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Жара отступила: прогноз погоды на 20 августа
Жара отступила: прогноз погоды на 20 августа
По данным Узгидромета, в субботу на всей территории республики будет ясная и солнечная погода.
2022-08-20T09:22+0500
2022-08-20T09:22+0500
общество
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прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. По прогнозам синоптиков, в субботу в Узбекистане осадков не ожидается, погода будет ясно и солнечной, но не такой жаркой.Во всех регионах республики ветер может усилиться до 17-22 метров в секунду, местами может появиться пыльный поземок.Температура воздуха:В Ташкенте в субботу небольшая облачность, без осадков. Воздух прогреется ночью до 15-17 градусов, днем до 27-29 градусов.Читайте также: "Потрясающе красив": глава Башкортостана поделился впечатлениями от Узбекистана - фото
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прогноз погоды узгидромет каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская кашкадарьинская андижанская наманганская ферганская сурхандарьинская область горные районы ташкент без осадков пыльный поземок температура воздуха
прогноз погоды узгидромет каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская кашкадарьинская андижанская наманганская ферганская сурхандарьинская область горные районы ташкент без осадков пыльный поземок температура воздуха

Жара отступила: прогноз погоды на 20 августа

09:22 20.08.2022
CC0 / pexels.com / Солнце и голубое небо
Солнце и голубое небо - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2022
CC0 / pexels.com /
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По данным Узгидромета, в субботу на всей территории республики будет ясная и солнечная погода.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. По прогнозам синоптиков, в субботу в Узбекистане осадков не ожидается, погода будет ясно и солнечной, но не такой жаркой.
Во всех регионах республики ветер может усилиться до 17-22 метров в секунду, местами может появиться пыльный поземок.
Температура воздуха:
в Каракалпакстане и Хорезмской области - ночью 13-18 градусов, днем 24-29 градусов;
в Бухарской и Навоийской областях – ночью 15-20 градусов, днем 26-31 градус;
в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях – ночью 12-17 градусов, днем 27-32 градуса.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях – ночью 17-22 градуса, днем 30-35 градусов;
в Андижанской, Наманганской, Ферганской областях – ночью 17-22 градуса, днем 27-32 градуса;
в горных районах – ночью 8-13, днем 15-20 градусов.
В Ташкенте в субботу небольшая облачность, без осадков. Воздух прогреется ночью до 15-17 градусов, днем до 27-29 градусов.
Читайте также: "Потрясающе красив": глава Башкортостана поделился впечатлениями от Узбекистана - фото
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