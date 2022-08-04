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В ЮАР умер человек после коронавирусной вакцины от J&J
В ЮАР умер человек после коронавирусной вакцины от J&J
В ЮАР зафиксирована первая смерть из-за синдрома Гийена-Барре после вакцины Johnson&Johnson от COVID-19.
2022-08-04T19:42+0500
2022-08-04T19:42+0500
2022-08-04T19:51+0500
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Житель ЮАР скончался от синдрома Гийена-Барре, развившегося на фоне вакцинации прививкой Janssen производства компании Johnson&Johnson.Об этом заявило южноафриканское управление по регулированию медицинских товаров (SAHPRA), сообщает РИА Новости.Синдром Гийена-Барре – это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома также может послужить вакцинация или хирургическая операция. Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена-Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca.Читайте также:Первая в мире назальная вакцина от COVID-19 зарегистрирована в России — фотоУзбекистан вошел в топ-10 стран, кому Россия помогла вакцинами в 2021-м
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юар, коронавирус covid-19, вакцина
В ЮАР умер человек после коронавирусной вакцины от J&J
19:42 04.08.2022 (обновлено: 19:51 04.08.2022)
В ЮАР зафиксирована первая смерть из-за синдрома Гийена-Барре после вакцины Johnson&Johnson от COVID-19.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Житель ЮАР скончался от синдрома Гийена-Барре, развившегося на фоне вакцинации прививкой Janssen производства компании Johnson&Johnson.
Об этом заявило южноафриканское управление по регулированию медицинских товаров (SAHPRA), сообщает РИА Новости
.
"SAHPRA уведомили о летальном случае синдрома Гийена-Барре после вакцинации прививкой Janseen от COVID-19... Случай был классифицирован как событие, связанное с вакциной, причем иммунизация от COVID-19 вакциной Janseen связана с развитием синдрома Гийена-Барре у вакцинировавшегося", — говорится в релизе ведомства.
Синдром Гийена-Барре – это редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу.
Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет. Толчком к развитию синдрома также может послужить вакцинация или хирургическая операция.
Редкие случаи синдрома были зарегистрированы после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения год назад заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена-Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca.