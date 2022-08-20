https://uz.sputniknews.ru/20220820/uzbekistan-podnyalsya-na-pedestal-pocheta-na-armi-2022-vpechatleniya-voennyx---video-27318886.html
Узбекистан поднялся на пьедестал почета на АРМИ-2022: впечатления военных - видео
Узбекистан поднялся на пьедестал почета на АРМИ-2022: впечатления военных - видео
Корреспондент побывала на полигоне, где завершился турнир.
2022-08-20T19:28+0500
2022-08-20T19:28+0500
2022-08-20T21:15+0500
видео
узбекистан
армейские международные игры "арми"
военные
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В ходе конкурса команды преодолевая препятствия на дороге, соревновались по скорости прохождении трассы и выполняли инженерные задачи на специальных площадках. Кроме того, в конкурсе использовали специальную тяжелую инженерную технику.За победу сражались команды военнослужащих из России, Узбекистана, Беларуси, Лаоса в различных категориях. Команда Армении была представлена в отдельных номинациях. Узбекистан занял первое место в отрывке котлованов и второе в общекомандном зачете.Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. В них участвуют более 5 тысяч военнослужащих из 37 стран мира.Военнослужащие Узбекистана поделились эмоциями от соревнований и рассказали, корреспонденту Sputnik, как им удалось достичь высоких результатов — в нашем эксклюзивном видео.
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Sputnik Узбекистан
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео узбекистан поднялся на пьедестал почета на арми 2022 итоги результаты инженерная формула армейские игры какое место механики первое место новости новость
видео узбекистан поднялся на пьедестал почета на арми 2022 итоги результаты инженерная формула армейские игры какое место механики первое место новости новость
Узбекистан поднялся на пьедестал почета на АРМИ-2022: впечатления военных - видео
19:28 20.08.2022 (обновлено: 21:15 20.08.2022)
Эксклюзив
Корреспондент Sputnik побывала на полигоне "Волжский" в Волгоградской области, где завершился очередной этап АРМИ-2022 "Инженерная формула". Здесь соревновались экипажи инженерных машин.
В ходе конкурса команды преодолевая препятствия на дороге, соревновались по скорости прохождении трассы и выполняли инженерные задачи на специальных площадках. Кроме того, в конкурсе использовали специальную тяжелую инженерную технику.
За победу сражались команды военнослужащих из России, Узбекистана, Беларуси, Лаоса в различных категориях. Команда Армении была представлена в отдельных номинациях. Узбекистан занял первое место в отрывке котлованов и второе в общекомандном зачете.
"Борьба была нелегкая. В начале вырвались, но отстали. Благодаря умению и навыкам механиков, слава Богу, достойно выступили. Заняли второе место", - сказал начальник инженерных войск Узбекистана.
Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. В них участвуют более 5 тысяч военнослужащих из 37 стран мира.
Военнослужащие Узбекистана поделились эмоциями от соревнований и рассказали, корреспонденту Sputnik, как им удалось достичь высоких результатов — в нашем эксклюзивном видео.