В Ташкенте перекроют ряд улиц
В Ташкенте на пять часов перекроют для машин несколько улиц.
ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Сегодня в центре Ташкента с 18:00 до 23:00 перекроют для движения транспорта ряд улиц, передает пресс-служба столичного хокимията.
По данным пресс-службы, закрытие улиц произойдет из-за встречи делегации республики, участвовавшей в V Играх исламской солидарности.
Будут закрыты следующие участки:
от местного терминала аэропорта по улице Кумарик и Бабура до улицы Нукус;
по улице Нукус до её пересечения с улицей Ойбека;
улица Афросиаб – от пересечения с улицей Ойбека до проспекта Шарафа Рашидова;
проспект Ш. Рашидова – от пересечения с улицей Афросиаб до пересечения с проспектом Навои;
проспект Навои – от пересечения с проспектом Ш. Рашидова до пересечения с проспектом А. Темура;
проспект А. Темура – от пересечения с проспектом Навои до пересечения с проспектом Ислама Каримова;
проспект И. Каримова – от пересечения с проспектом А. Темура до пересечения с улицей Батыра Закирова;
по улице Б. Закирова до здания Национального олимпийского комитета.