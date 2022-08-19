https://uz.sputniknews.ru/20220819/tashkentskiy-metropoliten-zakupit-v-rossii-14-novyx-sostavov-27277965.html
Ташкентский метрополитен закупит в России 14 новых составов
Ташкентский метрополитен закупит в России 14 новых составов
Увеличение количества подвижных составов позволит сократить интервал движения поездов.
2022-08-19T08:29+0500
2022-08-19T08:29+0500
2022-08-19T08:29+0500
общество
ташкентский метрополитен
поезд
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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Ташкентский метрополитен намерен закупить в России 14 новых подвижных составов, сообщает перевозчик.Как отмечается, ежедневное количество пассажиров метро в среднем увеличилось на 150-200 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Каждый день его услугами пользуются 450-480 тысяч человек.Ожидается, что уже в сентябре эта цифра превысит 500 тысяч человек.По данным метрополитена, увеличение количества подвижных составов позволит сократить интервал движения поездов. Так, на Чиланзарской ветке в утренний час пик он составит 2,5-3 минуты, на Узбекистанской ветке – 3,5-4 минуты, на Юнусабадской ветке – 5-6 минут.А для предотвращения пробок на платформе и обеспечения безопасности на остановках с большим пассажиропотоком сотрудники органов внутренних дел, осуществляющие службу в метрополитене, будут проводить контроль при входе в метро.Пассажиропоток в ташкентской подземке увеличивается ежегодно. В 2020 году услугами метро пользовалось 250-300 тыс. человек в сутки. В 2021-м этот показатель вырос до 380-420 тыс. человек.В 2019-2021 годах российский "Метровагонмаш" поставил для ташкентского метро 60 вагонов общей стоимостью 91,3 млн евро.Ранее сообщалось, что в этом году метрополитен планирует закупить у России еще 56 новых вагонов для обновления своего парка.Между тем Россия не только поставляет вагоны, но и помогает модернизировать ташкентскую подземку в целом.В частности, Трансмашхолдинг согласился участвовать в проектах, связанных с развитием инфраструктуры, пассажирских перевозок, подвижного состава, создания благоприятных условий для применения достижений науки и технологий в столичном метро.
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ташкент метро ташкентский метрополитен закупит в россии новые составы зачем сократить интервал движение поездов
ташкент метро ташкентский метрополитен закупит в россии новые составы зачем сократить интервал движение поездов
Ташкентский метрополитен закупит в России 14 новых составов
Увеличение количества подвижных составов позволит сократить интервал движения поездов.
ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Ташкентский метрополитен намерен закупить в России 14 новых подвижных составов, сообщает перевозчик.
Как отмечается
, ежедневное количество пассажиров метро в среднем увеличилось на 150-200 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Каждый день его услугами пользуются 450-480 тысяч человек.
Ожидается, что уже в сентябре эта цифра превысит 500 тысяч человек.
По данным метрополитена, увеличение количества подвижных составов позволит сократить интервал движения поездов. Так, на Чиланзарской ветке в утренний час пик он составит 2,5-3 минуты, на Узбекистанской ветке – 3,5-4 минуты, на Юнусабадской ветке – 5-6 минут.
А для предотвращения пробок на платформе и обеспечения безопасности на остановках с большим пассажиропотоком сотрудники органов внутренних дел, осуществляющие службу в метрополитене, будут проводить контроль при входе в метро.
Пассажиропоток в ташкентской подземке увеличивается ежегодно. В 2020 году услугами метро пользовалось 250-300 тыс. человек в сутки. В 2021-м этот показатель вырос до 380-420 тыс. человек.
В 2019-2021 годах российский "Метровагонмаш" поставил для ташкентского метро 60 вагонов общей стоимостью 91,3 млн евро.
Ранее сообщалось, что в этом году метрополитен планирует закупить у России еще 56 новых вагонов для обновления своего парка.
Между тем Россия не только поставляет вагоны, но и помогает модернизировать ташкентскую подземку в целом.
В частности, Трансмашхолдинг согласился участвовать в проектах, связанных с развитием инфраструктуры, пассажирских перевозок, подвижного состава, создания благоприятных условий для применения достижений науки и технологий в столичном метро.