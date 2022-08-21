https://uz.sputniknews.ru/20220821/zapad-snedaem-mukami-revnosti-27329940.html

Запад снедаем муками ревности

Запад снедаем муками ревности

Это началось не вчера и даже не 24 февраля, но нельзя не подивиться тому, как западные политики и аналитики все время делятся вслух своими ревнивыми чувствами.

2022-08-21T14:39+0500

2022-08-21T14:39+0500

2022-08-21T14:39+0500

колумнисты

запад

ревность

политик

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Имеются в виду чувства к Индии, Китаю и прочим мощным и даже не очень мощным державам (полвека с лишним назад это называлось "движение неприсоединения"), которые не желают быть солидарными с Америкой и Европой в адских санкциях против России, а вместо того поддерживают с ней вполне корректные отношения. Раньше с таких случаях говорили о дружественном нейтралитете, пишет колумнист РИА Новости Максим Соколов.И он удручает западных политиков до чрезвычайности. Высокий представитель ЕС Боррель отмечал, что в странах Африки с пониманием встречали С. В. Лаврова, тогда его, Борреля, визит африканцев заинтересовал гораздо менее. Равно как и визит Макрона в ту же Африку. Сношения Блинкена и Байдена с саудитами тоже были безрадостными. Особенно на фоне всяческой восточной цветистости, с которой саудовский кронпринц обращался к В. В. Путину.В пещерах и дебрях Индостана тоже происходит черт знает что. Американский аналитик недоумевает: "Возьмем странное уважение Индии к России. Она продолжает обеспечивать Москву желанным иностранным капиталом и престижем. Правительство Нарендры Моди оказывает теплый прием высокопоставленным представителям российских спецслужб. Индия пошла вразрез с большинством демократий, отказавшись даже осудить российскую спецоперацию на Украине". Все это есть явный подрыв национальных интересов США.Впрочем, еще Джон Фостер Даллес, госсекретарь при Эйзенхауэре как раз применительно к Индии произнес чеканную формулу "Нейтралитет аморален". Тогдашний премьер Неру и нынешний Моди – все оказались склонны к аморалке. И к шашням с СССР/Россией.В точности об этом романс М. И. Глинки на слова Н. В. Кукольника:"Как сон, неотступный и грозный,Мне снится соперник счастливый.И тайно и злобноКипящая ревность пылает.И тайно и злобноОружия ищет рука".Со злобностью и с поисками оружия у демократического Запада все хорошо, но все же необходимо уточнение. Говорить, что Индия (как и многие другие неприсоединившися к нынешнему конфликту страны – взять хоть Саудовскую Аравию) пылает любовью к РФ, а к США не пылает – что и вызывает жгучую ревность, -- это какой-то балладный образ."В покой отдаленный вхожу я один,Неверную деву лобзал армянин".Тогда как внешняя политика – это нимало не любовная баллада, но хладнокровный и довольно эгоистический расчет. "На торгу ни отца с матерью нет, ни брата с сестрой — родной сын подвернется, и того объегорь" – тому в истории мы тьму примеров сыщем.Даже если объегоривание происходит без особенного цинизма, все равно неприсоединившиеся страны думают в первую очередь о себе.С одной стороны, кому война, а кому мать родна, и санкции предоставляют прекрасные торговые возможности. Те же американцы в 1808-1809 гг. делали золотые дела на обходе объявленной Наполеоном континентальной блокады, доставляя в Европу английские товары под своим флагом. С заменой продавцов и покупателей индийцы (и не только они) сейчас делают то же самое. Вода дырочку найдет. А возможность покупать у России подешевле и продавать на Запад подороже так привлекательна, что даже никакой любви к России и неприязни к Западу не надо. И без этих эмоций купец при должной норме прибыли готов плыть даже в ад с риском сжечь свои паруса.Если западные политики до такой степени не понимают природу капитализма, произнося благопотребные заклинания про "большинство демократий", создается впечатление, что они экономиста К. Маркса даже в кратком пересказе не читали.С другой стороны, пример верных союзников США хоть кого впечатлит. Тот же ЕС с редкостным упорством уничтожает свое хозяйство в борьбе за вiльну Украiну. Причем некоторые еще как-то кряхтят и жмутся, а есть и такие верные личарды – Прибалтика, например, да в общем-то и позеленевшая Германия – которые гробят свою экономику радостно и с песнями.Хотят – пускай гробят, но почему для Китая, Индии, Бразилии etc. пример европейских самоубийц может быть сколько-нибудь привлекателен? И с какой радости саудовский кронпринц или турецкий султан – личности, мягко говоря, сложные и неоднозначные, должны брать пример с Великой Литвы? Если западные политики и аналитики на глазах впадают в жестокий идиотизм, это никак не значит, что персы или китайцы тоже должны прийти в это скорбное умственное состояние.Вероятно, тут сказывается еще и биполярное мышление (переходящее в расстройство), когда политикам неприсоединившихся стран приписывается либо идеология "Хинди-руси, бхай, бхай!", либо "Хинди-янки, бхай-бхай!". Тогда как они "бхай-бхай" исключительно ради собственных выгод интересных. На что тут обижаться и зачем заходиться в приступах ревности – непонятно.

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2022

Максим Соколов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/881/03/8810356_0:279:2048:2327_100x100_80_0_0_59cfe324ed9ca58ccb65d4c7f0d50598.jpg

Максим Соколов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/881/03/8810356_0:279:2048:2327_100x100_80_0_0_59cfe324ed9ca58ccb65d4c7f0d50598.jpg

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запад снедаем муками ревности это началось не вчера и даже не 24 февраля но нельзя не подивиться тому как западные политики и аналитики все время делятся вслух своими ревнивыми чувствами китай индия россия отношения с