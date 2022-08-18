https://uz.sputniknews.ru/20220818/v-uzbekistane-vveli-pravila-torgov-kriptovalyutami-27261447.html

В Узбекистане ввели правила торгов криптовалютами

В Узбекистане ввели правила торгов криптовалютами

О том, что будут включать в себя новые правила по торговле криптовалютами в республике - читайте в нашем материале. 18.08.2022, Sputnik Узбекистан

2022-08-18T14:03+0500

2022-08-18T14:03+0500

2022-08-18T14:06+0500

экономика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Национальное агентство перспективных проектов разработало правила осуществления торгов криптоактивами на криптобирже.В них определен порядок установления отношений с клиентами, организации торгов криптоактивами, совершения сделок на основе посреднических отношений с клиентами, осуществления расчетно-клиринговых операций на криптобирже, а также прекращения клирингового обслуживания.Участники торгов допускаются к операциям через электронную платформу криптобиржи после их обязательной идентификации.Согласно новым правилам резиденты Узбекистана имеют право осуществлять на электронной платформе криптобиржи все виды торгов криптоактивами за национальную валюту, в том числе сделки по купле-продаже криптоактивов на площадке прямых торгов.При этом с нерезиденты Узбекистана могут проводить исключительно операции по продаже криптоактивов за иностранную валюту.Кроме этого, выбор криптоактивов в качестве объекта приобретения и, соответственно, последствия этого выбора являются риском самого покупателя.Также резиденты Узбекистана могут осуществлять операции по обмену невзаимозаменяемых токенов на другие виды криптоактивов на зарубежных биржах и платформах.Помимо прочего, на криптобиржах будут запрещены выпуск и регистрация выпуска стабильных токенов, а также выпуск, регистрация выпуска, размещение и оборот необеспеченных токенов для первичного размещения обеспеченных токенов.Известно, что криптобиржа не вправе устанавливать отношения с несовершеннолетними лицами, а также с теми, которые включенны в перечень тех лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности либо распространении оружия массового уничтожения.Сообщается, что криптобиржа обязана довести до физических и юридических лиц, в том числе клиентов, следующую информацию:Читайте также:

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