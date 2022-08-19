https://uz.sputniknews.ru/20220819/skolko-stoyat-produkty-pitaniya-na-rynkax-uzbekistana--infografika-27295154.html

Сколько стоят продукты питания на рынках Узбекистана — инфографика

Сколько стоят продукты питания на рынках Узбекистана — инфографика

Инфографика: сколько стоят продукты в Узбекистане.

2022-08-19T12:52+0500

2022-08-19T12:52+0500

2022-08-19T12:52+0500

инфографика

узбекистан

продукты

питание

цены

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Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал информацию о минимальных и максимальных ценах на отдельные виды продовольственных товаров.Цены на основные продукты питания на рынках Узбекистана почти не изменились. Немного снизилась стоимость лука и сахара.Мониторинг учитывает цены на продукты питания на фермерских рынках. Цены в супермаркетах, минимаркетах и магазинах в список не входят, отмечает ведомство.

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