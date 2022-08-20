https://uz.sputniknews.ru/20220820/uzbekistan-zanyal-prizovoe-mesto-v-konkurse-na-armi-2022---foto-video--27315657.html

Узбекистан занял призовое место в конкурсе на АрМИ-2022 — фото, видео

Узбекистан занял призовое место в конкурсе на АрМИ-2022 — фото, видео

Узбекистанцы продолжают штурмовать Армейские игры.

2022-08-20T15:48+0500

2022-08-20T15:48+0500

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спорт

армейские международные игры "арми"

узбекистан

конкурс

соревнования

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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik — Международный информационный партнер форума Армия-2022. Команда Узбекистана заняла второе место в конкурсе "Инженерная формула" в рамках Армейских международных игр –2022, сообщает корреспондент Sputnik.Конкурс проходил в 6 этапов. Почетное второе место узбекистанцы разделили с белорусами. На первом месте Россия, на третьем Лаос. Церемония награждения завершилась только что на полигоне Волжский в Волгоградской области России.В ходе конкурса команды преодолевая препятствия на дороге, соревновались по скорости прохождении трассы и выполняли инженерные задачи на специальных площадках. Кроме того, в конкурсе использовали специальную тяжелую инженерную технику.Ранее главный судья Армейских игр сообщил, что Узбекистан вошел в тройку лидеров турнира вместе с Россией и Беларусью. Оружейники из Узбекистана установили рекорд на АрМИ — видеоФорум "Армия-2022": тысячи новейших образцов вооружений из 72 стран

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