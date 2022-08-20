https://uz.sputniknews.ru/20220820/jara-otstupila-prognoz-pogody-na-20-avgusta-27308845.html

Жара отступила: прогноз погоды на 20 августа

Жара отступила: прогноз погоды на 20 августа

По данным Узгидромета, в субботу на всей территории республики будет ясная и солнечная погода.

2022-08-20T09:22+0500

2022-08-20T09:22+0500

2022-08-20T09:22+0500

общество

прогноз

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. По прогнозам синоптиков, в субботу в Узбекистане осадков не ожидается, погода будет ясно и солнечной, но не такой жаркой.Во всех регионах республики ветер может усилиться до 17-22 метров в секунду, местами может появиться пыльный поземок.Температура воздуха:В Ташкенте в субботу небольшая облачность, без осадков. Воздух прогреется ночью до 15-17 градусов, днем до 27-29 градусов.Читайте также: "Потрясающе красив": глава Башкортостана поделился впечатлениями от Узбекистана - фото

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