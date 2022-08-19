https://uz.sputniknews.ru/20220819/mirziyoev-priglasil-saudovskiy-biznes-k-privatizatsii-uzbekskix-obektov-27277220.html

Мирзиёев пригласил саудовский бизнес к приватизации узбекских объектов

Мирзиёев пригласил саудовский бизнес к приватизации узбекских объектов

В рамках своего визита в Саудовскую Аравию Шавкат Мирзиёев провел встречу с главами ведущих компаний и финансовых структур королевства.

2022-08-19T07:31+0500

2022-08-19T07:31+0500

2022-08-19T07:31+0500

экономика

бизнес

приватизация

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Президент Узбекистана пригласил саудовский бизнес к участию в процессах приватизации, проводимых в стране, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.В четверг Шавкат Мирзиёев провел встречу с главами ведущих компаний и финансовых структур Королевства Саудовская Аравия.Одной из самых перспективных для реализации совместных проектов названа сфера “зеленой энергетики” и “зеленая экономика”.Как отмечается, узбекская сторона готова к активной совместной работе по строительству ветряных электростанций, производству “зеленого” водорода, развитию альтернативной энергетики, углублению процессов цифровизации промышленности и ведению совместных научных исследований.Подчеркнута заинтересованность Узбекистана в расширении партнерства в областях цифровой экономики, био- и нанотехнологий, программного обеспечения, инноваций и искусственного интеллекта.Отдельное внимание предложено уделить реализации проектов по производству продовольственной продукции, в сферах здравоохранения и туризма.Также в Узбекистане при участии Саудовского фонда развития планируется продолжить работу по совершенствованию инфраструктурных проектов в сферах водо- и электроснабжения.

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