https://uz.sputniknews.ru/20220820/amerika-uprashivaet-kitay-snyat-s-nee-sanktsii-27319069.html
Америка упрашивает Китай снять с нее санкции
Америка упрашивает Китай снять с нее санкции
Посол США вступил с властями КНР в переписку.
2022-08-20T20:06+0500
2022-08-20T20:06+0500
2022-08-20T20:06+0500
колумнисты
сша
китай
санкции
мнение эксперта
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Бернс — опытный дипломат, ведет себя прилично, что наводит на мысли о том, что в данном случае Америке и правда очень нужно, чтобы с нее сняли одну, но важную китайскую санкцию из числа наложенных после тайваньской провокации спикера парламента Нэнси Пелоси.Мы на эту тему недавно говорили — дословно так: "Над частью этих санкций в США посмеялись, по поводу других задумались, но классический для любых демократов высокоморальный визг раздался по поводу только одной. Речь о прекращении сотрудничества двух стран по предотвращению торговли наркотиками".Так вот, наркотики наркотиками, но прекращение "диалога по климату" — санкция из числа тех, насчет которых американцы сначала тяжело задумались, а сейчас начали то ли огрызаться, то ли на самом деле просить ее снять. И это замечательная история, потому что сама климатическая повестка — замечательная штука. Сводится она к бешеной идее перевести буквально весь мир на "энергосберегающие технологии", отказавшись от нефти, газа, угля и вообще нормальной жизни. Но делалось это с учетом того, что в США думали: лобби, проталкивающее эти безумно дорогие технологии, — оно прежде всего американское. То есть климатическая повестка — это способ навязать миру новую экономическую эру, где у США будут монопольные позиции.У китайской дипломатии есть одна особенность — китайцы вообще народ не скандальный и компромисс считают заслугой, а не поражением. И в последние годы было множество случаев, когда Пекин наблюдал очередную американскую глобальную аферу и решал не называть ее аферой, а присоединиться к ней на словах. Но при этом встроить в ту или иную программу свои, китайские интересы, иногда изменив ее этим очень существенно.Так вот, к климатической повестке и прочей зеленой гадости китайцы отнеслись поначалу довольно спокойно: вы на самом-то деле хотите впарить всему миру новые технологии, которые без нагнетания фальшивой истерики о климате никому даром были бы не нужны? Ну так у нас чего-чего, а технологий много. Вот так примерно вышеозначенный "диалог" двух держав и развивался.Но сегодня разговор выглядит по-иному. Бернс: "Борьба с климатическими изменениями — это наша общая ответственность. На долю КНР приходится 27% всех выбросов в мире, а на долю США — 11%. Так почему бы КНР не возобновить наш диалог по климату? Мы готовы". Пекинское издание Global Times: "США впадают в изоляционистский менталитет, продвинув свой закон об уменьшении инфляции, чтобы сдерживать китайскую отрасль новых технологий".Это вообще о чем? О погоде, инфляции или... Нет, инфляция — это всего лишь слово из названия только что принятого закона, куда администрация Джо Байдена вписала 300 миллиардов долларов на субсидии для некоторых из тех самых своих технологий, ради которых о климате и говорят. Называется эта история так: "США объявили войну китайскому литию". Вкратце суть ее в том, что тот самый закон — он прежде всего об аккумуляторах для электромобилей. Субсидии будут тем, кто не менее 40% материалов для аккумуляторов — лития прежде всего — станет производить в США или в странах, с которыми заключено соглашение о свободной торговле (а с Китаем его нет).При этом на КНР приходится свыше 60% глобальных мощностей по переработке литиевого сырья, на США — около семи процентов.США объявили войну китайскому литиюЗдесь важно, что китайские СМИ очень подробно описывают всю эту историю. И никаких стонов по поводу климатических изменений там нет. Какое аккумуляторы имеют отношение к климату? А такое же, как и вся зеленая повестка, — никакого, климат меняется сам по себе. Но администрация Джо Байдена и литий в эту повестку записала на радость тем, чьи промытые мозги воспримут что угодно. А до того наложила санкции на импорт из Китая солнечных батарей (якобы они делаются руками рабов в Синьцзяне). Но это ведь все та же драка за то, кто будет доминировать в том самом секторе "новой энергетики", который якобы спасет планету и улучшит ее климат.