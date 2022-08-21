https://uz.sputniknews.ru/20220821/sovid-19-chislo-infitsirovannyx-v-respublike-snijaetsya-27333797.html

СOVID-19: число инфицированных в республике снижается

СOVID-19: число инфицированных в республике снижается

Коронавирус в Узбекистане отступает, число заболевших за прошедшие сутки снизилось.

2022-08-21T18:39+0500

2022-08-21T18:39+0500

2022-08-21T18:39+0500

общество

коронавирус covid-19

республика

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0e/26184092_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af3ecce6e41021beadfe24ee3128b20f.jpg

ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. За прошедшие сутки в Узбекистане выявили 12 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Это на три человека меньше, чем в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны.Шесть новых случаев зарегистрированы в Ташкенте. Трех заболевших обнаружили в Хорезмской области. В Навоийской, Ташкентской областях, а также в Каракалпакстане было выявлено по одному новому случаю.По данным ведомства, за прошедший день в республике выздоровели 47 пациентов, а с начала пандемии этот показатель составляет 241 тыс. 486 человек.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сovid-19 число инфицированных в республике снижается коронавирус в узбекистане отступает число заболевших за прошедшие сутки снизилось