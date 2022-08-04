https://uz.sputniknews.ru/20220804/v-yuar-umer-chelovek-posle-koronavirusnoy-vaktsiny-ot-jj-26836183.html

В ЮАР умер человек после коронавирусной вакцины от J&J

В ЮАР умер человек после коронавирусной вакцины от J&J

В ЮАР зафиксирована первая смерть из-за синдрома Гийена-Барре после вакцины Johnson&Johnson от COVID-19.

2022-08-04T19:42+0500

2022-08-04T19:42+0500

2022-08-04T19:51+0500

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Житель ЮАР скончался от синдрома Гийена-Барре, развившегося на фоне вакцинации прививкой Janssen производства компании Johnson&Johnson.Об этом заявило южноафриканское управление по регулированию медицинских товаров (SAHPRA), сообщает РИА Новости.Синдром Гийена-Барре – это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома также может послужить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена-Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca.Читайте также:Первая в мире назальная вакцина от COVID-19 зарегистрирована в России — фотоУзбекистан вошел в топ-10 стран, кому Россия помогла вакцинами в 2021-м

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