При этом не только китайские, но и американские аналитики очень скептично настроены по поводу как минимум "битвы за аккумуляторы". Получается, что до 70% моделей электромобилей, производимых в самих США, субсидий по новому закону не получат, зато таковые получат их американские же конкуренты. Но что точно произойдет — удар будет нанесен прежде всего по китайским производителям аккумуляторов, как и по всяким японцам, корейцам и всем прочим неамериканским конкурентам. Все же вместе обещает рост цен на автомобильном рынке в целом. Как там называется этот закон — о борьбе с инфляцией? Ну-ну.В общем, понятно, что если Америка раз за разом наносит удары по глобальному конкуренту, разваливая этим и свою, и всю мировую экономику, то диалог тут смысла не имеет. Диалог — это когда договариваются и приходят к компромиссу. А здесь все выглядело бы как следование за лидером, который бы раз за разом объяснял, чем еще должен пожертвовать Китай, чтобы делать вид, что озеленяет мир.Почему же китайский отказ от участия в общении на эту тему — действительно санкция, то есть серьезный удар по США? Во-первых, потому, что ясно показывает всем и каждому, что на самом деле одна из двух сверхдержав ни на секунду не верила в болтологию насчет необходимости уничтожить всю мировую экономику ради якобы улучшения климата. Во-вторых, потому, что без Китая, главного производственного цеха мира, все эти "саммиты за климат" и прочая подобная деятельность не имеет смысла, то есть вся повесточка летит известно куда. И в-третьих, потому, что Пекин таким образом наносит удар по избирателям Джо Байдена, для которых климат — нечто вроде сектантской религии, в постулатах которой даже сомневаться нельзя. Теперь эти избиратели видят, что их администрация обрушила все международные усилия по зеленой части и будущее ужасно, а все из-за какого-то там Тайваня.Не исключено, что в светлом будущем Китай поддастся уговорам и к диалогу с США на все эти темы вернется. Но в этот раз будет выдвигать куда более серьезные требования для своей экономики. То есть это будет дорого.Читайте также:В США исключили кризис в отношениях с КНР из-за ПелосиНе знаем, куда идем — Киссинджер поставил Америке диагноз
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мнение эксперта сша посол вступил в переписку вашингтон китай кнр пекин санкции николас берн пелоси байден инфляция энергетика новости мира новость
мнение эксперта сша посол вступил в переписку вашингтон китай кнр пекин санкции николас берн пелоси байден инфляция энергетика новости мира новость
Америка упрашивает Китай снять с нее санкции
Посол США в Пекине Николас Бернс вступил с властями и общественностью Китая в твиттерную переписку.
Бернс — опытный дипломат, ведет себя прилично, что наводит на мысли о том, что в данном случае Америке и правда очень нужно, чтобы с нее сняли одну, но важную китайскую санкцию из числа наложенных после тайваньской провокации спикера парламента Нэнси Пелоси.
Мы на эту тему недавно говорили — дословно так: "Над частью этих санкций в США посмеялись, по поводу других задумались, но классический для любых демократов высокоморальный визг раздался по поводу только одной. Речь о прекращении сотрудничества двух стран по предотвращению торговли наркотиками".
Так вот, наркотики наркотиками, но прекращение "диалога по климату" — санкция из числа тех, насчет которых американцы сначала тяжело задумались, а сейчас начали то ли огрызаться, то ли на самом деле просить ее снять. И это замечательная история, потому что сама климатическая повестка — замечательная штука. Сводится она к бешеной идее перевести буквально весь мир на "энергосберегающие технологии", отказавшись от нефти, газа, угля и вообще нормальной жизни. Но делалось это с учетом того, что в США думали: лобби, проталкивающее эти безумно дорогие технологии, — оно прежде всего американское. То есть климатическая повестка — это способ навязать миру новую экономическую эру, где у США будут монопольные позиции.
У китайской дипломатии есть одна особенность — китайцы вообще народ не скандальный и компромисс считают заслугой, а не поражением. И в последние годы было множество случаев, когда Пекин наблюдал очередную американскую глобальную аферу и решал не называть ее аферой, а присоединиться к ней на словах. Но при этом встроить в ту или иную программу свои, китайские интересы, иногда изменив ее этим очень существенно.
