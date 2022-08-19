https://uz.sputniknews.ru/20220819/patrushev-zapad-razvyazal-protiv-rossii-gibridnuyu-voynu--27297246.html
Патрушев: Запад развязал против России гибридную войну
Патрушев: Запад развязал против России гибридную войну
Коллективный Запад использует специальную военную операцию лишь как предлог для антироссийской кампании, считает секретарь Совбеза РФ.
2022-08-19T13:07+0500
2022-08-19T13:07+0500
2022-08-19T13:07+0500
в мире
николай патрушев
запад
война
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. На сегодняшний день Запад пытается "балансировать на грани" между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с Россией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече Секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС 19 августа в Ташкенте.Запад развязал против России гибридную войну. Специальная военная операция используется лишь как предлог для антироссийской кампании, в то время как Россия ведет борьбу именно с "марионеточным режимом в Киеве", также отметил секретарь Совбеза РФ.Кроме этого, Николай Патрушев добавил, что украинская сторона наносит удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС) с подачи американцев. Напомним, ЗАЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. Как объясняли в МИД, оправданность взятия электростанции под охрану вызвана необходимостью предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Однако военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, рядом с которым находится ЗАЭС, окрестные села и прилегающую территорию электростанции.
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MIA „Rosiya Segodnya“
патрушев заседание шос ташкент
патрушев заседание шос ташкент
Патрушев: Запад развязал против России гибридную войну
Коллективный Запад использует специальную военную операцию лишь как предлог для антироссийской кампании, считает секретарь Совбеза РФ.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. На сегодняшний день Запад пытается "балансировать на грани" между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с Россией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече Секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС 19 августа в Ташкенте.
"Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией", - сказал Патрушев.
Запад развязал против России гибридную войну. Специальная военная операция используется лишь как предлог для антироссийской кампании, в то время как Россия ведет борьбу именно с "марионеточным режимом в Киеве", также отметил секретарь Совбеза РФ.
Кроме этого, Николай Патрушев добавил, что украинская сторона наносит удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС) с подачи американцев.
"Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира. При этом всю ответственность за нее будут нести именно Вашингтон, Лондон и их приспешники", - сказал он.
Напомним, ЗАЭС находится на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. Как объясняли в МИД, оправданность взятия электростанции под охрану вызвана необходимостью предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Однако военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, рядом с которым находится ЗАЭС, окрестные села и прилегающую территорию электростанции.