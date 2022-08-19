https://uz.sputniknews.ru/20220819/ssha-obyavili-voynu-kitayskomu-litiyu-27302069.html

США объявили войну китайскому литию

США объявили войну китайскому литию

Мировая экономика будет отходить от глобализации.

2022-08-19T17:09+0500

2022-08-19T17:09+0500

2022-08-19T17:09+0500

колумнисты

сша

война

китай

мнение эксперта

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А крупные страны все больше заинтересованы в создании собственных — независимых от импорта — ключевых секторов экономики.Но традиционные сектора уже находятся в сложившейся системе взаимосвязей, разрыв которых — отдельное и небыстрое дело. В этом контексте интересно наблюдать, как развиваются события в новых сегментах. Будут ли они отстраиваться в первую очередь как внутриблоковые или изначально все же как глобальные истории? В энергетике таким новым сюжетом для наблюдения является сектор электромобилей, а в более широком виде — цепочка "добыча лития — его переработка — производство аккумуляторов — собственно выпуск электромобилей".Одной из нашумевших и показательных историй последних дней здесь стало решение китайской компании CATL отложить строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей в США после визита Нэнси Пелоси на остров Тайвань. Планировавшийся объем инвестиций — пять миллиардов долларов. CATL — крупнейший производитель аккумуляторов для электромобилей, на него приходится свыше трети от этого рынка. Компания поставляет аккумуляторы для многих крупных производителей электромобилей во всем мире.Чего больше в этом решении? Демонстрации позиции в принципиальный момент (что важно внутри Китая) или опасений за долгосрочную судьбу своих инвестиций в США?При этом есть как минимум две причины, почему CATL хотела бы инвестировать в США. Во-первых, с такой высокой долей на рынке, чтобы развиваться, компании просто необходимо расширяться географически. Во-вторых и главных, здесь важны последние законодательные инициативы США.Америка обсуждает, посадят ли ТрампаВо вторник Джо Байден подписал так называемый Inflation Reduction Act. Он, в частности, резко меняет ситуацию с налоговыми льготами на покупку электромобилей в США. Налоговая льгота (до 7500 долларов) будет выделяться только в том случае, если не менее 40% материалов для аккумуляторов будет производиться в США или в странах, с которыми заключено соглашение о свободной торговле (в случае лития это Чили, Австралия, Канада). Для Аргентины прописано исключение. А уже к 2026 году доля таких материалов должна вырасти до 80%. Кроме того, и сами электромобили должны будут производиться в Соединенных Штатах.Фактически США хотят, насколько это возможно, создать полный производственный цикл на своей территории или территории дружественных стран. Комментарии в контексте регионализации мировой торговли здесь излишни. Мы уже обсуждали ранее, что Россия планирует развивать собственную добычу лития, хотя по объему и качеству запасов мы все же не в лидерах. Но очень высокие цены на литиевое сырье позволяют инвестировать даже в проекты с не самой низкой себестоимостью. Однако то же самое можно сказать про США и Канаду. Сейчас там добываются скорее символические объемы лития, но в планах — множество проектов, в том числе по нетрадиционной добыче. Здесь добыча и из горных пород, и из подземных рассолов и вод. Высокие цены пока позволяют даже не задумываться о возможных импортных пошлинах для борьбы с конкурентами — всякая добыча оказывается рентабельной, вопрос лишь в объеме сверхприбыли.Так или иначе, новый американский закон напряг практически всех участников рынка. Горнодобывающие компании уже думают, как оперативно нарастить объемы добычи в "правильных" странах.Переживают и азиатские производители автомобилей. К примеру, Hyundai выпускает почти все продаваемые в США и ЕС электромобили непосредственно в Корее, которая, в свою очередь, на 80% зависит от поставок гидроксида лития из КНР. На корейских же производителей аккумуляторов приходится треть глобального рынка. Примерно такая же зависимость от китайских поставок гидроксида лития и у японских компаний.Аналогичные опасения высказывает Евросоюз. Еврокомиссия ранее уже просила убрать дискриминационные по отношению к произведенным в ЕС электромобилям поправки. Кстати, CATL, поставившая на паузу строительство завода аккумуляторов в США, анонсировала аналогичное производство в Венгрии с инвестициями свыше семи миллиардов евро.Отдельная история — переработка сырья. Здесь и далее, говоря о переработке, мы имеем в виду не вторичную переработку аккумуляторов, влияние которой на рынок пока невелико, а доведение литиевого сырья до необходимых соединений и чистоты. В США не скрывают, что одна из задач нового решения — не только опора на собственную добычу полезных ископаемых и добычу в дружественных странах, но и снижение зависимости от Китая. КНР — достаточно крупный добытчик лития, но все же находится на третьем месте после Австралии и Чили. А с учетом высокого внутреннего спроса, казалось бы, переживать особо не о чем. Но Китай — лидер по переработке. Кстати, и значительная часть сподуменового (содержащего литий минерала) концентрата из Австралии сейчас также перерабатывается именно в Китае. В результате на КНР приходится свыше 60% глобальных мощностей по переработке литиевого сырья до чистоты, необходимой для производства аккумуляторов. Для сравнения: у США — около семи процентов.Почему переработка сконцентрирована в Китае? Помимо географии, фактора два — цена и экология. И, строго говоря, они взаимосвязаны. Понятно, что в теории можно обеспечить самые высокие экологические требования переработки, вот только в таком случае объем инвестиций дополнительно вырастет. Так или иначе, в КНР капитальные затраты на мощности по переработке лития оказываются в два раза ниже, чем в США и Австралии. Переработка в Южной Америке (где, напомним, много литиевой добычи) оказывается дешевле, чем в США, но дороже, чем в КНР.Не знаем, куда идем — Киссинджер поставил Америке диагнозЛюбопытно, что несколько ранее в ЕС обсуждался возможный перенос соединений лития в более высокий класс опасности. Если такое решение будет принято, то это разрушит планы Евросоюза по созданию собственных мощностей по получению соединений лития аккумуляторной чистоты, которые сейчас практически отсутствуют. На этом фоне свой новый проект по переработке готовит Великобритания, и если все пойдет по плану, то только одно это предприятие к 2030 году будет обеспечивать 15% потребностей Европы в чистом литиевом продукте.Подытожим. Новый закон, который оставляет за бортом налоговые льготы для большей части продаваемых в США электромобилей, может привести даже к падению продаж и, соответственно, пересмотру заявленных целей по борьбе с изменениями климата (мы оставляем за скобками, насколько электромобили в принципе помогают в решении экологических проблем). Тем не менее США идут на это с целью создания собственной индустрии.Есть все основания предполагать, что подобные тенденции окажутся характерны практически для всех крупных стран или блоков. Это актуально и для нашей страны, хотя явной потребности в электромобилях Россия не испытывает. Но накопители используются далеко не только в электромобилях. Напомним, что в Калининграде планируется строительство крупного завода по производству аккумуляторов. Обсуждаются различные варианты добычи лития в нашей стране.Из свежих новостей: "Татнефть" объявила о планах добывать литий (и другие полезные ископаемые) из поднимаемой при добыче нефти пластовой воды. Весьма вероятно, что этот проект станет первым камнем, заложенным в фундамент одной из самых перспективных на сегодня промышленных отраслей.Читайте также:"Да как вы посмели!": Китай объясняет Америке, кто кого сажает на таблеткиГибель богов: CNN потерял аудиторию и захотел стать объективным

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Александр Собко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1242/10/12421012_204:0:935:731_100x100_80_0_0_b3a9449768bd38cdc12ca5591df738fb.jpg

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