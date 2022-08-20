https://uz.sputniknews.ru/20220820/amerika-uprashivaet-kitay-snyat-s-nee-sanktsii-27319069.html

Америка упрашивает Китай снять с нее санкции

Америка упрашивает Китай снять с нее санкции

Посол США вступил с властями КНР в переписку.

2022-08-20T20:06+0500

2022-08-20T20:06+0500

2022-08-20T20:06+0500

колумнисты

сша

китай

санкции

мнение эксперта

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Бернс — опытный дипломат, ведет себя прилично, что наводит на мысли о том, что в данном случае Америке и правда очень нужно, чтобы с нее сняли одну, но важную китайскую санкцию из числа наложенных после тайваньской провокации спикера парламента Нэнси Пелоси.Мы на эту тему недавно говорили — дословно так: "Над частью этих санкций в США посмеялись, по поводу других задумались, но классический для любых демократов высокоморальный визг раздался по поводу только одной. Речь о прекращении сотрудничества двух стран по предотвращению торговли наркотиками".Так вот, наркотики наркотиками, но прекращение "диалога по климату" — санкция из числа тех, насчет которых американцы сначала тяжело задумались, а сейчас начали то ли огрызаться, то ли на самом деле просить ее снять. И это замечательная история, потому что сама климатическая повестка — замечательная штука. Сводится она к бешеной идее перевести буквально весь мир на "энергосберегающие технологии", отказавшись от нефти, газа, угля и вообще нормальной жизни. Но делалось это с учетом того, что в США думали: лобби, проталкивающее эти безумно дорогие технологии, — оно прежде всего американское. То есть климатическая повестка — это способ навязать миру новую экономическую эру, где у США будут монопольные позиции.У китайской дипломатии есть одна особенность — китайцы вообще народ не скандальный и компромисс считают заслугой, а не поражением. И в последние годы было множество случаев, когда Пекин наблюдал очередную американскую глобальную аферу и решал не называть ее аферой, а присоединиться к ней на словах. Но при этом встроить в ту или иную программу свои, китайские интересы, иногда изменив ее этим очень существенно.Так вот, к климатической повестке и прочей зеленой гадости китайцы отнеслись поначалу довольно спокойно: вы на самом-то деле хотите впарить всему миру новые технологии, которые без нагнетания фальшивой истерики о климате никому даром были бы не нужны? Ну так у нас чего-чего, а технологий много. Вот так примерно вышеозначенный "диалог" двух держав и развивался.Но сегодня разговор выглядит по-иному. Бернс: "Борьба с климатическими изменениями — это наша общая ответственность. На долю КНР приходится 27% всех выбросов в мире, а на долю США — 11%. Так почему бы КНР не возобновить наш диалог по климату? Мы готовы". Пекинское издание Global Times: "США впадают в изоляционистский менталитет, продвинув свой закон об уменьшении инфляции, чтобы сдерживать китайскую отрасль новых технологий".Это вообще о чем? О погоде, инфляции или... Нет, инфляция — это всего лишь слово из названия только что принятого закона, куда администрация Джо Байдена вписала 300 миллиардов долларов на субсидии для некоторых из тех самых своих технологий, ради которых о климате и говорят. Называется эта история так: "США объявили войну китайскому литию". Вкратце суть ее в том, что тот самый закон — он прежде всего об аккумуляторах для электромобилей. Субсидии будут тем, кто не менее 40% материалов для аккумуляторов — лития прежде всего — станет производить в США или в странах, с которыми заключено соглашение о свободной торговле (а с Китаем его нет).При этом на КНР приходится свыше 60% глобальных мощностей по переработке литиевого сырья, на США — около семи процентов.США объявили войну китайскому литиюЗдесь важно, что китайские СМИ очень подробно описывают всю эту историю. И никаких стонов по поводу климатических изменений там нет. Какое аккумуляторы имеют отношение к климату? А такое же, как и вся зеленая повестка, — никакого, климат меняется сам по себе. Но администрация Джо Байдена и литий в эту повестку записала на радость тем, чьи промытые мозги воспримут что угодно. А до того наложила санкции на импорт из Китая солнечных батарей (якобы они делаются руками рабов в Синьцзяне). Но это ведь все та же драка за то, кто будет доминировать в том самом секторе "новой энергетики", который якобы спасет планету и улучшит ее климат.При этом не только китайские, но и американские аналитики очень скептично настроены по поводу как минимум "битвы за аккумуляторы". Получается, что до 70% моделей электромобилей, производимых в самих США, субсидий по новому закону не получат, зато таковые получат их американские же конкуренты. Но что точно произойдет — удар будет нанесен прежде всего по китайским производителям аккумуляторов, как и по всяким японцам, корейцам и всем прочим неамериканским конкурентам. Все же вместе обещает рост цен на автомобильном рынке в целом. Как там называется этот закон — о борьбе с инфляцией? Ну-ну.В общем, понятно, что если Америка раз за разом наносит удары по глобальному конкуренту, разваливая этим и свою, и всю мировую экономику, то диалог тут смысла не имеет. Диалог — это когда договариваются и приходят к компромиссу. А здесь все выглядело бы как следование за лидером, который бы раз за разом объяснял, чем еще должен пожертвовать Китай, чтобы делать вид, что озеленяет мир.Почему же китайский отказ от участия в общении на эту тему — действительно санкция, то есть серьезный удар по США? Во-первых, потому, что ясно показывает всем и каждому, что на самом деле одна из двух сверхдержав ни на секунду не верила в болтологию насчет необходимости уничтожить всю мировую экономику ради якобы улучшения климата. Во-вторых, потому, что без Китая, главного производственного цеха мира, все эти "саммиты за климат" и прочая подобная деятельность не имеет смысла, то есть вся повесточка летит известно куда. И в-третьих, потому, что Пекин таким образом наносит удар по избирателям Джо Байдена, для которых климат — нечто вроде сектантской религии, в постулатах которой даже сомневаться нельзя. Теперь эти избиратели видят, что их администрация обрушила все международные усилия по зеленой части и будущее ужасно, а все из-за какого-то там Тайваня.Не исключено, что в светлом будущем Китай поддастся уговорам и к диалогу с США на все эти темы вернется. Но в этот раз будет выдвигать куда более серьезные требования для своей экономики. То есть это будет дорого.Читайте также:В США исключили кризис в отношениях с КНР из-за ПелосиНе знаем, куда идем — Киссинджер поставил Америке диагноз

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