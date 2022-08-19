https://uz.sputniknews.ru/20220819/video-kak-uzbekistan-nameren-uvelichit-turpotok-iz-rossii-27306924.html
Видео: как Узбекистан намерен увеличить турпоток из России
Видео: как Узбекистан намерен увеличить турпоток из России
Вкусная еда, один язык, новые виды туризма – что именно привлекает россиян в Узбекистан рассказывает представительница Министерства туризма Дилфуза Самандарова.
2022-08-19T19:36+0500
2022-08-19T19:36+0500
2022-08-19T19:36+0500
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туризм
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узбекистан
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Недавно в Москве состоялся туристический форум "Путешествуй!", страной-партнером которого выступил Узбекистан.Количество российских туристов в Узбекистане в последнее время активно растет. Республика привлекает туристов целым рядом преимуществ.Как изменился российский турпоток в Узбекистан? И сколько в среднем оставляет российский турист в Узбекистане? Как две страны планируют увеличивать турпоток и развивать взаимный туризм? Об этом смотрите в интервью Sputnik.
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видео pr-центр министерство туризма культурного наследия директор дилфуза самандарова развитие турпотока россия узбекистан что привлекает россиян отсутствие языкового барьера еда перелет новые формы туризма экотуризм кемпинги гостевые дома плов
видео pr-центр министерство туризма культурного наследия директор дилфуза самандарова развитие турпотока россия узбекистан что привлекает россиян отсутствие языкового барьера еда перелет новые формы туризма экотуризм кемпинги гостевые дома плов
Видео: как Узбекистан намерен увеличить турпоток из России
Вкусная еда, один язык, новые виды туризма – что именно привлекает россиян в Узбекистан рассказывает представительница Министерства туризма Дилфуза Самандарова.
Недавно в Москве состоялся туристический форум "Путешествуй!", страной-партнером которого выступил Узбекистан.
"Мы в рамках форума раздавали плов. И я считаю, именно этот плов и привлек большую массу людей на этот форум. Потому что все приходили, говорили: "Ой, узбеки раздают плов. Где? Как?", - рассказывает директор Национального PR-центра при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана Дилфуза Самандарова.
Количество российских туристов в Узбекистане в последнее время активно растет. Республика привлекает туристов целым рядом преимуществ.
"Отсутствие языкового барьера, 3,5 часа лета, кухня… новые формы туризма, которые развиваются в нашей стране, кемпинги, экотуризм, гостевые дома. Это все привлекает российских туристов", - объясняет Дилфуза Самандарова.
Как изменился российский турпоток в Узбекистан? И сколько в среднем оставляет российский турист в Узбекистане? Как две страны планируют увеличивать турпоток и развивать взаимный туризм? Об этом смотрите в интервью Sputnik
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