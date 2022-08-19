https://uz.sputniknews.ru/20220819/nenavist-k-rossii-i-otkrovennaya-propaganda-chemu-uchili-v-ukrainskix-shkolax-27278143.html

Ненависть к России и откровенная пропаганда: чему учили в украинских школах

Ненависть к России и откровенная пропаганда: чему учили в украинских школах

Киевская власть пересмотрела мировую историю, литературу и другие школьные дисциплины.

2022-08-19T09:01+0500

2022-08-19T09:01+0500

2022-08-19T09:01+0500

в мире

ненависть

пропаганда

школы

история

литература

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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Украинские школьные учебники содержат искаженную информацию о мировой истории. Речь идет о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, деятельности Украинской повстанческой армии* (УПА), а также существовании СССР. Об этом стало известно 18 августа на пресс-конференции в международном мультимедийном центре "Россия Сегодня".На мероприятии выступил заместитель председателя ГД РФ Борис Чернышев. В своём выступлении он рассказал, что Украина проводит нацификацию своих граждан уже на протяжении 30 лет. Данный процесс проходит на всех уровнях образования – начиная с детсада. Так, школьные учебники по ОБЖ, истории, обществознанию имеют прямые призывы к разжиганию межнациональной розни и геноцида русских.То же самое ранее отмечал постпред России при ООН Василий Небензя. На заседании Совета безопасности организации он продемонстрировал украинский учебник по географии за восьмой класс под редакцией Масляка и Капирулина. Информация из этого учебника гласила, что предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины.Кроме того, Чернышев добавил, что в данный момент на Украине существует и активно внедряется программа национально-патриотического воспитания молодежи.При этом, участников УПА представляют, как спасителей украинцев от "жесточайшего и бесчеловечного советского режима". Героизацию и пропаганду деятельности УПА можно заметить на крупных YouTube – каналах украинских историков и политологов, в программах торжественных мероприятий, школьных музеях и образовательных интернет-сайтах.Также на территории страны проводится скрытая пропаганда украинского национализма. Она проводится посредством развития спортивного туризма на базе идеологии УПА, создания военно-патриотических лагерей для школьников.Например, лагерь "Азовец" — один из семи детских военно-патриотических лагерей, входящий в систему "Юношеского корпуса". Он входит в молодежное отделение политической партии "Национальный корпус", созданной на базе карательного батальона "Азов"*.В "Азовце" детей обучают выживанию в трудных условиях, военной тактике, сборке и разборке оружия, стрельбе, а также националистической идеологии и определенному видению мировой истории.В социальных сетях пресс-служба лагеря активно делится фотографиями, где дети позируют с автоматами и дубинками в руках, поднимают украинский флаг, бьют себя кулаками в грудь.Благодаря мониторинговому докладу "О нацификации образования на Украине" мир сможет узнать правду об украинских преступлениях в сфере образования."Доклад направлен верховному комиссару ООН по правам человека. На русском языке, на чистом русском языке", — сказал Чернышев.* — запрещенная в России террористическая организация

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