https://uz.sputniknews.ru/20220821/marafon-my-vmeste-my---odna-sila-proshel-v-karakalpakstane-27323901.html
Марафон "Мы вместе, мы — одна сила" прошел в Каракалпакстане
Марафон "Мы вместе, мы — одна сила" прошел в Каракалпакстане
В мероприятии принял участие министр развития спорта республики Адхам Икрамов.
2022-08-21T10:45+0500
2022-08-21T10:45+0500
2022-08-21T11:16+0500
спорт
марафон
каракалпакстан
министр
адхам икрамов
спорт
республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/15/27323475_0:51:1020:625_1920x0_80_0_0_355e8ba42a1035533652037c2183cedf.jpg
ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. В субботу в Нукусе под лозунгом "Мы вместе, мы — одна сила" прошел марафон по бегу на 5 км. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития спорта республики.Известно, что в мероприятии приняли участие глава ведомства Адхам Икрамов, а также заместитель председателя Совета министров республики Абатай Данияров и другие ответственные руководители.В марафоне участвовали 300 юных спортсменов их спортивных учебных заведений столицы Каракалпакстана, 250 студентов вузов и 200 представителей молодежи Нукуса, Общее количество участников забега достигло 700 человек.Марафон стартовал в 18.30 по местному времени. Победителей и призеров наградили медалями, дипломами и памятными подарками.Кроме этого, определили лучших в различных видах номинаций. Шесть человек, продемонстрировавших лучшие результаты, получили велосипеды в качестве награды. Читайте также:Память о воде: в Нукусе проходит выставка, посвященная Аральскому морю — фото
каракалпакстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/15/27323475_60:0:960:675_1920x0_80_0_0_39585280f44ae204fcf2315f2aa99447.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
марафон мы вместе мы одна сила прошел в каракалпакстане в мероприятии принял участие министр развития спорта республики адхам икрамов результаты призы награждение фото
марафон мы вместе мы одна сила прошел в каракалпакстане в мероприятии принял участие министр развития спорта республики адхам икрамов результаты призы награждение фото
Марафон "Мы вместе, мы — одна сила" прошел в Каракалпакстане
10:45 21.08.2022 (обновлено: 11:16 21.08.2022)
В мероприятии принял участие министр развития спорта республики Адхам Икрамов.
ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. В субботу в Нукусе под лозунгом "Мы вместе, мы — одна сила" прошел марафон по бегу на 5 км. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития спорта республики.
Известно, что в мероприятии приняли участие глава ведомства Адхам Икрамов, а также заместитель председателя Совета министров республики Абатай Данияров и другие ответственные руководители.
В марафоне участвовали 300 юных спортсменов их спортивных учебных заведений столицы Каракалпакстана, 250 студентов вузов и 200 представителей молодежи Нукуса, Общее количество участников забега достигло 700 человек.
Марафон стартовал в 18.30 по местному времени. Победителей и призеров наградили медалями, дипломами и памятными подарками.
Кроме этого, определили лучших в различных видах номинаций. Шесть человек, продемонстрировавших лучшие результаты, получили велосипеды в качестве награды.