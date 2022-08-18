https://uz.sputniknews.ru/20220818/v-uzbekistane-vveli-pravila-torgov-kriptovalyutami-27261447.html
В Узбекистане ввели правила торгов криптовалютами
В Узбекистане ввели правила торгов криптовалютами
О том, что будут включать в себя новые правила по торговле криптовалютами в республике - читайте в нашем материале. 18.08.2022, Sputnik Узбекистан
2022-08-18T14:03+0500
2022-08-18T14:03+0500
2022-08-18T14:06+0500
экономика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Национальное агентство перспективных проектов разработало правила осуществления торгов криптоактивами на криптобирже.В них определен порядок установления отношений с клиентами, организации торгов криптоактивами, совершения сделок на основе посреднических отношений с клиентами, осуществления расчетно-клиринговых операций на криптобирже, а также прекращения клирингового обслуживания.Участники торгов допускаются к операциям через электронную платформу криптобиржи после их обязательной идентификации.Согласно новым правилам резиденты Узбекистана имеют право осуществлять на электронной платформе криптобиржи все виды торгов криптоактивами за национальную валюту, в том числе сделки по купле-продаже криптоактивов на площадке прямых торгов.При этом с нерезиденты Узбекистана могут проводить исключительно операции по продаже криптоактивов за иностранную валюту.Кроме этого, выбор криптоактивов в качестве объекта приобретения и, соответственно, последствия этого выбора являются риском самого покупателя.Также резиденты Узбекистана могут осуществлять операции по обмену невзаимозаменяемых токенов на другие виды криптоактивов на зарубежных биржах и платформах.Помимо прочего, на криптобиржах будут запрещены выпуск и регистрация выпуска стабильных токенов, а также выпуск, регистрация выпуска, размещение и оборот необеспеченных токенов для первичного размещения обеспеченных токенов.Известно, что криптобиржа не вправе устанавливать отношения с несовершеннолетними лицами, а также с теми, которые включенны в перечень тех лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности либо распространении оружия массового уничтожения.Сообщается, что криптобиржа обязана довести до физических и юридических лиц, в том числе клиентов, следующую информацию:Читайте также:
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узбекистан
В Узбекистане ввели правила торгов криптовалютами
14:03 18.08.2022 (обновлено: 14:06 18.08.2022)
О том, что будут включать в себя новые правила по торговле криптовалютами в республике - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik
. Национальное агентство перспективных проектов разработало правила
осуществления торгов криптоактивами на криптобирже.
В них определен порядок установления отношений с клиентами, организации торгов криптоактивами, совершения сделок на основе посреднических отношений с клиентами, осуществления расчетно-клиринговых операций на криптобирже, а также прекращения клирингового обслуживания.
Участники торгов допускаются к операциям через электронную платформу криптобиржи после их обязательной идентификации.
Согласно новым правилам резиденты Узбекистана имеют право осуществлять на электронной платформе криптобиржи все виды торгов криптоактивами за национальную валюту, в том числе сделки по купле-продаже криптоактивов на площадке прямых торгов.
При этом с нерезиденты Узбекистана могут проводить исключительно операции по продаже криптоактивов за иностранную валюту.
Кроме этого, выбор криптоактивов в качестве объекта приобретения и, соответственно, последствия этого выбора являются риском самого покупателя.
Также резиденты Узбекистана могут осуществлять операции по обмену невзаимозаменяемых токенов на другие виды криптоактивов на зарубежных биржах и платформах.
Помимо прочего, на криптобиржах будут запрещены выпуск и регистрация выпуска стабильных токенов, а также выпуск, регистрация выпуска, размещение и оборот необеспеченных токенов для первичного размещения обеспеченных токенов.
Известно, что криптобиржа не вправе устанавливать отношения с несовершеннолетними лицами, а также с теми, которые включенны в перечень тех лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности либо распространении оружия массового уничтожения.
Сообщается, что криптобиржа обязана довести до физических и юридических лиц, в том числе клиентов, следующую информацию:
условия установления отношений с клиентами, в том числе текст соответствующего договора (при этом криптобиржа обязана разъяснить форму, размер и порядок получения ею вознаграждения);
содержание декларации "White paper" при совершении (организации) криптобиржей сделок, направленных на листинг крипто-активов.
В начале августа доступ к сайтам зарубежных криптобирж был заблокирован
в Узбекистане из-за отсутствия у них лицензий на право деятельности в стране.