https://uz.sputniknews.ru/20220818/video-raschety-v-natsvalyutax-uvelichat-tovarooborot-rossii-i-uzbekistana-27277570.html

Видео: расчеты в нацвалютах увеличат товарооборот России и Узбекистана

Видео: расчеты в нацвалютах увеличат товарооборот России и Узбекистана

В Ташкенте прошел экономический форум ШОС. Он показал, что у стран есть все необходимые инструменты для преодоления мирового кризиса и развития экономик.

2022-08-18T22:43+0500

2022-08-18T22:43+0500

2022-08-18T22:43+0500

видео

узбекистан

ташкент

форум

шос

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Что предложил Узбекистан для усиления экономических связей внутри ШОС? Какие заявлены новые направления для сотрудничества? Какой потенциал для развития инноваций есть у Узбекистана и России?Смотрите в интервью с экспертом клуба "Валдай", политологом Фархадом Ибрагимовым.По мнению замминистра экономического развития России Дмитрия Вольвача, необходимо расширить практики применения нацвалют и увеличить их долю во взаиморасчетах. Это обеспечит стабильность финансовых систем и безопасность финансовой деятельности.Эксперт объяснил, как это поможет Узбекистану и другим странам противостоять экономическим кризисам и как повлияет на биржевую торговлю.Во-первых, по его словам, это стимулирует товарооборот. Во-вторых, дает возможность еще большего привлечения узбекистанских представителей малого и среднего бизнеса на территорию России. Также российские предприниматели будут чувствовать себя в Узбекистане комфортнее.Более подробно об этом, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

видео расчеты в нацвалютах как повлияет отразится товарооборот россия узбекистан ташкент экономический форум шос есть инструменты что показал как преодолеть кризис мировой экономика развитие