https://uz.sputniknews.ru/20220820/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-8-meropriyatiy-v-tashkente-27308406.html

Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Детская лига по акватлону, выставка в галерее и ярмарка ремесленников. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2022-08-20T08:38+0500

2022-08-20T08:38+0500

2022-08-20T08:38+0500

культура

ташкент

мероприятие

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Суббота, 20 августаГостей парка ждут выступления популярных артистов Севинч Муминовой и Шахло Ахмедовой.Место: Ashxobod SayilgohiВремя: 20:00Стоимость билета: вход в парк 10 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 95−340−4007Посетителей ждет научно-просветительская выставка "Письмо из Самарканда", которая посвящена памяти Махмудходжи Бехбуди.Место: Галерея изобразительного искусства (NBU)Время: с 9:00 до 18:00Стоимость билета: для граждан Узбекистана — 10 тыс. сумов, для иностранцев — 50 тыс. сумов.Телефоны для справок: (+998) 71−209−8016Более 200 ремесленников и мастеров народного творчества со всех регионов Узбекистана примут участие в ярмарке, которая пройдет на ташкентском "Бродвее". В программе мастер-классы по созданию шелковой ткани, выкройки тюбетейки и изготовлению детской кроватки (колыбели).Место: Ташкентский "Бродвей"Вход свободныйТелефоны для справок: (+998) 71−279−8088Маленьких посетителей ждет интерактивная программа "Леди Баг и Супер-Кот". А также спектакль "В гостях у сказки".Место: ТРЦ Sampi BozoriВремя: 17:30Вход свободныйТелефоны для справок: (+998) 99−806−8877, (+998) 99−647−7788Воскресенье, 21 августаУчастником может стать любой желающий, родившийся в 2009-2015 годах.Место: Парк "Янги Узбекистон"Время: Сбор — в 08:00, старт — в 09:00.Стоимость билета: участие для детей бесплатное (необходима предварительная запись).Участники узнают, сколько зарабатывает интернет-маркетолог и как развивать бренд в интернете. А также о быстром создании сайта с нуля и запуске рекламы в Google и Яндекс.Место: Учебный центр Proweb (необходима предварительная регистрация).Время: в 12:00, 15:00, 18:00 (на русском языке)Телефоны для справок: (+998) 94−210−3030, (+998) 94−210−4040В галерее Bonum Factum пройдут мастер-классы по живописи маслом и золотом, текстурной картине и скетчингу.Место: Bonum Factum GalleryВремя: 12:30Стоимость одного занятия: 95 000 сумовЗапись по телефонам: (+998) 71−232−0360, (+998) 90−318−4393Читайте также: "Потрясающе красив": глава Башкортостана поделился впечатлениями от Узбекистана - фото

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