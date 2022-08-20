https://uz.sputniknews.ru/20220820/uzbekistan-podnyalsya-na-pedestal-pocheta-na-armi-2022-vpechatleniya-voennyx---video-27318886.html

Узбекистан поднялся на пьедестал почета на АРМИ-2022: впечатления военных - видео

Узбекистан поднялся на пьедестал почета на АРМИ-2022: впечатления военных - видео

Корреспондент побывала на полигоне, где завершился турнир.

2022-08-20T19:28+0500

2022-08-20T19:28+0500

2022-08-20T21:15+0500

видео

узбекистан

армейские международные игры "арми"

военные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/14/27315826_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_abe6899e89228174bac44ee1497f96c5.jpg

В ходе конкурса команды преодолевая препятствия на дороге, соревновались по скорости прохождении трассы и выполняли инженерные задачи на специальных площадках. Кроме того, в конкурсе использовали специальную тяжелую инженерную технику.За победу сражались команды военнослужащих из России, Узбекистана, Беларуси, Лаоса в различных категориях. Команда Армении была представлена в отдельных номинациях. Узбекистан занял первое место в отрывке котлованов и второе в общекомандном зачете.Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. В них участвуют более 5 тысяч военнослужащих из 37 стран мира.Военнослужащие Узбекистана поделились эмоциями от соревнований и рассказали, корреспонденту Sputnik, как им удалось достичь высоких результатов — в нашем эксклюзивном видео.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Алина Ниязбакиева

Алина Ниязбакиева

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алина Ниязбакиева

видео узбекистан поднялся на пьедестал почета на арми 2022 итоги результаты инженерная формула армейские игры какое место механики первое место новости новость