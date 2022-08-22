https://uz.sputniknews.ru/20220822/anglichanam-poobeschali-golod-i-xolod-27353342.html

Англичанам пообещали голод и холод

Англичанам пообещали голод и холод

Мэр Лондона Садик Хан озвучил неизбежное. "Этой зимой, — сказал он, — у сотен тысяч лондонцев не будет выбора — платить за еду или за отопление. Им не хватит ни на то, ни на другое.

2022-08-22T15:02+0500

2022-08-22T15:02+0500

2022-08-22T15:02+0500

колумнисты

голод

холод

мэр лондона

мэр

зима

еда

отопление

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На самом деле это, как сказали бы англичане, understatement — преуменьшение. Еще в мае появилась статистика, согласно которой четверть британцев недоедала. Ну, или выражаясь на политкорректном новоязе, "пропускала минимум один прием пищи в день". То есть еще весной речь шла о шестнадцати с половиной миллионах человек, включая грудных детей и стариков, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.С мая цены в Британии только растут, а зарплаты стагнируют. Осенью к этому присоединятся счета за отопление. Агентство Bloomberg подсчитало: в среднем английское домохозяйство в январе будет платить за свет и тепло 4600 фунтов в год, к апрелю эта цифра вырастет до пяти с половиной тысяч. Ну, что сказать, это три хороших месячных зарплаты.Меры поддержки британцев — о них трудно говорить серьезно.Пышным цветом расцвели интернет-сайты, торгующие просрочкой. Их хозяева на голубом глазу уверяют, что есть такие продукты абсолютно безопасно: единственное, "у них могут несколько измениться вкус и текстура".Правительство не пытается ограничить цены на еду в супермаркетах — рыночек порешает. Зарплаты не повышают, хотя граждане регулярно и массово бастуют. Пособия по компенсации "роста стоимости жизни" выглядят откровенно издевательски.О субсидиях на коммуналку много говорят, но пока ничего в этом плане не сделано. Вроде бы власти обещают подбросить несколько сот фунтов, но непонятно, сколько подбрасывать, потому что непредсказуем рост цен.По умолчанию уже понятно, что большинство британцев свои дома и квартиры отапливать не сможет. Правительство предлагает им греться в библиотеках и музеях. Проблема в том, что библиотекам и музеям зимой придут счета за свет и отопление, исчисляющиеся в сотни тысяч фунтов. Будет ли их оплачивать правительство, вопрос открытый.Отдельный интересный вопрос — как будут отапливать больницы. Во многих из них и до всяких кризисов пациенты вынуждены были лежать в свитерах и верхней одежде — настолько холодно было в палатах.Лондонский мэр — кстати, пакистанец по происхождению — говоря о тысячах лондонцев, имеет в виду прежде всего социально незащищенных граждан. Это пенсионеры, инвалиды, нелегальные мигранты, люди с зависимостями, бездомные, психически больные, выброшенные на улицу из больниц.Они действительно находятся в группе риска. Раньше эти бедолаги могли хоть иногда переночевать в приюте, немного там подкормиться. Сейчас приютам грозит закрытие из-за шестизначных счетов за коммуналку.Однако Садик Хан упорно уводит подведомственное население от горькой правды: зимой будут болеть и умирать от голода и холода отнюдь не только бомжи, но и вполне себе обычные британцы, бывший средний класс, краса и гордость "золотого миллиарда".Речь идет не о каких-то антисоциальных элементах, а о миллионах добропорядочных трудящихся людей, проживающих в одной из самых богатых и развитых стран мира.Поразительная вещь, конечно. Санкции ввели против России, а нечего есть англичанам. Блокировать собирались нашу страну, а в условиях блокады будет жить Лондон.Помните все эти лицемерные завывания о том, что Россия обрекла на голод страны Африки? Британские партнеры особенно упражнялись в них по весне.Так вот теперь крики стихли. Потому что, с одной стороны, Россия всячески развивает партнерство с дружественными странами и гарантирует им поставки зерновых. А с другой стороны — к населению недружественных стран приходит осознание, что власти используют их в качестве пушечного мяса на экономической войне с Россией. И первыми под нож идут жители Туманного Альбиона.В последнее время погибло много мифов про Запад. На наших глазах гибнет самый почтенный, самый развесистый, самый кучерявый. Это незабвенные "сто сортов колбасы", вечное благоденствие, земля, текущая молоком и медом. Выяснилось внезапно, что все это благоденствие стояло на разграблении чужих стран. Как только одна из них восстала против старого порядка, так сразу он и посыпался.Вишенкой на торте для добрых англичан будет то, что роскошные рестораны, ночные клубы, отели и увеселительные заведения Лондона никуда не денутся. В них будут в три горла жрать мажоры из бывших британских колоний, дети понаехавших со всего мира олигархов. Все будет натурально как в фильмах про Великую депрессию: один процент населения зажигает по кабакам, все остальные не знают, чем накормить детей.