https://uz.sputniknews.ru/20220819/patrushev-zapad-razvyazal-protiv-rossii-gibridnuyu-voynu--27297246.html

Патрушев: Запад развязал против России гибридную войну

Патрушев: Запад развязал против России гибридную войну

Коллективный Запад использует специальную военную операцию лишь как предлог для антироссийской кампании, считает секретарь Совбеза РФ.

2022-08-19T13:07+0500

2022-08-19T13:07+0500

2022-08-19T13:07+0500

в мире

николай патрушев

запад

война

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. На сегодняшний день Запад пытается "балансировать на грани" между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с Россией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече Секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС 19 августа в Ташкенте.Запад развязал против России гибридную войну. Специальная военная операция используется лишь как предлог для антироссийской кампании, в то время как Россия ведет борьбу именно с "марионеточным режимом в Киеве", также отметил секретарь Совбеза РФ.Кроме этого, Николай Патрушев добавил, что украинская сторона наносит удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС) с подачи американцев. Напомним, ЗАЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. Как объясняли в МИД, оправданность взятия электростанции под охрану вызвана необходимостью предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Однако военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, рядом с которым находится ЗАЭС, окрестные села и прилегающую территорию электростанции.

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