Так вот, к климатической повестке и прочей зеленой гадости китайцы отнеслись поначалу довольно спокойно: вы на самом-то деле хотите впарить всему миру новые технологии, которые без нагнетания фальшивой истерики о климате никому даром были бы не нужны? Ну так у нас чего-чего, а технологий много. Вот так примерно вышеозначенный "диалог" двух держав и развивался.
Но сегодня разговор выглядит по-иному. Бернс: "Борьба с климатическими изменениями — это наша общая ответственность. На долю КНР приходится 27% всех выбросов в мире, а на долю США — 11%. Так почему бы КНР не возобновить наш диалог по климату? Мы готовы". Пекинское издание Global Times: "США впадают в изоляционистский менталитет, продвинув свой закон об уменьшении инфляции, чтобы сдерживать китайскую отрасль новых технологий".
Это вообще о чем? О погоде, инфляции или... Нет, инфляция — это всего лишь слово из названия только что принятого закона, куда администрация Джо Байдена вписала 300 миллиардов долларов на субсидии для некоторых из тех самых своих технологий, ради которых о климате и говорят. Называется эта история так: "США объявили войну китайскому литию". Вкратце суть ее в том, что тот самый закон — он прежде всего об аккумуляторах для электромобилей. Субсидии будут тем, кто не менее 40% материалов для аккумуляторов — лития прежде всего — станет производить в США или в странах, с которыми заключено соглашение о свободной торговле (а с Китаем его нет).
При этом на КНР приходится свыше 60% глобальных мощностей по переработке литиевого сырья, на США — около семи процентов.
Здесь важно, что китайские СМИ очень подробно описывают всю эту историю. И никаких стонов по поводу климатических изменений там нет. Какое аккумуляторы имеют отношение к климату? А такое же, как и вся зеленая повестка, — никакого, климат меняется сам по себе. Но администрация Джо Байдена и литий в эту повестку записала на радость тем, чьи промытые мозги воспримут что угодно. А до того наложила санкции на импорт из Китая солнечных батарей (якобы они делаются руками рабов в Синьцзяне). Но это ведь все та же драка за то, кто будет доминировать в том самом секторе "новой энергетики", который якобы спасет планету и улучшит ее климат.
При этом не только китайские, но и американские аналитики очень скептично настроены по поводу как минимум "битвы за аккумуляторы". Получается, что до 70% моделей электромобилей, производимых в самих США, субсидий по новому закону не получат, зато таковые получат их американские же конкуренты. Но что точно произойдет — удар будет нанесен прежде всего по китайским производителям аккумуляторов, как и по всяким японцам, корейцам и всем прочим неамериканским конкурентам. Все же вместе обещает рост цен на автомобильном рынке в целом. Как там называется этот закон — о борьбе с инфляцией? Ну-ну.
В общем, понятно, что если Америка раз за разом наносит удары по глобальному конкуренту, разваливая этим и свою, и всю мировую экономику, то диалог тут смысла не имеет. Диалог — это когда договариваются и приходят к компромиссу. А здесь все выглядело бы как следование за лидером, который бы раз за разом объяснял, чем еще должен пожертвовать Китай, чтобы делать вид, что озеленяет мир.
Почему же китайский отказ от участия в общении на эту тему — действительно санкция, то есть серьезный удар по США? Во-первых, потому, что ясно показывает всем и каждому, что на самом деле одна из двух сверхдержав ни на секунду не верила в болтологию насчет необходимости уничтожить всю мировую экономику ради якобы улучшения климата. Во-вторых, потому, что без Китая, главного производственного цеха мира, все эти "саммиты за климат" и прочая подобная деятельность не имеет смысла, то есть вся повесточка летит известно куда. И в-третьих, потому, что Пекин таким образом наносит удар по избирателям Джо Байдена, для которых климат — нечто вроде сектантской религии, в постулатах которой даже сомневаться нельзя. Теперь эти избиратели видят, что их администрация обрушила все международные усилия по зеленой части и будущее ужасно, а все из-за какого-то там Тайваня.
Не исключено, что в светлом будущем Китай поддастся уговорам и к диалогу с США на все эти темы вернется. Но в этот раз будет выдвигать куда более серьезные требования для своей экономики. То есть это будет дорого.