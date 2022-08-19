Патрушев и Махмудов обсудили Украину и попытки создания напряженности в СНГ
08:03 19.08.2022 (обновлено: 09:57 19.08.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, архивное фото
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Николай Патрушев со своим узбекистанским коллегой обменялись мнениями по региональным проблемам и обсудили вопросы сотрудничества в военной и правоохранительной сферах.
ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в четверг в Ташкенте провел переговоры с секретарем Совбеза при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ.
Как отмечается, состоялся обмен мнениями по ряду региональных проблем.
"Российская сторона выразила обеспокоенность стремлением стран Запада, и в первую очередь США, создать очаги напряженности на пространстве Содружества независимых государств", — говорится в сообщении.
Также обсуждались вопросы, связанные с дальнейшими планами взаимодействия спецслужб, военных ведомств, правоохранительных органов и органов юстиции России и Узбекистана.
"Стороны с удовлетворением отметили динамичное развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, подчеркнув, что при всей остроте стоящих сегодня вызовов продолжается комплексная работа по расширению двустороннего сотрудничества на уровне правительств двух стран, силовых структур и органов безопасности", — отмечается в пресс-релизе.
В ходе беседы затрагивалась и ситуация на Украине. Патрушев проинформировал коллегу о налаживании мирной жизни на освобожденных от неонацистов территориях ДНР и ЛНР, а также Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.
"В то же время он подчеркнул, что мирная жизнь населения не устраивает украинских националистов, которые продолжают вести массированные обстрелы мирных городов, в том числе с использованием полученной от Запада дальнобойной артиллерии и систем залпового огня, выбирая в качестве основных целей объекты гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Также обсуждались темы взаимодействия России и Узбекистана в многосторонних форматах, в том числе в рамках ШОС, и реализации запланированных мероприятий в рамках председательства Узбекистана в этой организации.
Патрушев прибыл в Ташкент для участия в намеченной на пятницу семнадцатой ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.