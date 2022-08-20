https://uz.sputniknews.ru/20220820/uzbekistan-zanyal-prizovoe-mesto-v-konkurse-na-armi-2022---foto-video--27315657.html
Узбекистан занял призовое место в конкурсе на АрМИ-2022 — фото, видео
Узбекистан занял призовое место в конкурсе на АрМИ-2022 — фото, видео
Узбекистанцы продолжают штурмовать Армейские игры.
2022-08-20T15:48+0500
2022-08-20T15:48+0500
2022-08-20T16:47+0500
спорт
армейские международные игры "арми"
узбекистан
конкурс
соревнования
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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik — Международный информационный партнер форума Армия-2022. Команда Узбекистана заняла второе место в конкурсе "Инженерная формула" в рамках Армейских международных игр –2022, сообщает корреспондент Sputnik.Конкурс проходил в 6 этапов. Почетное второе место узбекистанцы разделили с белорусами. На первом месте Россия, на третьем Лаос. Церемония награждения завершилась только что на полигоне Волжский в Волгоградской области России.В ходе конкурса команды преодолевая препятствия на дороге, соревновались по скорости прохождении трассы и выполняли инженерные задачи на специальных площадках. Кроме того, в конкурсе использовали специальную тяжелую инженерную технику.Ранее главный судья Армейских игр сообщил, что Узбекистан вошел в тройку лидеров турнира вместе с Россией и Беларусью. Оружейники из Узбекистана установили рекорд на АрМИ — видеоФорум "Армия-2022": тысячи новейших образцов вооружений из 72 стран
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видео фото узбекистан занял призовое место в конкурсе на арми 2022 итоги результаты конкурс инженерная формула армейские международные игры новости новость узбекистан
видео фото узбекистан занял призовое место в конкурсе на арми 2022 итоги результаты конкурс инженерная формула армейские международные игры новости новость узбекистан
Узбекистан занял призовое место в конкурсе на АрМИ-2022 — фото, видео
15:48 20.08.2022 (обновлено: 16:47 20.08.2022)
Узбекистанские военные продолжают штурмовать Армейские международные игры. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik — Международный информационный партнер форума Армия-2022. Команда Узбекистана заняла второе место в конкурсе "Инженерная формула" в рамках Армейских международных игр –2022, сообщает корреспондент Sputnik.
Конкурс проходил в 6 этапов. Почетное второе место узбекистанцы разделили с белорусами. На первом месте Россия, на третьем Лаос.
Церемония награждения завершилась только что на полигоне Волжский в Волгоградской области России.
В ходе конкурса команды преодолевая препятствия на дороге, соревновались по скорости прохождении трассы и выполняли инженерные задачи на специальных площадках. Кроме того, в конкурсе использовали специальную тяжелую инженерную технику.
Ранее главный судья Армейских игр сообщил
, что Узбекистан вошел в тройку лидеров турнира вместе с Россией и Беларусью.