Почему граждане — не только Англии, но и всей Европы — терпят все эти издевательства? Ведь за последние полвека они никогда не жили так плохо. Нет, мы видим, конечно, что они регулярно выходят с плакатами на улицы, там их показательно бьют полицейские, но ведь это выпуск пара, не более того.Забастовки идут, причем массовые.В той же Британии железнодорожники регулярно парализуют движение поездов. Но лидеры профсоюзов давно прикормлены истеблишментом, они и есть часть истеблишмента, поэтому массовые забастовки, которые сто лет назад сносили империи, сегодня выродились в ритуальное мероприятие, которое неизбежно заканчивается столь же ритуальными переговорами и повышением зарплат на полпроцента.Выборы? Но ни англичане, ни те же немцы не выбирают лидера своей страны напрямую. Система в этих образцовых демократиях отстроена образцово демократически. Гражданам дают выбирать из колоды заранее подобранных богатыми людьми политиков. А потом уж эти избранные промеж себя — и после консультаций с богатыми людьми — выбирают, кто будет править страной. Сейчас вот целый интернационал бульдогов бьется под ковром за пост британского премьер-министра. Рядовые англичане просто не имеют никаких рычагов воздействия на эту ситуацию. Ну и что им делать?Свою роль играет и то, что население Британии в массе своей пожилое, не очень здоровое и к революциям склонности не питающее. Прошивка местных мигрантскими диаспорами тоже дает себя знать. Добавьте к этому виртуозную промывку мозгов и мазохистскую любовь граждан к этой промывке. Это вот та черта, которая всегда удивляет русских на Западе.Свою роль, как ни парадоксально, здесь играет и стремительность обнищания. Перед массами людей в полный рост встает угроза потратить все свои сбережения буквально на еду. У них исчезла перспектива, они реально в шоке.Причем власти прессуют их таким образом уже несколько лет подряд. Жесточайшие локдауны, сумасшедший рост цен, общая депрессия — все это началось задолго до спецоперации на Украине, на которую сегодня принято валить любой чих. Уже несколько лет британское население живет в своих светлых девяностых.Безобразный, наглый криминал, дикие нравы мигрантских диаспор, ежедневные ножевые убийства, нападения с обливанием кислотой. Только что в Лондоне состоялось шесть убийств за четыре дня. Мэр Хан сказал, что это от жары. Все, мол, нервничают.Половая распущенность вырождается во все более чудовищные формы. Наркотики идут в массы: за последние десять лет смертность только от кокаина выросла в семь раз. Отмена культуры приводит к расцвету всяческой чернухи.Получается, что экономическая война, которую устроили власти острова, ведется на два фронта. Один против России, там они заведомо все проиграли. Второй против собственного среднего класса. Все последние годы он целенаправленно вымаривается, принуждается к эмиграции, разоряется.Для чего это делается? Да именно для того, чтобы некому было бунтовать. Самые активные люди покидают страну, остальные пытаются как-то выжить. У них банально нет сил на классовую борьбу, самоорганизацию, политическое противостояние.Дополнительным фактором депрессии становится искусственно насаждаемое расслоение. Социальные лифты зацементированы наглухо, подавляющее число граждан обречено на прозябание. Тоже не способствует настрою на борьбу, знаете ли.Деморализованное островное население не видит смысла в попытках переустроить общество. Вместо этого оно как на дешевый наркотик подсело на пропаганду, которая талдычит им, что все дело в Украине.Англичане умеют читать между строк. На самом деле им внушается, что сейчас главное — это победить на Украине Россию. А что означает победить Россию? Как максимум — разрушить до основания, как минимум — "деколонизировать", раздробив на кусочки. Посадить в Кремль свою марионетку и захватить таким образом нереальное по нынешним временам богатство — от углеводородов до чистой воды, от черноземов до лесов. То-то они запануют!Британцы верят этой пропаганде, потому что в 90-х у них почти все это получилось. Именно на разграблении Советского Союза и поднялась та процветающая Британия, которую все мы знаем. В надежде на повторение этой истории они и терпят. Недоедим, недопьем, все ради победы. Вот только на этот раз ничего не выйдет.

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2022

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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англичанам пообещали голод и холод мэр лондона садик хан озвучил неизбежное этой зимой сказал он у сотен тысяч лондонцев не будет выбора платить за еду или за отопление. им не хватит ни на то ни на другое