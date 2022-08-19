В Ташкенте перекроют ряд улиц

от местного терминала аэропорта по улице Кумарик и Бабура до улицы Нукус; от местного терминала аэропорта по улице Кумарик и Бабура до улицы Нукус;

по улице Нукус до её пересечения с улицей Ойбека; по улице Нукус до её пересечения с улицей Ойбека;

улица Афросиаб – от пересечения с улицей Ойбека до проспекта Шарафа Рашидова; улица Афросиаб – от пересечения с улицей Ойбека до проспекта Шарафа Рашидова;

проспект Ш. Рашидова – от пересечения с улицей Афросиаб до пересечения с проспектом Навои; проспект Ш. Рашидова – от пересечения с улицей Афросиаб до пересечения с проспектом Навои;

проспект Навои – от пересечения с проспектом Ш. Рашидова до пересечения с проспектом А. Темура; проспект Навои – от пересечения с проспектом Ш. Рашидова до пересечения с проспектом А. Темура;

проспект А. Темура – от пересечения с проспектом Навои до пересечения с проспектом Ислама Каримова; проспект А. Темура – от пересечения с проспектом Навои до пересечения с проспектом Ислама Каримова;

проспект И. Каримова – от пересечения с проспектом А. Темура до пересечения с улицей Батыра Закирова; проспект И. Каримова – от пересечения с проспектом А. Темура до пересечения с улицей Батыра Закирова;