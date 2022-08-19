https://uz.sputniknews.ru/20220819/mirziyoev-priglasil-saudovskiy-biznes-k-privatizatsii-uzbekskix-obektov-27277220.html
Мирзиёев пригласил саудовский бизнес к приватизации узбекских объектов
Мирзиёев пригласил саудовский бизнес к приватизации узбекских объектов
В рамках своего визита в Саудовскую Аравию Шавкат Мирзиёев провел встречу с главами ведущих компаний и финансовых структур королевства.
2022-08-19T07:31+0500
2022-08-19T07:31+0500
2022-08-19T07:31+0500
экономика
бизнес
приватизация
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Президент Узбекистана пригласил саудовский бизнес к участию в процессах приватизации, проводимых в стране, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.В четверг Шавкат Мирзиёев провел встречу с главами ведущих компаний и финансовых структур Королевства Саудовская Аравия.Одной из самых перспективных для реализации совместных проектов названа сфера “зеленой энергетики” и “зеленая экономика”.Как отмечается, узбекская сторона готова к активной совместной работе по строительству ветряных электростанций, производству “зеленого” водорода, развитию альтернативной энергетики, углублению процессов цифровизации промышленности и ведению совместных научных исследований.Подчеркнута заинтересованность Узбекистана в расширении партнерства в областях цифровой экономики, био- и нанотехнологий, программного обеспечения, инноваций и искусственного интеллекта.Отдельное внимание предложено уделить реализации проектов по производству продовольственной продукции, в сферах здравоохранения и туризма.Также в Узбекистане при участии Саудовского фонда развития планируется продолжить работу по совершенствованию инфраструктурных проектов в сферах водо- и электроснабжения.
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мирзиёев шавкат пригласил саудовские бизнесмены саудовская аравия встреча главы ведущих компаний финансовые структуры королевство приватизация
мирзиёев шавкат пригласил саудовские бизнесмены саудовская аравия встреча главы ведущих компаний финансовые структуры королевство приватизация
Мирзиёев пригласил саудовский бизнес к приватизации узбекских объектов
В рамках своего визита в Саудовскую Аравию Шавкат Мирзиёев провел встречу с главами ведущих компаний и финансовых структур королевства.
ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik.
Президент Узбекистана пригласил саудовский бизнес к участию в процессах приватизации, проводимых в стране, сообщает
пресс-служба узбекистанского лидера.
В четверг Шавкат Мирзиёев провел встречу с главами ведущих компаний и финансовых структур Королевства Саудовская Аравия.
“Саудовский бизнес приглашен к участию в процессах приватизации крупных банков, промышленных и инфраструктурных объектов, проводимых в Узбекистане”, - говорится в сообщении.
Одной из самых перспективных для реализации совместных проектов названа сфера “зеленой энергетики” и “зеленая экономика”.
Как отмечается, узбекская сторона готова к активной совместной работе по строительству ветряных электростанций, производству “зеленого” водорода, развитию альтернативной энергетики, углублению процессов цифровизации промышленности и ведению совместных научных исследований.
Подчеркнута заинтересованность Узбекистана в расширении партнерства в областях цифровой экономики, био- и нанотехнологий, программного обеспечения, инноваций и искусственного интеллекта.
Отдельное внимание предложено уделить реализации проектов по производству продовольственной продукции, в сферах здравоохранения и туризма.
Также в Узбекистане при участии Саудовского фонда развития планируется продолжить работу по совершенствованию инфраструктурных проектов в сферах водо- и электроснабжения.