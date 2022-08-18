https://uz.sputniknews.ru/20220818/video-raschety-v-natsvalyutax-uvelichat-tovarooborot-rossii-i-uzbekistana-27277570.html
Видео: расчеты в нацвалютах увеличат товарооборот России и Узбекистана
Видео: расчеты в нацвалютах увеличат товарооборот России и Узбекистана
В Ташкенте прошел экономический форум ШОС. Он показал, что у стран есть все необходимые инструменты для преодоления мирового кризиса и развития экономик.
2022-08-18T22:43+0500
2022-08-18T22:43+0500
2022-08-18T22:43+0500
видео
узбекистан
ташкент
форум
шос
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Что предложил Узбекистан для усиления экономических связей внутри ШОС? Какие заявлены новые направления для сотрудничества? Какой потенциал для развития инноваций есть у Узбекистана и России?Смотрите в интервью с экспертом клуба "Валдай", политологом Фархадом Ибрагимовым.По мнению замминистра экономического развития России Дмитрия Вольвача, необходимо расширить практики применения нацвалют и увеличить их долю во взаиморасчетах. Это обеспечит стабильность финансовых систем и безопасность финансовой деятельности.Эксперт объяснил, как это поможет Узбекистану и другим странам противостоять экономическим кризисам и как повлияет на биржевую торговлю.Во-первых, по его словам, это стимулирует товарооборот. Во-вторых, дает возможность еще большего привлечения узбекистанских представителей малого и среднего бизнеса на территорию России. Также российские предприниматели будут чувствовать себя в Узбекистане комфортнее.Более подробно об этом, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik.
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видео расчеты в нацвалютах как повлияет отразится товарооборот россия узбекистан ташкент экономический форум шос есть инструменты что показал как преодолеть кризис мировой экономика развитие
видео расчеты в нацвалютах как повлияет отразится товарооборот россия узбекистан ташкент экономический форум шос есть инструменты что показал как преодолеть кризис мировой экономика развитие
Видео: расчеты в нацвалютах увеличат товарооборот России и Узбекистана
В Ташкенте прошел экономический форум ШОС. Он показал, что у стран есть все необходимые инструменты для преодоления мирового кризиса и развития экономик.
Что предложил Узбекистан для усиления экономических связей внутри ШОС? Какие заявлены новые направления для сотрудничества? Какой потенциал для развития инноваций есть у Узбекистана и России?
Смотрите в интервью с экспертом клуба "Валдай", политологом Фархадом Ибрагимовым.
По мнению замминистра экономического развития России Дмитрия Вольвача, необходимо расширить практики применения нацвалют и увеличить их долю во взаиморасчетах. Это обеспечит стабильность финансовых систем и безопасность финансовой деятельности.
Эксперт объяснил, как это поможет Узбекистану и другим странам противостоять экономическим кризисам и как повлияет на биржевую торговлю.
"Вопрос расчета в нацвалютах сегодня является крайне актуальным как с политической, так и с экономической точки зрения. Россия и Узбекистан исходят из возможностей максимального развития собственного экономического суверенитета, который подразумевает расширение взаимной торговли в нацвалютах", — говорит эксперт.
Во-первых, по его словам, это стимулирует товарооборот. Во-вторых, дает возможность еще большего привлечения узбекистанских представителей малого и среднего бизнеса на территорию России.
Также российские предприниматели будут чувствовать себя в Узбекистане комфортнее.
Более подробно об этом, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik
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