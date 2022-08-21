https://uz.sputniknews.ru/20220821/marafon-my-vmeste-my---odna-sila-proshel-v-karakalpakstane-27323901.html

Марафон "Мы вместе, мы — одна сила" прошел в Каракалпакстане

Марафон "Мы вместе, мы — одна сила" прошел в Каракалпакстане

В мероприятии принял участие министр развития спорта республики Адхам Икрамов.

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спорт

марафон

каракалпакстан

министр

адхам икрамов

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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. В субботу в Нукусе под лозунгом "Мы вместе, мы — одна сила" прошел марафон по бегу на 5 км. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития спорта республики.Известно, что в мероприятии приняли участие глава ведомства Адхам Икрамов, а также заместитель председателя Совета министров республики Абатай Данияров и другие ответственные руководители.В марафоне участвовали 300 юных спортсменов их спортивных учебных заведений столицы Каракалпакстана, 250 студентов вузов и 200 представителей молодежи Нукуса, Общее количество участников забега достигло 700 человек.Марафон стартовал в 18.30 по местному времени. Победителей и призеров наградили медалями, дипломами и памятными подарками.Кроме этого, определили лучших в различных видах номинаций. Шесть человек, продемонстрировавших лучшие результаты, получили велосипеды в качестве награды. Читайте также:Память о воде: в Нукусе проходит выставка, посвященная Аральскому морю — фото

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марафон мы вместе мы одна сила прошел в каракалпакстане в мероприятии принял участие министр развития спорта республики адхам икрамов результаты призы награждение фото