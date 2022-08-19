https://uz.sputniknews.ru/20220819/video-kak-uzbekistan-nameren-uvelichit-turpotok-iz-rossii-27306924.html

Видео: как Узбекистан намерен увеличить турпоток из России

Видео: как Узбекистан намерен увеличить турпоток из России

Вкусная еда, один язык, новые виды туризма – что именно привлекает россиян в Узбекистан рассказывает представительница Министерства туризма Дилфуза Самандарова.

2022-08-19T19:36+0500

2022-08-19T19:36+0500

2022-08-19T19:36+0500

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Недавно в Москве состоялся туристический форум "Путешествуй!", страной-партнером которого выступил Узбекистан.Количество российских туристов в Узбекистане в последнее время активно растет. Республика привлекает туристов целым рядом преимуществ.Как изменился российский турпоток в Узбекистан? И сколько в среднем оставляет российский турист в Узбекистане? Как две страны планируют увеличивать турпоток и развивать взаимный туризм? Об этом смотрите в интервью Sputnik.

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