцентрыГоскомстат описал типичную узбекистанскую семью
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женщины, семья, узбекистан, правительство, движение
Укреплять узбекистанские семьи будут “мудрые женщины”
В Узбекистане создано движение “Окила аёллар” (“Мудрые женщины”). Постановление об этом принято правительством. Одной из основных его функций станет укрепление семей.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Правительство Узбекистана приняло постановление по организации движения “Окила аёллар” (“Мудрые женщины”). Документ опубликован
в национальной базе данных законодательства Республики Узбекистан.
По предложению Госкомитета по делам семьи и женщин в региональных и районных подразделениях Комитета создаются действующие на постоянной основе без статуса юридического лица общественные структуры “Окила аёллар”.
Активистки займутся широкой пропагандой среди молодежи таких тем, как семейно-правовые отношения, психология семейной жизни, семейная экономика и бюджет, а также понятие “Семья — священна”.
Для этого в каждой махалле сформируют группы в составе 15 активных и инициативных женщин, по 30 – в каждом районе, в городских и областных управлениях комитета — 35-40 человек и 50 человек в самом комитете.
Активные и инициативные женщины, включенные в движение и его стартап-группы, поощряются за счет спонсорских пожертвований в соответствии с результатами их работы.
При этом, они могут быть рекомендованы к награждению государственными наградами, нагрудными знаками “Мўътабар аёл”, “Маҳалла ифтихори”, “Меҳнат фахрийси” и другими памятными, нагрудными знаками, ведомственными наградами.
Также им будут предоставляться путевки на лечение в санатории.