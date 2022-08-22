https://uz.sputniknews.ru/20220822/fsb-pokazalo-rolik-s-podozrevaemoy-v-ubiystve-dari-duginoy---video-27368174.html

ФСБ показало ролик с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной - видео

ФСБ показало ролик с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной - видео

Как подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной въезжала в Россию.

2022-08-22T20:48+0500

2022-08-22T20:48+0500

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россия

фсб россии

убийство

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Федеральная служба безопасности (ФСБ) выложила в Сеть видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной Натальей Вовк.В нем показано, как Вовк въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и выезжает в Эстонию.Вначале видно, что Вовк при проверке открывает капот автомобиля, и ее волосы имеют светлый цвет. В дом Дугиной она входила уже брюнеткой, такая же окраска волос была у Вовк при выезде из России.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом".ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина.Некоторое время Вовк следила за девушкой, для чего использовала Mini Cooper, на котором трижды меняла номера. В день убийства она вместе с дочерью была на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", а после того как Дугина уехала с мероприятия, совершила управляемый подрыв ее внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. После этого Вовк и девочка выехали в Эстонию.По данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне "Азов"*, ее девичья фамилия — Шабан.*Организация признана террористической и запрещена в России*Читайте также:ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной

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