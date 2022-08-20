Жара отступила: прогноз погоды на 20 августа
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По данным Узгидромета, в субботу на всей территории республики будет ясная и солнечная погода.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. По прогнозам синоптиков, в субботу в Узбекистане осадков не ожидается, погода будет ясно и солнечной, но не такой жаркой.
Во всех регионах республики ветер может усилиться до 17-22 метров в секунду, местами может появиться пыльный поземок.
Температура воздуха:
в Каракалпакстане и Хорезмской области - ночью 13-18 градусов, днем 24-29 градусов;
в Бухарской и Навоийской областях – ночью 15-20 градусов, днем 26-31 градус;
в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях – ночью 12-17 градусов, днем 27-32 градуса.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях – ночью 17-22 градуса, днем 30-35 градусов;
в Андижанской, Наманганской, Ферганской областях – ночью 17-22 градуса, днем 27-32 градуса;
в горных районах – ночью 8-13, днем 15-20 градусов.
В Ташкенте в субботу небольшая облачность, без осадков. Воздух прогреется ночью до 15-17 градусов, днем до 27-29 градусов.