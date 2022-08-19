https://uz.sputniknews.ru/20220819/potryasayusche-krasiv-glava-bashkortostana-podelilsya-vpechatleniyami-ot-uzbekistana---foto--27297971.html

"Потрясающе красив": глава Башкортостана поделился впечатлениями от Узбекистана - фото

"Потрясающе красив": глава Башкортостана поделился впечатлениями от Узбекистана - фото

Он приехал в республику с официальным визитом.

2022-08-19T16:14+0500

2022-08-19T16:14+0500

2022-08-19T16:14+0500

культура

башкортостан

визит

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Глава республики Башкортостан Радий Хабиров поделился в соцсетях своими впечатлениями о посещении Узбекистана.Так, Хабирова восхитила красота достопримечательностей узбекистаснких городов. Особенно он выделил Наманган, в котором двадцать семь памятников истории и святынь.Кроме того, глава напомнил, что в данный момент из Уфы в республику летают два самолета в неделю. При востребованности направления, количество рейсов могут увеличить.Ранее стало известно, что Ташкент и Уфа планируют совместные инвестпроекты в Башкортостане. Читайте также:Utair начнет регулярно летать из Ташкента в столицу БашкортостанаУзбекистан и Башкортостан подписали меморандум о сотрудничестве

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