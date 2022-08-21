https://uz.sputniknews.ru/20220821/sovid-19-chislo-infitsirovannyx-v-respublike-snijaetsya-27333797.html
СOVID-19: число инфицированных в республике снижается
СOVID-19: число инфицированных в республике снижается
Коронавирус в Узбекистане отступает, число заболевших за прошедшие сутки снизилось.
2022-08-21T18:39+0500
2022-08-21T18:39+0500
2022-08-21T18:39+0500
общество
коронавирус covid-19
республика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. За прошедшие сутки в Узбекистане выявили 12 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Это на три человека меньше, чем в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны.Шесть новых случаев зарегистрированы в Ташкенте. Трех заболевших обнаружили в Хорезмской области. В Навоийской, Ташкентской областях, а также в Каракалпакстане было выявлено по одному новому случаю.По данным ведомства, за прошедший день в республике выздоровели 47 пациентов, а с начала пандемии этот показатель составляет 241 тыс. 486 человек.Читайте также:
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сovid-19 число инфицированных в республике снижается коронавирус в узбекистане отступает число заболевших за прошедшие сутки снизилось
сovid-19 число инфицированных в республике снижается коронавирус в узбекистане отступает число заболевших за прошедшие сутки снизилось
СOVID-19: число инфицированных в республике снижается
Коронавирус в Узбекистане отступает, число заболевших за прошедшие сутки снизилось.
ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik.
За прошедшие сутки в Узбекистане выявили 12 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Это на три человека меньше, чем в пятницу. Об этом сообщает
пресс-служба Минздрава страны.
Шесть новых случаев зарегистрированы в Ташкенте. Трех заболевших обнаружили в Хорезмской области. В Навоийской, Ташкентской областях, а также в Каракалпакстане было выявлено по одному новому случаю.
По данным ведомства, за прошедший день в республике выздоровели 47 пациентов, а с начала пандемии этот показатель составляет 241 тыс. 486 человек.