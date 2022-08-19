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"Потрясающе красив": глава Башкортостана поделился впечатлениями от Узбекистана - фото
"Потрясающе красив": глава Башкортостана поделился впечатлениями от Узбекистана - фото
Он приехал в республику с официальным визитом.
2022-08-19T16:14+0500
2022-08-19T16:14+0500
2022-08-19T16:14+0500
культура
башкортостан
визит
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Глава республики Башкортостан Радий Хабиров поделился в соцсетях своими впечатлениями о посещении Узбекистана.Так, Хабирова восхитила красота достопримечательностей узбекистаснких городов. Особенно он выделил Наманган, в котором двадцать семь памятников истории и святынь.Кроме того, глава напомнил, что в данный момент из Уфы в республику летают два самолета в неделю. При востребованности направления, количество рейсов могут увеличить.Ранее стало известно, что Ташкент и Уфа планируют совместные инвестпроекты в Башкортостане. Читайте также:Utair начнет регулярно летать из Ташкента в столицу БашкортостанаУзбекистан и Башкортостан подписали меморандум о сотрудничестве
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глава башкортостана поделился впечатлениями о визите в узбекистан радий хабиров красота узбекистана башкортостан ташкент наманган самарканд бухара хива достопримечательности что посмотреть новости культуры новость
глава башкортостана поделился впечатлениями о визите в узбекистан радий хабиров красота узбекистана башкортостан ташкент наманган самарканд бухара хива достопримечательности что посмотреть новости культуры новость
"Потрясающе красив": глава Башкортостана поделился впечатлениями от Узбекистана - фото
Российский политик и глава Башкортостан приехал в республику с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Глава республики Башкортостан Радий Хабиров поделился в соцсетях своими впечатлениями о посещении Узбекистана.
Так, Хабирова восхитила красота достопримечательностей узбекистаснких городов. Особенно он выделил Наманган, в котором двадцать семь памятников истории и святынь.
"Узбекистан потрясающе красив. Здесь есть что посмотреть – столичную жизнь Ташкента, туристические жемчужины – Самарканд, Бухару и Хиву, Ферганскую долину и в частности – Наманган, где я сейчас встречаюсь с инвесторами", - написал политик.
Кроме того, глава напомнил, что в данный момент из Уфы в республику летают два самолета в неделю. При востребованности направления, количество рейсов могут увеличить.
Ранее стало известно
, что Ташкент и Уфа планируют совместные инвестпроекты в Башкортостане.