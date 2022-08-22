https://uz.sputniknews.ru/20220822/fsb-raskryla-ubiystvo-dari-duginoy-27359844.html

ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной

ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной

В субботу в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла российский журналист Дарья Дугина.

2022-08-22T16:59+0500

2022-08-22T16:59+0500

2022-08-22T16:59+0500

россия

фсб россии

убийство

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Федеральная служба безопасности раскрыла убийство российского журналиста Дарьи Дугиной, дочери известного политолога Александра Дугина, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ЦОС ФСБ РФ.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль. За его рулем, по данным следствия, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Напомним: Александр Дугин – известный философ, политолог, публицист, основатель филофско-политического течения неоевразийство. Профессор, в 2009-2014 годах — и. о. заведующего кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. Ломоносова.Почетный профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева и Тегеранского университета. Приглашенный профессор Южного федерального университета, старший научный сотрудник Фуданьского университета (Шанхай). В 2014 году американское издание Foreign Policy включило Дугина в топ-100 "глобальных мыслителей" современного мира в категории "агитаторы".С марта 2015-го Дугин находится в санкционном списке США в связи с событиями на Украине. Кроме того, санкции против него ввели Канада и Австралия.Дарья Дугина — дочь Александра Дугина от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет МГУ, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.Дарья Дугина была известна также тем, что активно поддерживала проведение российской спецоперации на Украине. Она была лично знакома с рядом военных корреспондентов и ополченцев Донбасса. В июле 2022 года правительство Великобритании включило Дугину в санкционный список за "распространение дезинформации" о конфликте на Украине.Читайте также:

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фсб раскрыла убийство дарьи дугиной в субботу в подмосковье при взрыве автомобиля погибла российский журналист дарья дугина подробности фото видео