https://uz.sputniknews.ru/20220819/patrushev-i-maxmudov-obsudili-ukrainu-i-popytki-ssha-sozdat-napryajennost-v-sng-27277775.html

Патрушев и Махмудов обсудили Украину и попытки создания напряженности в СНГ

Патрушев и Махмудов обсудили Украину и попытки создания напряженности в СНГ

Николай Патрушев со своим узбекистанским коллегой обменялись мнениями по региональным проблемам и обсудили вопросы сотрудничества в военной и правоохранительной сферах.

2022-08-19T08:03+0500

2022-08-19T08:03+0500

2022-08-19T09:57+0500

общество

украина

сша

николай патрушев

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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в четверг в Ташкенте провел переговоры с секретарем Совбеза при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ.Как отмечается, состоялся обмен мнениями по ряду региональных проблем. Также обсуждались вопросы, связанные с дальнейшими планами взаимодействия спецслужб, военных ведомств, правоохранительных органов и органов юстиции России и Узбекистана.В ходе беседы затрагивалась и ситуация на Украине. Патрушев проинформировал коллегу о налаживании мирной жизни на освобожденных от неонацистов территориях ДНР и ЛНР, а также Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Также обсуждались темы взаимодействия России и Узбекистана в многосторонних форматах, в том числе в рамках ШОС, и реализации запланированных мероприятий в рамках председательства Узбекистана в этой организации.Патрушев прибыл в Ташкент для участия в намеченной на пятницу семнадцатой ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.

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