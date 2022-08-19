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https://uz.sputniknews.ru/20220819/v-tashkente-perekroyut-ryad-ulits--27297620.html
В Ташкенте перекроют ряд улиц
В Ташкенте перекроют ряд улиц
В Ташкенте на пять часов перекроют для машин несколько улиц.
2022-08-19T15:12+0500
2022-08-19T15:12+0500
общество
ташкент
улица
дорога
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Сегодня в центре Ташкента с 18:00 до 23:00 перекроют для движения транспорта ряд улиц, передает пресс-служба столичного хокимията.По данным пресс-службы, закрытие улиц произойдет из-за встречи делегации республики, участвовавшей в V Играх исламской солидарности.Будут закрыты следующие участки:
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в столице перекроют ряд улиц какие улицы перекроют ташкент новости новость узбекистан сборная узбекистана встреча v игры исламской солидарности
в столице перекроют ряд улиц какие улицы перекроют ташкент новости новость узбекистан сборная узбекистана встреча v игры исламской солидарности

В Ташкенте перекроют ряд улиц

15:12 19.08.2022
© СС0 / Unsplash / Will PoradaЗнак стоп, иллюстративное фото
Знак стоп, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2022
© СС0 / Unsplash / Will Porada
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В Ташкенте на пять часов перекроют для машин несколько улиц.
ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Сегодня в центре Ташкента с 18:00 до 23:00 перекроют для движения транспорта ряд улиц, передает пресс-служба столичного хокимията.
По данным пресс-службы, закрытие улиц произойдет из-за встречи делегации республики, участвовавшей в V Играх исламской солидарности.
Будут закрыты следующие участки:
от местного терминала аэропорта по улице Кумарик и Бабура до улицы Нукус;
по улице Нукус до её пересечения с улицей Ойбека;
улица Афросиаб – от пересечения с улицей Ойбека до проспекта Шарафа Рашидова;
проспект Ш. Рашидова – от пересечения с улицей Афросиаб до пересечения с проспектом Навои;
проспект Навои – от пересечения с проспектом Ш. Рашидова до пересечения с проспектом А. Темура;
проспект А. Темура – от пересечения с проспектом Навои до пересечения с проспектом Ислама Каримова;
проспект И. Каримова – от пересечения с проспектом А. Темура до пересечения с улицей Батыра Закирова;
по улице Б. Закирова до здания Национального олимпийского комитета.
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